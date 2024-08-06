Почему появляются круги под глазами? Объясняет опытный педиатр

Наследственность
Это самая частая причина появления темных кругов под глазами у детей.
Цвет кожи под глазами также определяется ее толщиной. Сквозь тонкую кожу могут просвечивать сосуды, и это выглядит как синюшные круги.
Решение: в этом случае как такового решения проблемы не существует. Если визуальный дефект очень выраженный и беспокоит ребенка, можно использовать различные косметические средства. Гиперпигментированную кожу нужно также защищать от солнца, поскольку любой загар усилит выработку меланина в коже и окраска станет еще интенсивнее.
Заложенность носа
Многие родители замечают темные круги под глазами у детей во время болезни, и очень нервничают по этому поводу. На самом деле, ничего страшного в этом нет.
Когда у ребенка насморк, носовое дыхание нарушается, из-за чего вены расширяются и начинают сильнее просвечивать сквозь тонкую кожу нижнего века. Так и создается впечатление синюшных или серых кругов под глазами. То же самое наблюдается при аденоидах, когда тоже нарушается носовое дыхание.
Решение: лечение вирусных инфекций и, при необходимости, гипертрофии миндалин. Если обычные ОРВИ чаще всего проходят сами, и родители могут лишь облегчать самочувствие детей, то лечение гипертрофии миндалин нужно доверить ЛОРу.
Аллергия и атопический дерматит
Тут работают 2 механизма. Первый – из-за аллергического ринита нарушается носовое дыхание и расширенные вены под кожей становятся более заметными. Второй связан с тем, что у ребенка чешутся глаза, и из-за расчесывания могут появиться темные круги.
Когда у ребенка зудят глаза, это провоцирует расчесывание, которое может вызывать появление темных кругов.
Решение: при сезонном аллергическом рините можно использовать гормональные спреи для носа. Посоветуйтесь с врачом.
Умывайте ребенка только специальными средствами для людей с чувствительной и атопичной кожей: они не вызовут дополнительного раздражения. Регулярно используйте эмоленты — кремы и эмульсии для ухода за атопичной кожей. Оградите ребенка от аллергенов, если это возможно.
Недостаток сна
Это частая причина появления «глаз панды» у детей, особенно в подростковом возрасте. Многие родители ошибочно предполагают, что ребенок, который отказался от дневного сна, просто вырос, тогда как на самом деле у него может быть нарушен сон или он просто слишком перевозбужден.
Решение: убедитесь, что ребенок высыпается. Детям до 4-5 лет стоит сохранять дневной сон. Если же ребенок ни в какую не соглашается укладываться днем, проведите это время за чтением книг и спокойными играми.
Темные круги под глазами у детей – проблема больше косметическая, чем медицинская. Не ищите потаённых причин или дефицита чего-либо в организме ребенка – их нет. В большинстве случаев, главное лекарство – время.
Когда обратиться к врачу?
- Если под одним глазом явно есть темный круг, а под другим – обычный.
- Если причина появления темных кругов – аллергия или гипертрофия миндалин.
- Если со временем выраженность темных кругов лишь усугубляется без периодов улучшения.
Фото на обложке: Unsplash
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