Когда обращаться к логопеду?

Светлана Бабич

Как понять, что у ребенка возможны проблемы с речью? Стоит ли дожидаться пяти лет, чтобы идти на прием к логопеду? Отвечает учитель-логопед Светлана Бабич.

Поводы обратиться к логопеду

Малыш в младенчестве молчит, не «гулит». В полтора-два года ребенок не говорит слова «мама», «папа», «би-би», «топ-топ» и т. Ребенок молчит до трех лет, хотя понимает обращенную к нему речь. Или не понимает. Важно выяснить, что не так. Возможно, нужно проверить слух, может быть, нужно лечение у невропатолога, а может быть — у логопеда. Нередко требуется помощь и невропатолога, и логопеда, поскольку неврологические проблемы нередко влекут за собой проблемы логопедические. До четырех лет вполне нормально, что у ребенка преобладает пассивный словарный запас. После четырех лет должен преобладать активный — ребенок пользуется всем тем, что накопил. Если же этого не происходит, значит, есть какие-то проблемы. Речь ребенка не развивается: к примеру, в четыре года такая же, как была в три. В четыре года ребенок совсем не поддерживает диалог, не строит предложений. Ребенок получил какую-то травму, например, сотрясение мозга. Ребенок к пяти годам картавит, гнусавит, шепелявит, произносит звуки неправильно, например, смягчает их, где надо и не надо. Бывает, что в таком произношении ребенка виноваты сами родители. Они долго «сюсюкают» со своим чадом, коверкая слова. Обычно этим особенно грешат бабушки. Ребенок слышит искаженную речь, и у него формируется неправильная речевая картина. А порой родители пытаются сами «ставить» звуки, и в итоге у ребенка закрепляется неправильное произношение. Стоит насторожиться, если в старшем дошкольном возрасте, примерно лет в пять, ребенок плохо запоминает слова. Ближе к школе — не способен говорить развернутыми предложениями, строить рассказ, отвечает на вопросы односложно. В старшем дошкольном возрасте испытывает трудности с графическим запоминанием. Детям в этот период не должно составлять особого труда запоминание букв, графических образов. Ребенок пропускает слоги. Ребенок к пяти годам неправильно произносит более трех звуков. К пяти годам не должно быть сильных искажений слов, переворачиваний, когда дети говорят, меняя местами начало слова и его окончание.

С трех лет рекомендуется проходить ежегодную консультацию у логопеда, даже если кажется, что всё в порядке. Интенсивное развитие коры головного мозга у ребенка продолжается до шести-семи лет. Поэтому с логопедическими проблемами лучше разбираться до школы, и начинать стоит не в последний момент — в апреле-мае, а заранее.

Как стимулировать развитие речи?

Как можно больше читать ребенку, рассказывать истории и сказки, разумеется, соответствующие возрасту. Потом желательно обсуждать прочитанное с ребенком. Важно постоянно общаться с ребенком: на прогулке, по дороге домой или в детский сад. Объяснять все, что попадается на глаза, рассказывать об окружающем мире. Детскую любознательность следует развивать и поощрять. Заниматься развитием мелкой моторики — рисовать, лепить, работать с ножницами, играть с крупой. Учить русские народные пальчиковые потешки вроде «Сороки-вороны», которые «рассказываются руками» ребенка. Проигрывать знакомые сказки, например, с помощью пальчикового театра. Найти на логопедический сайтах простую артикуляционную гимнастику и регулярно заниматься ею с ребенком.

Источник: Журнал Фома

