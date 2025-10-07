Что делать, если ребенок что-то проглотил или вдохнул

Оказавшись у врача, родители зачастую не могут точно сказать, какой предмет оказался в желудке их ребенка, и даже не уверены, что он и вообще что-то проглотил. Навести на подозрения должны такие проявления, как обильное слюнотечение, боль во время глотания, боли в шее, груди, тошнота и рвота. Если у ребенка возникли такие симптомы, нужно отвезти его в больницу.