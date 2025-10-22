Дети под угрозой. Школьная близорукость названа новым официальным диагнозом

Детское зрение в школе заметно страдает от нагрузок. И появление близорукости врачей не удивляет. Тем более, как говорят они, сейчас это уже стало официальным диагнозом.

О том, почему развивается такое состояние и и чем оно обернется для ребенка, aif.ru рассказал

Тревожная статистика, которую мы, детские офтальмологи, фиксируем в своей практике, подтверждает: мы столкнулись с настоящей эпидемией нарушений зрения у детей. Особую тревогу вызывает ситуация с детьми школьного возраста. Если среди учеников начальных классов проблемы со зрением выявляются у 10-15 % детей, то к окончанию школы этот показатель возрастает до 50-70 %. Согласно данным Министерства здравоохранения, близорукость прочно удерживает первое место среди детских болезней глаз, при этом всё чаще поражая детей младшего школьного возраста. Ещё два десятилетия назад распространенность миопии была значительно ниже.

Стремительный рост ухудшения зрения среди детей и подростков заставил нас, врачей, заговорить о принципиально новом явлении — школьной близорукости. Сегодня это название полноценного медицинского диагноза, отражающего прямую взаимосвязь между школьными нагрузками, привязанностью детей к гаджетам и здоровьем глаз подрастающего поколения.

Почему это происходит?

Эволюционно человеческий глаз приспособлен для зрения вдаль. Однако реалии таковы, что большую часть дня дети проводят, сконцентрировавшись на объектах, расположенных вблизи: учебниках, тетрадях и, что наиболее критично, на экранах цифровых устройств.

На сегодняшний день мы можем выделить два ключевых фактора, которые в тандеме приводят к резкому ухудшению зрения:

1. Чрезмерная зрительная нагрузка вблизи. Ребёнок проводит за уроками, чтением и гаджетами по 8–10 часов в день. Чтобы облегчить постоянную фокусировку на близком расстоянии, глазное яблоко начинает патологически расти в длину. Удлинение глазного яблока — это и есть физиологическая основа близорукости. Чем оно длиннее, тем хуже фокусируется изображение на сетчатке, и тем сильнее прогрессирует миопия.

2. Вредное воздействие холодного света гаджетов. Современные экраны смартфонов, планшетов, ноутбуков и интерактивных досок излучают коротковолновый холодный синий свет высокой энергии. В отличие от «теплого» света обычных ламп накаливания, он:

сильнее напрягает зрительный нерв и мышцы глаза;

вызывает цифровое утомление глаз (компьютерный зрительный синдром);

по данным ряда исследований, может оказывать повреждающее действие на сетчатку.

Именно комбинация «близко + холодный свет» стала спусковым крючком для бешеного роста диагнозов.

К второстепенным, но значимым факторам риска также относятся:

генетическая предрасположенность: если у родителей есть миопия, вероятность ее развития у ребенка значительно выше;

недостаточное освещение рабочего места или неправильная положение тела ребенка во время занятий;

недостаток времени, проведенного на свежем воздухе при естественном дневном свете, который крайне важен для здоровья глаз.

Тревожные сигналы: как распознать проблему вовремя

Родителям стоит насторожиться, если ребенок:

щурится, рассматривая удаленные объекты;

жалуется на головные боли, особенно после школы или выполнения домашних заданий;

часто трет глаза, говорит о том, что они устали или «песок в глазах»;

низко наклоняется над книгой или тетрадью;

стал хуже учиться из-за того, что не видит, что написано на доске.

При появлении любого из этих симптомов необходимо незамедлительно записаться на прием к детскому офтальмологу в специализированную детскую глазную клинику. Помните: глаз ребёнка постоянно растет и меняется, поэтому так важна помощь именно детского специалиста. Просто глазной врач в соседнем медицинском учреждении с большой вероятность не обладает специальными знаниями не только для лечения, но и диагностики зрения у детей.

Стратегия защиты: как помочь ребенку сохранить зрение

Бороться с детской близорукостью можно и нужно. И профилактика здесь имеет большое значение. Вот ключевые рекомендации:

1. Строго дозируйте время у экрана. Установите четкие лимиты на использование гаджетов для развлечения (не более 1 часа в день). Используйте родительский контроль.

2. Соблюдайте «правило 20-20-20». Это золотой стандарт профилактики. Каждые 20 минут работы (вблизи) нужно делать перерыв на 20 секунд и смотреть на объекты, находящиеся на расстоянии не менее 20 шагов.

3. Организуйте эргономичное рабочее место.

Стол должен стоять у окна.

Обязательна хорошая настольная лампа с тёплым или нейтральным белым светом.

Следите за осанкой: расстояние от глаз до книги или тетради должно быть 35–40 см.

4. Настройте гаджеты правильно.

Активируйте режим «Защиты зрения» или «Ночной свет» на всех устройствах. Он смещает спектр излучения в тёплую, желтоватую область.

Отрегулируйте яркость экрана под освещение в комнате.

Увеличьте размер шрифта для комфортного чтения.

5. Гуляйте не менее 2 часов в день. Естественный дневной свет и необходимость смотреть вдаль во время прогулок — лучшая тренировка и отдых для глаз.

Родителями крайне важно знать! Близорукость необходимо лечить, а не просто менять очки. Современные детские глазные клиники предлагают комплексный, широкий подход к лечению детской близорукости, направленный не только на коррекцию зрения, но и на замедление прогрессирования заболевания.