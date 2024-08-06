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Почему появляются круги под глазами? Объясняет опытный педиатр

Круги могут быть просто темными, красными или даже синюшными. Что только ни пытаются лечить в таких случаях у детей: и кишечник, и дефицит витаминов, и даже психику. Педиатр, главный врач клиники «PRO детей» Екатерина Потеряева рассказывает, почему на самом деле появляются темные круги под глазами.
Наследственность
Заложенность носа
Аллергия
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источник: Unsplash

Наследственность

Это самая частая причина появления темных кругов под глазами у детей.

Очень часто у их родителей тоже есть так называемые «глаза панды». Дело в том, что у людей с этой проблемой в силу генетических причин кожа сильнее пигментирована под нижним веком. Это и выглядит в итоге как темные круги под глазами.

Цвет кожи под глазами также определяется ее толщиной. Сквозь тонкую кожу могут просвечивать сосуды, и это выглядит как синюшные круги.

Решение: в этом случае как такового решения проблемы не существует. Если визуальный дефект очень выраженный и беспокоит ребенка, можно использовать различные косметические средства. Гиперпигментированную кожу нужно также защищать от солнца, поскольку любой загар усилит выработку меланина в коже и окраска станет еще интенсивнее.

Заложенность носа

Многие родители замечают темные круги под глазами у детей во время болезни, и очень нервничают по этому поводу. На самом деле, ничего страшного в этом нет.

Когда у ребенка насморк, носовое дыхание нарушается, из-за чего вены расширяются и начинают сильнее просвечивать сквозь тонкую кожу нижнего века. Так и создается впечатление синюшных или серых кругов под глазами. То же самое наблюдается при аденоидах, когда тоже нарушается носовое дыхание.

Решение: лечение вирусных инфекций и, при необходимости, гипертрофии миндалин. Если обычные ОРВИ чаще всего проходят сами, и родители могут лишь облегчать самочувствие детей, то лечение гипертрофии миндалин нужно доверить ЛОРу.

Аллергия и атопический дерматит

Тут работают 2 механизма. Первый – из-за аллергического ринита нарушается носовое дыхание и расширенные вены под кожей становятся более заметными. Второй связан с тем, что у ребенка чешутся глаза, и из-за расчесывания могут появиться темные круги.

Когда у ребенка зудят глаза, это провоцирует расчесывание, которое может вызывать появление темных кругов.

Решение: при сезонном аллергическом рините можно использовать гормональные спреи для носа. Посоветуйтесь с врачом.

Умывайте ребенка только специальными средствами для людей с чувствительной и атопичной кожей: они не вызовут дополнительного раздражения. Регулярно используйте эмоленты — кремы и эмульсии для ухода за атопичной кожей. Оградите ребенка от аллергенов, если это возможно.

Недостаток сна

Это частая причина появления «глаз панды» у детей, особенно в подростковом возрасте. Многие родители ошибочно предполагают, что ребенок, который отказался от дневного сна, просто вырос, тогда как на самом деле у него может быть нарушен сон или он просто слишком перевозбужден.

Решение: убедитесь, что ребенок высыпается. Детям до 4-5 лет стоит сохранять дневной сон. Если же ребенок ни в какую не соглашается укладываться днем, проведите это время за чтением книг и спокойными играми.

Темные круги под глазами у детей – проблема больше косметическая, чем медицинская. Не ищите потаённых причин или дефицита чего-либо в организме ребенка – их нет. В большинстве случаев, главное лекарство – время.

Когда обратиться к врачу?

  1. Если под одним глазом явно есть темный круг, а под другим – обычный.
  2. Если причина появления темных кругов – аллергия или гипертрофия миндалин.
  3. Если со временем выраженность темных кругов лишь усугубляется без периодов улучшения.

Фото на обложке: Unsplash


Екатерина Потеряева
Врач-педиатр, клиника «PRO детей» (Пермь)
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здоровье детей
г. Пермь

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