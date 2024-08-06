Почему появляются круги под глазами? Объясняет опытный педиатр

Это самая частая причина появления темных кругов под глазами у детей.

Очень часто у их родителей тоже есть так называемые «глаза панды». Дело в том, что у людей с этой проблемой в силу генетических причин кожа сильнее пигментирована под нижним веком. Это и выглядит в итоге как темные круги под глазами.