Фурсенковщина 2.0: российское высшее образование приближается к угандийскому и гваделупскому

В тихом кабинете елецкого университета доцент пишет объяснительную. Его слова — не жалоба, а сухой, протокольный акт капитуляции перед системой: «В настоящий момент отсутствуют выходы на бесплатные отечественные или зарубежные журналы Scopus Q1/Q2 или WoS. Провести оплату в платных журналах невозможно в связи с санкциями.

Статья не опубликована по объективным причинам».

Этот документ — крик души, загнанный в рамки бюрократического отчета, стал символом глубокого кризиса, поразившего российскую высшую школу. Кризиса, в котором наука и преподавание оказались заложниками абсурдных показателей, утративших всякий смысл.

Парадокс заключается в том, что в 2024 году, когда официальный мораторий на требования к публикациям в международных базах должен был стать временным облегчением, на местах всё осталось по-прежнему. От Ельца до Владивостока от преподавателей требуют по 2–3 статьи в год в журналах, индексируемых Web of Science или Scopus.

Не для прорыва в науке, а потому что бюрократическая машина, единожды запущенная, не может остановиться. Она требует цифр, отчетности, галочек. Цена этих галочек — выгорание педагогов, имитация научной деятельности и колоссальные бюджетные траты.

Возьмем того же доцента. Его аудиторная нагрузка составляет 950 часов в год. Для сравнения: стандартная полная рабочая неделя — 40 часов, что за год дает около 2080 часов. Получается, что только на лекции и семинары у него уходит эквивалент 18 рабочих часов в неделю, без учета подготовки, проверки работ и методической деятельности.

Когда же ему заниматься исследованиями мирового уровня? Ответ системы: это ваши проблемы. А если возможностей нет? Ответ тот же: это ваши проблемы.

Цифры, которые кричат об абсурде

Статистика рисует безрадостную картину. По данным совместного отчета Росстата и Минобрнауки за 2023 год, 67% преподавателей вузов России имеют научную степень, но лишь 12% из них регулярно публикуются в WoS или Scopus. Остальные 55% — это «тихая гавань» системы: огромная педагогическая нагрузка, административная работа, а теперь еще и постоянный стресс от невыполнимых требований.

Финансовая сторона вопроса шокирует еще больше. Согласно исследованию НИУ ВШЭ (2022), российские вузы ежегодно тратят на оплату публикаций в зарубежных журналах свыше 1,2 млрд рублей. При этом, по оценкам того же исследования, до 80% этих публикаций являются многосоавторскими, с минимальным реальным вкладом со стороны российских ученых, а многие — откровенно покупными.

Союз ученых России приводит еще более жесткие данные: до 40% статей из РФ в Scopus могут являться спам-публикациями в так называемых «хищнических журналах» (predatory journals). Яркий пример — журнал “International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology”.

Номинально индексируемый в Scopus, он не имеет полноценного редакционного совета, практикует формальное или нулевое рецензирование и берет около $300 за публикацию. В 2023 году только в этот журнал было отправлено 12 000 статей из России. Это не научный диалог, это конвейер по производству макулатуры.

А главный показатель востребованности науки — цитируемость — демонстрирует полный провал этой стратегии. Средняя статья российского автора в WoS получает 0,8 цитирования в год. Для сравнения: у США этот показатель — 4,2, у Германии — 5,1. Нашу «научную продукцию» не читают и не используют коллеги по мировому сообществу. Ее не читают даже чиновники в отчетах – они только подсчитывают вал.

Разорванные связи и двойные стандарты

Главный аргумент апологетов этой системы — «международное признание». Мантра о Болонском процессе и дипломах, действующих по всему миру, звучала с 2011 года. Но где это признание сегодня?

В 2023 году Болонская группа приостановила членство российских вузов. Немецкий Центр признания дипломов (ZAB) отказывает в нострификации более 78% российских дипломов бакалавриата и магистратуры. Франция, Италия, Испания ввели фактический запрет на прием российских студентов в магистратуру по научно-техническим и медицинским специальностям. Великобритания свернула все программы академического обмена.

Так ради чего мы продолжаем эту гонку? Мы пытаемся играть по правилам клуба, членство в котором уже аннулировано.

Ситуация усугубляется тем, что ученые оказались зажаты между двух идеологических машин. С одной стороны, западные журналы зачастую предвзято относятся к исследованиям из России, особенно в гуманитарной сфере. Известны случаи, когда статьи о русской культуре и идентичности отвергались с формулировками о «несоответствии стандартам» из-за использования терминов вроде «российская цивилизация».

С другой — отечественные контролирующие органы видят угрозу в любой международной научной активности. Яркие примеры: увольнение доцента МФТИ после публикации в американском журнале по квантовой физике (его вызвали в ФСБ с вопросом о доступе к «секретным материалам») или увольнение профессора ядерной физики в Самаре за статью о детекторах. Ученый оказывается между Сциллой западной предвзятости и Харибдой отечественной подозрительности.

«Мы стали жертвами двух противоположных идеологий: Запад считает нас врагами, а у нас — врагами считаются все, кто сотрудничает с Западом. Наука превратилась в политический маркер», — констатирует академик РАН Владимир Петров.

Забытая миссия: преподаватель как педагог

В погоне за призрачными рейтингами система забыла свою главную функцию — учить. Преподаватель и ученый — это зачастую два разных набора компетенций. Блестящий исследователь может быть сухим и неинтересным лектором, а выдающийся педагог — не иметь времени на написание статей в Q1.

«Человек, который 15 лет читает лекции по высшей математике, знает, как объяснить студенту предел функции, — не обязан писать статью о нелинейных дифференциальных уравнениях. Он обязан быть хорошим педагогом», — справедливо отмечала президент Российской академии образования Людмила Вербицкая.

Исследование, проведенное в МГУ в 2023 году, подтвердило это: студенты, учившиеся у преподавателей без публикаций в WoS, но с высокими педагогическими рейтингами, сдавали экзамены на 23% лучше, чем те, кого учили «публикующиеся звезды», не находившие времени на живое общение с аудиторией.

Корень зла: точка невозврата

Истоки нынешнего кризиса лежат в реформах середины 2000-х. Именно тогда министр образования Андрей Фурсенко заложил в систему принцип «публикуйся или уходи», заменив содержательную оценку труда формальными индексами. Курс был продолжен его преемниками — Ольгой Васильевой и Владимиром Фальковым. Парадоксально, но сегодня Фурсенко является советником президента РФ по науке и образованию и продолжает гнуть свою линию – уничтожать российское образование.

Молчание Российской академии наук (РАН) также стало приговором. Вместо того чтобы стать оплотом защиты смысла науки, РАН лишь выпускает новые инструкции о том, как «правильно» соответствовать обессмысленным метрикам.

Выход есть: отказ от клоунады в пользу смысла

Ситуация не тупиковая. Выход — в радикальном пересмотре системы оценки труда в высшей школе.

1. Разделение карьерных траекторий. Необходимо законодательно закрепить два пути: педагогический (с оценкой по качеству преподавания, методической работе) и научно-исследовательский (с оценкой по реальным научным результатам, патентам, монографиям).

2. Немедленный отказ от требования публикаций в WoS/Scopus как обязательного условия для сохранения должности или повышения.

3. Финансовая переориентация. Создать черный список «хищнических журналов» и запретить вузам тратить на них деньги. Перенаправить эти средства (те самые 1,2+ млрд рублей) на поддержку авторитетных российских журналов, чтобы они на деле, а не на бумаге, вошли в международные базы данных.

4. Создание независимой комиссии по реформе системы образования и науки с участием преподавателей, ученых и студентов, а не только чиновников.

Мы теряем не статьи, мы теряем людей

В конечном счете, речь идет не о статьях и не о рейтингах. Речь идет о тысячах талантливых педагогов, которые встают в шесть утра, чтобы подготовить блестящую лекцию, потратить вечер на проверку сотни работ, поддержать студента в трудной ситуации. Им не нужен Scopus. Им нужно уважение, время и право быть теми, кем они пришли в профессию — учителями. Без страха быть уволенными за то, что они не смогли купить место в журнале, единственная цель которого — выкачивание денег из российского бюджета.

«Мы не хотим быть "международными". Мы хотим быть достойными. А для этого — не нужны цифры. Нужны люди», — эта фраза студентки педвуза как нельзя лучше отражает суть происходящего. Система, которая забывает о людях ради цифр, обречена на вырождение. Исправить это можно только вернув в нее человеческий смысл.

