Подготовка к ЕГЭ по информатике в 2026 году: план и пошаговая инструкция

— Каждый из нас хоть раз погружался в мир компьютерных игр, — рассказывает Александр Рухлин, преподаватель курсов подготовки к ОГЭ/ЕГЭ Домашней школы «ИнтернетУрок». — Сначала мы осторожно осваиваем управление, знакомимся с логикой уровней и набором инструментов, чтобы преодолеть простые испытания. Постепенно, решая одну задачу за другой, мы оттачиваем навыки, узнаем типичные приемы, секреты и хитрости, позволяющие сэкономить силы и время. И вот, преодолевая одну сложность за другой, мы в конце концов добираемся до финального этапа — сдачи экзамена, который подводит черту под всем, чему успели научиться. Подготовка к ЕГЭ по информатике удивительно напоминает этот путь: сначала изучение теории, затем регулярное «прокачивание» своих умений, разбор типовых задач, решение тестов, работа над собственными ошибками. С каждой правильно решенной задачей мы поднимаемся на новый уровень.