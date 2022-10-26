Половое воспитание. Что такое хорошо и что такое плохо в поведении детей?

Сексуальное воспитание детей — это сложная тема для многих родителей. Несмотря на широкую доступность различных материалов, мало кто из родителей хорошо проинформирован и чувствует себя спокойно, когда дело доходит до детской мастурбации или откровенных вопросов из уст маленьких детей. Aif.ru поговорил с сексологом Екатериной Альской, чтобы внести немного ясности в до сих пор табуированную тему.

Проблемы начинаются с рождения

Некоторых родителей пугает, когда у младенцев-сыновей возникает эрекция при кормлении их грудью. Взрослые смущаются и стараются спрятать непонятную для них реакцию младенца. Однако это чисто физиологический процесс, в котором нет никакой сексуальной подоплеки. У родителей нет повода, чтобы стыдиться или волноваться в таких случаях. У малыша происходит приятный контакт с мамой: он сосет материнскую грудь, пьет теплое молоко. Эрекция — это проявление радости, схожее с тем, когда дети визжат или кричат от удовольствия. У девочек есть такая же реакция на кормление грудью, которая менее заметна из-за формы женских половых органов.

Малыш подрос

Далее, когда ребенок подрастает, родителей начинает пугать то, что дети постоянно трогают свои половые органы.

Они так и говорят: «Мой ребенок постоянно теребит свои половые органы!» Важно обратить внимание на то, что значит слово «постоянно»? Обычно ребенок одет и у него появляется доступ к своему обнаженному телу только тогда, когда мама меняет памперс, переодевает или купает малыша. В эти моменты у ребенка появляется возможность дотронуться до своих половых органов. Это происходит не постоянно, а несколько минут в день. Это такой же естественный процесс, которого не стоит пугаться родителям. Это не мастурбация, а ребенок просто нашел еще одну часть своего тела и изучает ее, как любую другую: щечки, пальчики на ногах, волосы на голове.

Это время, когда можно начать учить ребенка правильным названиям разных частей тела, в том числе и гениталий. Эти слова не должны ассоциироваться с чем-то запретным, грязным или стыдным. Спокойное отношение родителей помогает ребенку принимать свое тело, понимать физиологию, а в дальнейшем разобраться с основами гигиены.

Детский сад

Дети подрастают и идут в садик. Здесь происходит повторное знакомство с половыми органами. Они узнают, что у детей противоположного пола гениталии выглядят иначе. Им хочется их трогать, изучать, в том числе показывать свои и сравнивать. Происходит обмен информации в играх в доктора, маму-папу. Это также естественный процесс изучения тела, и в нем нет сексуальной подоплеки. Это не мастурбация в том виде, в котором привыкли понимать взрослые.

Если потребность в изучении своего тела удовлетворена, то она постепенно сходит на нет, а ребенок успокаивается и переключается на что-то новое.

Правило нижнего белья

В этот период родители должны объяснить своему ребенку, что ни у кого нет права трогать его в области нижнего белья. И он не должен трогать других людей в этой области. 80% насильников — хорошо знакомые ребенку люди, которые стараются внушить стыд и вину ребенку. Педофилы выбирают детей из семей, в которых не разговаривают с ребенком на тему секса. Именно поэтому важно объяснить, что никто — это ни мама, ни папа, ни братья или сестры, ни любые другие родственники, ни учителя, ни врачи, ни тренеры спортивной команды, ни друзья не могут принуждать ребенка к чему бы то ни было. Что у него есть право сказать «нет» любым прикосновениям, визуальным контактам или играм подобного характера. Задача взрослых объяснить, что ребенок всегда может обратиться за помощью к родителям, а те ему помогут и не будут ругать.

Если ребенок знает правило нижнего белья, то он с меньшей вероятностью откликнется на подобные уговоры. Если же детям не объяснять, что является нормальным, а что нет, то ребенок может воспринять любое предложение от знакомого человека как естественное.

Поведение изменилось

Если родители замечают, что поведение ребенка изменилось и в его действиях или рисунках появились непристойные вещи, которые еще не свойственны раннему возрасту, то взрослым необходимо обратиться к специалисту. Иногда мастурбация — это попытка ребенком сбросить накопленное напряжение. В таком случае важно обратиться к неврологу и научить малыша новым способам справляться со стрессом, чтобы снижать внутреннее напряжение в контакте с родителями, в игре, в общении.

Если взрослые замечают, что ребенок мастурбирует разными способами или проявляет по отношению к другим детям сексуальное поведение — это может говорить о том, что его кто-то научил этому или совратил. В таком случае важно обратиться к детскому психологу.

Подростковый возраст

В препубертате, когда начинает формироваться гормональный фон, у ребенка появляется желание близости, мастурбации, желание испытывать оргазм. Это естественный процесс психосексуального развития. И нормально, если ребенок хочет изучать свое тело. Однако в предподростковом периоде 9-12 лет может быть какой-нибудь инициатор, кто предложит играть во взрослые игры, смотреть порно. К сожалению, родителям сложно постоянно опекать и контролировать детей, а запрет, как правило, ни к чему хорошему не приводит. Единственное, что могут делать родители — воспитывать детей через собственное отношение к ребенку: честное, открытое, поддерживающее, эмоционально близкое. Если родители холодные, агрессивные, дистантные, то для ребенка будет естественным то, что он увидит в порнофильмах.

Подражание порно, как правило, приводит к тому, что дети учатся неестественным способам мастурбации и достижения оргазма, что сказывается на отсутствии влечения к обычному человеку, отсутствию оргазмов, преждевременному или затянутому семяизвержению. Дети, выросшие на порнофильмах, — это потенциальные будущие клиенты сексологов.

Сексуальное воспитание

Родители не могут насильно заставить ребенка разговаривать о чем-то и тем более о сексе. Попытка заблаговременно научить: «Иди сюда. Я тебе сейчас расскажу и покажу» может негативно сказаться на сексуальном развитии, так как ребенок еще не готов. Важно понимать, что определенные вещи родители вообще не должны рассказывать своим детям, потому что это своего рода инцест. Для детей более важно внимание родителей и постепенное гендерное воспитание:

какой ребенок мальчик или какая девочка;

роль мужчины и женщины в этом мире;

как важно относиться друг к другу;

как появляются дети;

какие виды предохранения бывают.

Все важно делать в свое время. Для этого самим родителям необходимо убрать свою сексуальную безграмотность, потому что это основная причина, которая приводит к ранним половым связям, беременностям и заболеваниям. Для этого есть соответствующие разному возрасту книги, которые могут читать как сами взрослые, так и показывать их своим детям: