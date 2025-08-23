РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Они бы так работали, как это предписано ученикам! Они - это Министерства!НАГРУЗКУ ШКОЛЬНИК...
  • Людмила Письменская
    В системе образования идет подмена образования непонятно чем. Зарплата - это больной вопрос, что ни говори. Но кроме ...О бедном учителе ...
  • алекс кузь
    Наличие идеологии делает подростков счастливыми.Что делает подрос...

Синнабоны с вареной сгущенкой

Думаю, что варёная сгущенка – подходящий и уже готовый крем для сопровождения синнабонов с корицей. Быстро, просто и в тему!

Ингредиенты

Для теста:

Молоко/сливки 10% – 150 мл

Мука – около 350 г

Сахар – 50 г

Сливочное масло – 50 г

Яйцо – 1 шт.

Сухие дрожжи – 5 г

Соль – 1 щепотка

Для начинки:

Сахар – 120 г

Сливочное масло – 50 г

Корица – 4 ст.

л.

Для крема:

Варёная сгущенка – 200 г

Молоко/сливки – 0-1-2 ст.л.

  • 338 кКал
  • 1 ч. 50 мин.
  • Б: 5.83
  • Ж: 11.93
  • У: 53.23

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для синнабонов с вареной сгущенкой подготовьте ингредиенты по списку к рецепту.

 

Из такого же количества ингредиентов делаю и восемь, и девять булочек, а в этот раз накрутила двенадцать. Даже густая варёная сгущенка на горячих синнабонах хорошо распределится, но если она уж слишком густая или булочки поостыли, то можете добавить в неё немного сливок или молока.

 

Фото 1

 

 

Соедините ингредиенты для теста: размешанное яйцо, растопленное сливочное масло, молоко или сливки, сахар, муку и сухие дрожжи.

 

Фото 2

 

 

Перемешайте, чтобы они схватились, а потом вымесите мягкое эластичное тесто. Количество муки может варьироваться по ряду причин.

 

Фото 3

 

 

Удобно замесить тесто в хлебопечке на режиме «дрожжевое тесто» или т.п., но несложно это сделать и вручную.

 

Фото 4

 

 

Сливочное масло для начинки нужно размягчить при комнатной температуре. Подошедшее тесто раскатайте в прямоугольный пласт примерно 25х40 см и смажьте его растопленным сливочным маслом.

 

Фото 5

 

 

Сахар перемешайте с корицей и распределите равномерно по тесту.

 

Фото 6

 

 

Скрутите тесто в рулет. Для 12 штук скрутите вдоль длинной стороны, а для 8-9 – вдоль короткой.

 

Фото 7

 

 

Нарежьте рулет на заготовки.

 

Фото 8

 

 

Уложите рулетики на смазанный противень на расстоянии друг от друга, т.к. во время расстойки они увеличатся, а потом ещё и во время выпекания. Время расстойки – 15-20 минут.

 

Фото 9

 

 

Затем поместите противень с заготовками в уже разогретую духовку и запекайте при 180-200 градусах 20-25 минут, в зависимости от свойств духовки и размеров (высоты и диаметра) синнабонов.

 

Фото 10

 

 

Если смазать горячие синнабоны варёной сгущенкой, то она сколько-то пропитает коричные слои, а если смазать их остывшими, то большая часть останется шапочкой.

 

Фото 11

 

 

Синнабоны с вареной сгущенкой, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты
наверх