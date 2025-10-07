Что делать, если ребенок что-то проглотил или вдохнул

Если ребенок проглотил предмет
Чаще всего дети проглатывают мелкие игрушки, пуговицы, монеты, булавки, косточки, магниты, кусочки дерева и стекла, батарейки.
Оказавшись у врача, родители зачастую не могут точно сказать, какой предмет оказался в желудке их ребенка, и даже не уверены, что он и вообще что-то проглотил. Навести на подозрения должны такие проявления, как обильное слюнотечение, боль во время глотания, боли в шее, груди, тошнота и рвота. Если у ребенка возникли такие симптомы, нужно отвезти его в больницу.
В большинстве случаев мелкие инородные тела в пищеварительном тракте не опасны. Они покидают организм естественным путем в течение 24-48 часов. Врач лишь попросит родителей наблюдать за состоянием ребенка и внимательно осматривать содержимое горшка или подгузника.
Однако иногда ситуация бывает серьезной и требует немедленной помощи:
- Если инородное тело застряло в пищеводе. Чаще всего это происходит в местах естественных сужений: на уровне ключиц, в центре и в нижней части грудной клетки.
- Если ребенок проглотил предмет с острыми краями. Он может повредить стенку пищевода, желудка, кишечника, вызвать инфекцию.
- Если предмет находился в пищеводе или желудке дольше 24 часов. Это может привести к нарушению кровообращения, образованию пролежня.
- Если ребенок проглотил батарейку. Соприкосновение слизистой оболочки с контактами приводит к ожогу.
- Если ребенок проглотил два магнита. Они могут «склеиться» и защемить стенку органа с образованием пролежня.
Что нужно сделать (и чего ни в коем случае делать не надо)
Не нужно делать ничего из того, что обычно пытаются делать родители. Не пытайтесь вызвать у ребенка рвоту или достать инородное тело, не промывайте самостоятельно желудок. И, самое главное, не паникуйте. В большинстве случаев дело обходится без операции и вообще без какого-либо вмешательства.
Самое правильное решение – показать ребенка врачу, детскому хирургу. Доктор в первую очередь захочет убедиться, что ребенок и впрямь что-то проглотил, увидеть своими глазами инородное тело, понять, что оно из себя представляет, где именно находится – в желудке, пищеводе или кишечнике. Чаще всего для этого применяют рентгенографию. Если инородное тело не видно на рентгеновских снимках, врач назначит другие методы диагностики, например, компьютерную томографию.
Если инородное тело не опасно, у него нет острых краев, то ничего предпринимать не нужно. За состоянием ребенка будут наблюдать, через 24 часа рентгенографию повторят. Если проглоченный предмет останется на прежнем месте, его нужно вытаскивать. Обычно это делают во время гастроскопии.
Если ребенок засунул предмет в нос
Чаще всего ЛОР-врачам приходится удалять инородные тела из носов детей, которым меньше пяти лет. Как правило, ребенок заталкивает в нос посторонние предметы из любопытства или подражая другим детям, реже это происходит случайно.
Диагноз не вызывает сомнений, если взрослые видели, как это произошло, или о случившемся рассказал сам ребенок. Но иногда инородные тела обнаруживаются случайно во время осмотра или чистки носа.
Насторожить должны следующие симптомы:
- Заложенность носа – обычно с одной стороны.
- Выделения из ноздри, как правило, с неприятным запахом.
- Во время дыхания из носа слышны странные звуки, свист.
- Иногда, особенно если в нос попал предмет с острыми краями, возникают кровотечения.
Однако ничего предпринимать самостоятельно не стоит. Стремление помочь может обернуться фатальными последствиями. Вы можете случайно протолкнуть предмет еще глубже в дыхательные пути.
Правильное решение – немедленно обратиться к ЛОР-врачу. Обычно инородные тела легко обнаруживаются во время осмотра полости носа. Их удаляют при помощи отсоса или специальных инструментов. После этого доктор может назначить капли для носа и курс антибиотиков.
Если инородное тело попало в дыхательные пути
Самая опасная ситуация возникает, когда инородное тело попадает в гортань, трахею или бронх. Чаще всего это происходит у детей младше 3–5 лет.
Если ребенок задыхается, ему нужна немедленная помощь. Скорая может не успеть, счет идет на минуты.
Родители должны знать, как правильно действовать в такой ситуации. Один из взрослых должен немедленно начать оказывать первую помощь, другой – вызвать скорую.
Если это не помогло, нужно перевернуть ребенка на спину, положить свои два пальца на центр его грудины и быстро пять раз нажать. Эти действия нужно повторять до тех пор, пока инородное тело не выпадет (ребенок начнет громко кашлять, кричать) или пока не приедет врач.
Ребенка старшего возраста нужно «обнять», стоя сзади, поместить свой кулак на его живот немного выше пупка, положить на кулак кисть второй руки и сделать пять быстрых интенсивных толчков. Действия повторять до тех пор, пока инородное тело не выпадет, либо пока не приедет врач.
Даже если инородное тело удалось успешно «вытолкнуть», ребенка нужно показать врачу. Необходимо убедиться, что слизистая оболочка дыхательных путей не повреждена, нет осложнений.
Свежие комментарии