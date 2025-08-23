Синнабоны с вареной сгущенкой

Ингредиенты
Молоко/сливки 10% – 150 мл
Мука – около 350 г
Сахар – 50 г
Сливочное масло – 50 г
Яйцо – 1 шт.
Сухие дрожжи – 5 г
Соль – 1 щепоткаДля начинки:
Сахар – 120 г
Сливочное масло – 50 г
Корица – 4 ст.
Варёная сгущенка – 200 г
Молоко/сливки – 0-1-2 ст.л.
- 338 кКал
- 1 ч. 50 мин.
- Б: 5.83
- Ж: 11.93
- У: 53.23
Процесс приготовления
Для синнабонов с вареной сгущенкой подготовьте ингредиенты по списку к рецепту.
Из такого же количества ингредиентов делаю и восемь, и девять булочек, а в этот раз накрутила двенадцать. Даже густая варёная сгущенка на горячих синнабонах хорошо распределится, но если она уж слишком густая или булочки поостыли, то можете добавить в неё немного сливок или молока.
Соедините ингредиенты для теста: размешанное яйцо, растопленное сливочное масло, молоко или сливки, сахар, муку и сухие дрожжи.
Перемешайте, чтобы они схватились, а потом вымесите мягкое эластичное тесто. Количество муки может варьироваться по ряду причин.
Удобно замесить тесто в хлебопечке на режиме «дрожжевое тесто» или т.п., но несложно это сделать и вручную.
Сливочное масло для начинки нужно размягчить при комнатной температуре. Подошедшее тесто раскатайте в прямоугольный пласт примерно 25х40 см и смажьте его растопленным сливочным маслом.
Сахар перемешайте с корицей и распределите равномерно по тесту.
Скрутите тесто в рулет. Для 12 штук скрутите вдоль длинной стороны, а для 8-9 – вдоль короткой.
Нарежьте рулет на заготовки.
Уложите рулетики на смазанный противень на расстоянии друг от друга, т.к. во время расстойки они увеличатся, а потом ещё и во время выпекания. Время расстойки – 15-20 минут.
Затем поместите противень с заготовками в уже разогретую духовку и запекайте при 180-200 градусах 20-25 минут, в зависимости от свойств духовки и размеров (высоты и диаметра) синнабонов.
Если смазать горячие синнабоны варёной сгущенкой, то она сколько-то пропитает коричные слои, а если смазать их остывшими, то большая часть останется шапочкой.
