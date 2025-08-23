Синнабоны с вареной сгущенкой

Для синнабонов с вареной сгущенкой подготовьте ингредиенты по списку к рецепту.

Из такого же количества ингредиентов делаю и восемь, и девять булочек, а в этот раз накрутила двенадцать. Даже густая варёная сгущенка на горячих синнабонах хорошо распределится, но если она уж слишком густая или булочки поостыли, то можете добавить в неё немного сливок или молока.

Фото 1

Соедините ингредиенты для теста: размешанное яйцо, растопленное сливочное масло, молоко или сливки, сахар, муку и сухие дрожжи.

Фото 2

Перемешайте, чтобы они схватились, а потом вымесите мягкое эластичное тесто. Количество муки может варьироваться по ряду причин.

Фото 3

Удобно замесить тесто в хлебопечке на режиме «дрожжевое тесто» или т.п., но несложно это сделать и вручную.

Фото 4

Сливочное масло для начинки нужно размягчить при комнатной температуре. Подошедшее тесто раскатайте в прямоугольный пласт примерно 25х40 см и смажьте его растопленным сливочным маслом.

Фото 5

Сахар перемешайте с корицей и распределите равномерно по тесту.

Фото 6

Скрутите тесто в рулет. Для 12 штук скрутите вдоль длинной стороны, а для 8-9 – вдоль короткой.

Фото 7

Нарежьте рулет на заготовки.

Фото 8

Уложите рулетики на смазанный противень на расстоянии друг от друга, т.к. во время расстойки они увеличатся, а потом ещё и во время выпекания. Время расстойки – 15-20 минут.

Фото 9

Затем поместите противень с заготовками в уже разогретую духовку и запекайте при 180-200 градусах 20-25 минут, в зависимости от свойств духовки и размеров (высоты и диаметра) синнабонов.

Фото 10

Если смазать горячие синнабоны варёной сгущенкой, то она сколько-то пропитает коричные слои, а если смазать их остывшими, то большая часть останется шапочкой.