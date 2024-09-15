О чем поговорить с первоклассником в первые школьные дни

Если ребенок говорит, что он скучает, не давите на него фразами: «Ну что ж теперь поделать... Все скучают». Так вы только обесцениваете его эмоции. Лучше обнимите его и скажите, что вам тоже его не хватает в течение дня. Признать эмоции ребенка не страшно. Это не значит, что они станут больше. Это лишь дает ему ощущение принятия и понимания.