Подготовка к ЕГЭ по информатике в 2026 году: план и пошаговая инструкция

В большинстве современных профессий используются элементы программирования. Это находит свое отражение в образовательных стандартах для высшей школы, которые требуют серьезной подготовки абитуриентов. Вот почему информатика является одним из самых сложных госэкзаменов. Рассмотрим вместе с преподавателями структуру экзамена по информатике, его основные темы и разделы, как самостоятельно без материальных затрат подготовиться к ЕГЭ по информатике в 2026 году, какие использовать материалы и ресурсы, и как получить максимальное количество баллов на экзамене.
Полезная информация о ЕГЭ по информатике в 2026 году
Существенных изменений в сравнении с предыдущим годом не ожидается. Однако будут внесены незначительные изменения, которые затронут формат файлов:
- В 3, 9, 18 и 22-м заданиях необходимый для работы файл будет представлен в формате .ods.
- В 10-м задании файл будет представлен в формате .odt.
- Файлы, необходимые для выполнения заданий 17, 24, 26 и 27, будут представлены в формате .txt.
Структура экзамена по информатике
В 2026 году ЕГЭ по информатике включает в себя 27 заданий разного уровня сложности. Из них:
Сдача экзамена потребует работы за компьютером. Из 27 заданий 11 предполагают освоение специальных программ, редакторов документов и таблиц, языков программирования: Java, Python, Pascal, C++, C#, а также школьного алгоритмического языка.
На первые 23 задания нужно дать краткие ответы, поэтому на их выполнение отводится, как правило, 3—6 минут. Последние четыре задания потребуют уже более обстоятельных ответов: 24-е задание — 18 минут, 25-е — 20 минут, 26-е — 35 минут и 27-е — 40 минут.
Основные разделы и темы экзамена по информатике
ЕГЭ по информатике включает в себя большое количество тем и разделов, которые предполагают работу с информацией, программирование, осуществление логических операций. Знания выпускников определяются по следующим темам и разделам:
- системы счисления;
- элементы теории алгоритмов;
- обработка числовой информации;
- логика и алгоритмы;
- программирование;
- технологии поиска и хранения информации;
- моделирование и компьютерный эксперимент;
- архитектура компьютеров и компьютерных сетей;
- информация и ее кодирование.
Когда следует начинать подготовку к ЕГЭ по информатике
Учитывая сложность экзамена и большой материал для усвоения, лучше заняться самостоятельной подготовкой уже в начале 10-го класса. За два года можно хорошо изучить предмет, освоить программирование без излишнего стресса и перенапряжения. Хорошим подспорьем станет сдача экзамена по информатике в 9-м классе, тогда большинство тем не нужно будет изучать с нуля. Важно грамотно распределить время, чтобы достойно сдать и другие выпускные экзамены. Чем более длительно и систематично изучается предмет, тем лучше идет усвоение, запоминание и овладение необходимыми навыками.
— Каждый из нас хоть раз погружался в мир компьютерных игр, — рассказывает Александр Рухлин, преподаватель курсов подготовки к ОГЭ/ЕГЭ Домашней школы «ИнтернетУрок». — Сначала мы осторожно осваиваем управление, знакомимся с логикой уровней и набором инструментов, чтобы преодолеть простые испытания. Постепенно, решая одну задачу за другой, мы оттачиваем навыки, узнаем типичные приемы, секреты и хитрости, позволяющие сэкономить силы и время. И вот, преодолевая одну сложность за другой, мы в конце концов добираемся до финального этапа — сдачи экзамена, который подводит черту под всем, чему успели научиться. Подготовка к ЕГЭ по информатике удивительно напоминает этот путь: сначала изучение теории, затем регулярное «прокачивание» своих умений, разбор типовых задач, решение тестов, работа над собственными ошибками. С каждой правильно решенной задачей мы поднимаемся на новый уровень.
Как самому бесплатно подготовиться к ЕГЭ по информатике с нуля
Занятия с репетиторами или на платных курсах стоят недешево. Можно самостоятельно улучшить свои знания по информатике, используя правильный подход и имеющийся набор ресурсов. Предлагаем пошаговую инструкцию подготовки к ЕГЭ по информатике.
1. Оцените текущий уровень знаний
Прежде чем начинать подготовку, следует выяснить, какой у вас реальный уровень знаний и практических навыков по информатике. Для этого можно использовать следующие методы:
- тестирование и решение демоверсий ЕГЭ (в интернете имеется большое количество тестов для каждого уровня подготовки, самый оптимальный из них — демоверсии экзаменов ЕГЭ по информатике);
- написание письменных контрольных работ по основным темам курса информатики;
- использование опросников и анкет, которые включают вопросы об успешности учебной деятельности по информатике;
- заполнение листа самооценки в реальном времени, что позволит проследить процесс самообучения в развитии;
- выполнение практических заданий с целью определения уровня навыков программирования;
- оценивание преподавателем (можно попросить его оценить уровень подготовки, а затем сравнить с собственной самооценкой).
2. Составьте план подготовки по темам
После того как определен текущий уровень знаний по информатике, нужно составить план подготовки к ЕГЭ. Для этого следует оценить имеющееся время на подготовку и равномерно распределить все темы, чтобы перед госэкзаменом оставалось еще 1—2 месяца для повторения и закрепления изученного материала. Необходимо равномерно распределить работу по неделям, чередуя теоретические разделы с выполнением практических упражнений. Наибольшее количество заданий ЕГЭ приходится на разделы «Алгоритмы» и «Программирование», поэтому им следует уделить повышенное внимание.
Оптимальный план должен включать в себя:
- освоение нового материала;
- решение заданий из предыдущих ЕГЭ;
- работу с формулами;
- выполнение логических задач;
- программирование на разных языках;
- регулярное проведение самопроверок и тестирования.
— Прежде чем переходить к интенсивной подготовке, стоит внимательно «осмотреться», — советует эксперт Александр Рухлин. — Экзамен по информатике охватывает множество тем, и, чтобы подготовка была менее хаотичной, логично разбить процесс изучения на отдельные этапы. Сначала стоит обратить внимание на задания, которые решаются «на бумаге». Затем перейти к электронным таблицам, и только после этого погрузиться в программирование — самую творческую и одновременно сложную часть подготовки.
Также эксперт отметил, что, несмотря на то, что в самом ЕГЭ по информатике отсутствует формальное деление на части, принято считать, что первые 23 задания представляют собой первую часть экзамена, тогда как задания 24—27 — вторую.
— Пока не будете чувствовать себя уверенно в первой, не стоит пытаться разбираться со второй. Полное владение основами — прочный фундамент, на котором можно строить решение более сложных задач. Так вы сможете шаг за шагом оставить как можно меньше места для стресса и ошибок, — говорит Александр Рухлин.
3. Изучите теорию по информатике
Теоретическую подготовку к ЕГЭ по информатике следует начинать с изучения материалов, размещенных на сайте ФИПИ. Там имеются демоверсии, спецификации и кодификатор, которые дают информацию о материале на предстоящем экзамене, структуре заданий и форме проведения ЕГЭ.
Теоретическая часть курса «Информатика» предполагает изучение следующих тем и разделов:
- информационные модели (вопросы 1, 3 в демоверсии ЕГЭ-2025);
- логические операции (вопросы 2, 15);
- информация и кодирование (4, 7, 8, 11, 14);
- работа с алгоритмами (5, 6, 12, 19, 20, 21, 23);
- интернет-адресация и маски (13);
- работа в электронных таблицах и текстовом редакторе (9, 10, 18, 22).
4. Занимайтесь программированием
Около половины заданий ЕГЭ по информатике так или иначе связаны с программированием. В демоверсии 2026 ему непосредственно посвящены вопросы 16, 17, 24, 25, 26, 27. Для ответа на них учащемуся необходимо выбрать и освоить на базовом уровне один из языков программирования: школьный алгоритмический язык, Pascal, Python, Java, C++ или C#. Не обязательно учить все языки, достаточно выбрать только тот, который вам наиболее подходит. Поможем разобраться с каждым из языков программирования.
- Школьный алгоритмический язык (КуМир). Он разработан в России, поэтому названия пишутся на русском языке. Этот язык наиболее прост в употреблении, но применяется только в школьной практике. В будущей профессиональной деятельности IT-специалиста он не пригодится.
- Pascal. Это легкий язык программирования, но, как и КуМир, используется исключительно в образовательных целях. Его можно выбирать для сдачи ЕГЭ только в том случае, если выпускник не собирается профессионально заниматься информатикой.
- Python. Перспективный и сравнительно легкий язык. Его предпочитают начинающие программисты. В обозначениях используется английская символика.
- Java. Относится к языкам средней сложности и широко применяется в современном программировании. Его лучше изучать в 11-м классе тем учащимся, которые претендуют на высокие баллы на госэкзамене.
- C#. Это упрощенный вариант Java, считается языком программирования для начинающих. Его также можно выбирать для решения заданий ЕГЭ.
- C++. Наиболее сложный язык программирования, хотя и с успехом применяющийся в профессиональной среде. Для сдачи ЕГЭ его можно выбирать только в том случае, когда освоены более легкие языки программирования.
Материалы и ресурсы для подготовки к ЕГЭ по информатике
Чтобы самостоятельно и качественно подготовиться к ЕГЭ по информатике, следует сочетать различные методы обучения. Нужно посещать уроки в школе и активно заниматься самоподготовкой. В интернете предлагается большой выбор материалов по информатике: сайты, курсы, тесты, видеолекции, примеры заданий. Рассмотрим эти ресурсы более подробно.
Онлайн-сайты с заданиями
Прежде всего необходимо познакомиться с официальными сайтами, где представлены задания и требования к госэкзамену по информатике.
Сайт ФИПИ. Здесь даны: описание структуры экзамена, перечень тем, пример заданий ЕГЭ с ответами и критериями оценивания, методические рекомендации по подготовке.
Открытый банк заданий ЕГЭ. Еще один полезный ресурс от ФИПИ, где собраны актуальные задания по информатике, но без ответов.
Сдам ГИА: Решу ЕГЭ. На портале имеются тренировочные задания по различным предметам, в том числе по информатике. После выполнения заданий можно сразу узнать количество набранных баллов, что очень удобно при самоподготовке.
4ЕГЭ. На сайте представлены новости об экзамене, разборы заданий демоверсии, калькулятор для перевода баллов и др.
Kode Sourse. Онлайн-библиотека, где собрана основная информация по языкам программирования. Здесь же имеются задания по овладению языковыми навыками.
Онлайн-курсы
Существует значительное количество онлайн-курсов по информатике для подготовки к ЕГЭ. Они позволяют учиться в удобное время и в любом месте. Записи уроков доступны, поэтому можно регулярно повторять материал. На многих курсах предлагается поддержка преподавателей и персонализированное обучение. Рассмотрим популярные онлайн-курсы по информатике более подробно.
Курс от Skysmart. Занятия проводятся в онлайн-режиме с тестами и домашними заданиями. Разработана индивидуальная программа обучения.
Фоксфорд. Курс включает в себя 71 занятие по теоретическим и практическим темам, в том числе работу с базами данных и таблицами.
Базовый курс информатики на Stepik. Учащимся 7—11-х классов предлагаются видео и текстовые лекции с практическими занятиями и тестами.
Курсы от 99 Баллов. Для школьников разработано персонализированное сопровождение по информатике с акцентом на разборе ошибок.
Онлайн-школа ЕГЭ по информатике от Годографа. Обучение ведется с ежемесячными пробными экзаменами. Обеспечивается индивидуальный подход к каждому учащемуся.
Полезные блоги о ЕГЭ
Еще одним важным ресурсом являются блоги, где представлена наиболее свежая информация по ЕГЭ. Для успешной сдачи госэкзамена по информатике в 2026 году необходимо следить за всеми происходящими изменениями. Этому помогают следующие блоги о ЕГЭ.
Талантум. Предоставляется новейшая информация о нововведениях в ЕГЭ по информатике в следующем году. Обсуждаются также языки программирования, которые можно использовать на экзамене.
Турбо ЕГЭ. Рассматриваются теоретические и практические задания по информатике, обсуждаются различные важные сведения о ЕГЭ.
Умскул. Этот блог и видеоканал дает практические советы по подготовке к ЕГЭ. Преподаватели делятся опытом своих учеников и предлагают бесплатные материалы для подготовки к экзамену.
Как избежать ошибок на ЕГЭ и получить максимальное количество баллов
Чтобы достойно сдать ЕГЭ по информатике, нужно придерживаться следующих рекомендаций:
- внимательно читайте условия заданий, не упуская деталей;
- используйте несколько вариантов решения; если ответы совпадут, следовательно, задание выполнено верно;
- заранее подготовьтесь к вопросам, где чаще всего допускаются ошибки, это, например, задачи, связанные с алгоритмами и кодированием информации;
- перепроверяйте полученные ответы, используя калькулятор для арифметических вычислений;
- применяйте системный подход к обучению и сдаче экзамена, составляйте план собственной деятельности;
- не полагайтесь на механическое запоминание, материал необходимо осознать, что позволит адаптироваться к новым условиям задачи.
Советы эксперта
Дать свои рекомендации выпускникам мы попросили Марию Пудлич, методиста по математике «Онлайн-школы № 1». Вот ее советы по подготовке к ЕГЭ по информатике в 2026 году:
1. Первым делом узнайте, сколько баллов нужно для поступления на желаемую специальность. Оцените свой текущий уровень знаний. Для этого пройдите пробное тестирование. Проанализируйте, в каких заданиях вы допустили ошибки, запомните, какое количество баллов за них дают, и начните подготовку именно с них.
2. Выберите тактику подготовки к экзамену: идти последовательно по вопросам (от первого к последнему) или идти по разделам (сначала все задания на логику, затем на программирование). Экзамен по информатике проводится за компьютером. С одной стороны, это хорошо, так как исключает участие экспертов предметных комиссий. С другой — плохо, ведь проверить решения вручную часто невозможно. Поэтому при подготовке нужно учиться разбивать задачи на этапы.
3. Учитесь оценивать свои силы и возможности. Лучше написать неэффективный способ решения и получить половину из возможного количества баллов, чем не решить задание вообще.
4. Как знание формул в математике необходимо для успешной сдачи итогового экзамена, так и для информатики важно идеальное знание всех стандартных алгоритмов: перебора чисел, их сортировки, проверки делимости, нахождения остатка и пр.
5. Если вы готовитесь к экзамену несколько лет, не забывайте проверять спецификацию. ФИПИ выкладывает демоверсии контрольно-измерительных материалов перед началом учебного года. Практически каждый год экзамен по информатике меняется, добавляются новые темы заданий в соответствии с веянием времени, развитием IT-сферы, требованиями к новым знаниям.
6. Учитесь распределять свое время на экзамене. При подготовке записывайте как можно больше вариантов одного задания. Так алгоритм решения отложится в памяти, и на экзамене вы потратите меньше времени на него. Идеально, когда на решение базовых заданий уходит не более 40—45 минут, а на задания повышенного уровня около часа, тогда на задания высокого уровня останется достаточно времени.
7. Не учите все языки программирования, лучше выберите один и освойте его на хорошем уровне.
8. Выберите сайты-симуляторы ЕГЭ. Так форма экзамена будет понятной и не вызовет удивления.
Список источников
1. Крылов С., Чуркина Т. ЕГЭ-2024. Информатика: типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов. 2024.
2. Кулабухов С. ЕГЭ-2025. Информатика. 20 тренировочных вариантов по новой демоверсии 2025.[2] 2025.
3. Лещинер В., Крылов С. ЕГЭ-2025 Информатика. Готовимся к итоговой аттестации. 2025.[3]
4. Сайт ФИПИ. Открытый банк задания ЕГЭ. Информатика и ИКТ.[4]
Свежие комментарии