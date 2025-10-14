Главное – что-нибудь "брякнуть": как депутаты Госдумы педагогов одаривали

Канун Дня учителя в России — время особое. Не столько для реальных решений, сколько для громких заявлений. И вот, как по заказу, из недр Государственной Думы хлынул поток «инициатив», достойных не законодательного собрания, а сценки КВН на тему «Как бы я спас образование, если бы был депутатом на один день».

Горячее питание для учителей — прямо в учительской!

Первой «прорвало» группу депутатов, которые с трогательной заботой объявили: скоро в Госдуму внесут законопроект о бесплатном горячем питании для учителей. Представьте картину: после третьего урока алгебры педагог спокойно идёт в столовую, где его ждёт борщ, котлета и компот — за счёт государства!

Прекрасно. Только вот вопрос: откуда деньги? В бюджете и на школьные обеды для детей еле хватает, а тут — новая статья расходов на сотни тысяч педагогов. Но зачем думать о финансировании, когда можно просто «объявить»? Главное — чтобы СМИ написали: «Депутаты заботятся!»

Служебное жильё с приватизацией — через 15 лет

Не отстал и глава комитета по труду Ярослав Нилов. Он направил письмо министру просвещения с предложением давать учителям служебное жильё с правом приватизации через 10–15 лет работы. Звучит как мечта! Особенно для молодого специалиста в Якутии или Калмыкии.

Но давайте прикинем:

— Сколько учителей в стране? Около 1,2 млн.

— Сколько свободного жилья в ведомственном фонде? Практически ноль.

— Кто будет строить? Кто будет содержать? Кто оплатит ЖКХ?

Но Нилову это не мешает. Он направил обращение. А это уже — «работа». Пусть министр теперь ломает голову, как выполнить то, что невозможно без триллионных вливаний.

Пенсионная надбавка — прямо в вечность

Председатель комитета по собственности Сергей Гаврилов, видимо, решил, что учителя слишком мало получают… после выхода на пенсию. Поэтому он предложил ввести постоянную надбавку к пенсии педагогов.

Отличная идея! Особенно если не уточнять:

— Какой размер надбавки?

— За счёт чего она будет финансироваться?

— Не нарушит ли это принципы пенсионной системы?

Но зачем вдаваться в детали? Главное — фраза: «Гаврилов за учителей!» — уже мелькает в ленте новостей. А дальше — неважно. Пенсионный фонд разберётся… или не разберётся. Не его проблема.

Профессиональный гардероб — за счёт бюджета!

Особенно тронула инициатива вице-спикера Бориса Чернышова: целевая выплата на формирование профессионального гардероба. То есть теперь государство, видимо, будет оплачивать учителю брюки, блузку, туфли и, возможно, даже сумку для тетрадей.

Вопросы, конечно, возникают:

— А если учитель — мужчина? Ему тоже «профессиональный гардероб»?

— Кто будет определять, что «профессионально», а что — нет? Может, введут модную комиссию при Минпросвещении?

— А если педагог предпочитает джинсы и свитер? Лишат выплаты?

Но Чернышову не до таких мелочей. Он предложил. А значит — выполнил свой гражданский долг. И получил упоминание в федеральных СМИ. Миссия выполнена.

Надбавка за классное руководство — единая и справедливая

Ну и, конечно, нельзя забыть депутата Владимира Кошелева, который предложил ввести единую надбавку за классное руководство. Справедливо! Ведь сегодня размер доплаты варьируется от региона к региону — от 2 тысяч до 10. Пора унифицировать!

Только вот:

— Откуда взять деньги на выравнивание до максимального уровня?

— Не приведёт ли это к сокращению других статей расходов в школах?

— А если регион и так на грани банкротства?

Но Кошелев не смутился. Он внёс предложение. А дальше — пусть правительство думает. А он тем временем поедет в школу, сфотографируется с детьми и выложит пост: «Борюсь за учителей!»

Страна управляется через пресс-релизы

Вот так и живём. Вместо системных решений — инициативы-однодневки. Вместо расчётов — эмоциональные заявления. Вместо работы — пиар в канун праздника.

Никто из этих депутатов не уточнил источники финансирования. Никто не представил оценку бюджетных последствий. Никто не провёл консультации с регионами. Зато все успели засветиться в СМИ, показать, что «они за учителей».

А учителя? Они завтра пойдут в классы с треснувшей краской на стенах, с устаревшими учебниками, с зарплатами, на которые не всегда хватает даже на «профессиональный гардероб» без господдержки. Но зато — с горячими обещаниями. Очень горячими. Прямо как бесплатный обед… которого не будет.

P.S. Если вдруг кто-то из депутатов вдруг решит реализовать хотя бы одну из этих инициатив — мы первыми напишем: «Чудо произошло!». Но пока что чудеса случаются только в пресс-релизах.