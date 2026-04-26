Баллы ОГЭ по русскому языку: проходной, максимальный, как перевести в оценку

Основной государственный экзамен проверяет знания школьников за курс 9 класса.заведующего кафедрой словесности школы «Новый взгляд» Вадима Хардина.
Как оценивается ОГЭ по русскому языку
Оценка результатов ОГЭ позволяет определить уровень владения русским языком и готовность ученика к дальнейшему обучению. Понимание критериев выставления оценки помогает школьникам подготовиться к экзамену более эффективно и уверенно подойти к его сдаче.
Структура экзамена
Структура ОГЭ по русскому языку в 2025 г. не изменилась по сравнению с предыдущим годом. Экзамен по-прежнему делится на три блока и содержит 13 заданий, продолжительность — 3 часа 55 минут. Затем баллы суммируются и преобразуются в итоговую оценку, которая будет внесена в аттестат.
Часть 1. Сжатое изложение, задание 1. Участник экзамена прослушивает текст, после чего выполняет письменное сжатое изложение, применяя методы сокращения информации. За это задание можно получить до 6 баллов.
Часть 2. Тестовые задания с кратким ответом включают задания со второго по двенадцатое. Эта часть состоит из 12 вопросов с краткими ответами.
Часть 3. Сочинение, задание 13.1–13.3. Выбор одного из заданий. Выпускнику необходимо написать развернутое сочинение, демонстрирующее навыки анализа текста, логичного изложения мыслей и аргументации своей точки зрения. На выбор предлагается три темы, каждая из которых содержит цитату или проблемный вопрос для размышления.
Сколько заданий и какие типы
В ОГЭ по русскому языку в 2025 году всего 13 заданий. Задания делятся на три части: первая часть включает изложение, вторая — 11 тестовых заданий по разным правилам языка, а третья — сочинение-рассуждение.
Часть 1. Изложение
Оценивается умение сокращать текст, при этом сохраняя его основное содержание, а также логичность изложения и грамотность. Максимальная оценка за это задание составляет 6 баллов. На выполнение задания отводится 1 час 40 минут. Минимальный объем работы — 70 слов, иначе изложение не будет засчитано. Текст воспроизводится дважды, после чего у экзаменуемых есть 75 минут на написание изложения.
Часть 2. Тестовые задания
Экзаменуемый должен продемонстрировать свою грамотность и навыки в проведении различных видов анализа. За каждое тестовое задание можно получить 1 балл, что в сумме дает возможность набрать до 12 баллов. Хотя время на выполнение тестовой части не ограничено, рекомендуется не тратить на нее слишком много времени, так как за ней следует наиболее сложная часть экзамена. В этот блок входят различные типы заданий:
- № 2 и 3. Синтаксический анализ предложения.
- № 4. Пунктуационный анализ предложения.
- № 5. Пунктуационный анализ, расстановка знаков препинания.
- № 6–7. Орфографический анализ текста.
- № 8. Морфологический анализ.
- № 9. Синтаксический анализ словосочетания.
- № 10–13. Анализ текста.
Часть 3. Сочинение
Это задание проверяет способность выпускника анализировать текст, четко выражать мысли и обосновывать свою точку зрения. Участнику предлагается три темы на выбор — цитаты или вопросы для рассуждения. С этого года не требуется давать определение терминам или выражениям — достаточно раскрыть тему в ответе на вопрос. И теперь нельзя приводить в качестве примеров аниме, мангу, комиксы и аналогичные произведения массовой культуры.
За что дают баллы: устная и письменная часть
Экзамен ОГЭ по русскому языку оценивается в два этапа: устная часть — итоговое собеседование, и письменная — основной экзамен в июне. Каждая из частей проверяет определенные навыки и оценивается по отдельным критериям.
Устная часть — итоговое собеседование по русскому языку проводится в феврале и является допуском к основной государственной аттестации. Оно включает четыре задания:
- чтение текста вслух;
- пересказ текста с включением определенного высказывания;
- монолог на заданную тему;
- диалог с экзаменатором.
Максимальное количество баллов за устную часть — 20 первичных баллов. Для получения зачета необходимо набрать минимум 10 баллов. В оценивании учитываются следующие аспекты: речевое оформление, логика высказывания, соблюдение норм произношения, выразительность речи и коммуникативная уместность.
Письменная часть экзамена проводится в июне и включает 13 заданий, сгруппированных в три части:
- часть 1 — сжатое изложение (задание 1);
- часть 2 — тестовые задания 2–12;
- часть 3 — сочинение-рассуждение (задание 13).
Дополнительно оценивается грамотность и речевое оформление всей письменной работы — до 13 баллов. Общий максимум за письменную часть — 37 баллов.
Изменения в ОГЭ по русскому языку в 2026 году
Вот основные нововведения:
- Расширен перечень словарей, которые будут использоваться при подготовке заданий.
- Повышена планка допустимых логических ошибок в сочинении: теперь за две ошибки можно получить 1 балл вместо 0.
- Если в сочинении и изложении суммарно не набирается менее 140 слов, будет сразу снято 13 баллов.
- Задания 13 будут оцениваться по единой системе. Как и прежде, это сочинение-рассуждение.
- Теперь в сочинении запрещено использовать примеры из аниме, манги, комиксов, графических романов и компьютерных игр.
Сколько баллов можно набрать на ОГЭ по русскому языку
Максимальный и минимальный баллы ежегодно утверждаются Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ). Разберемся, какие показатели актуальны в 2025 г.
Система оценивания ОГЭ по русскому языку основана на двухэтапном подходе. Сначала участники получают первичные баллы, которые представляют собой «сырые» результаты за выполнение всех заданий. В 2025 г. максимальное количество этих баллов составляет 37. Из них:
- за первую часть (задание 1) можно получить — 6 первичных баллов;
- за вторую часть (задания 2–12) — максимум 11 баллов;
- за третью часть — 7 первичных баллов;
- за первую и третью часть дополнительно 13 баллов за грамотность и точность речи.
Затем первичные баллы переводятся в стандартную 5-балльную шкалу, где оценки варьируются от 2 до 5, при этом единица не используется. Такой метод позволяет более точно оценить уровень знаний и свести на нет субъективность при выставлении итоговых отметок.
К сочинению и изложению применяются отдельные критерии оценивания грамотности (до 13 дополнительных баллов). Также отдельно проводится устное собеседование — оно проходит в феврале и оценивается по четырем параметрам. Максимально можно получить 20 баллов, для зачета достаточно 10.
Как перевести баллы ОГЭ по русскому языку в оценку «3», «4» или «5»
В этом разделе мы подробно рассмотрим, как перевести первичные баллы, полученные на ОГЭ по русскому языку, в итоговые оценки «3», «4» или «5». Приведем актуальные данные для 2025 г.
|Оценка
|Баллы
|неудовлетворительно (2)
|0–14
|удовлетворительно (3)
|15–25
|хорошо (4)
|26–32 (не менее 6 баллов за грамотность)
|отлично (5)
|33–37 (не менее 9 баллов за грамотность)
Пример:
- Если ученик набрал 27 баллов, его оценка — «4».
- Если 14 баллов — экзамен не сдан (нужна пересдача).
Что делать, если не набрал проходной балл
Чтобы получить аттестат, то нужно набрать не менее 15 баллов. Минимальный первичный балл для отбора в профильные классы — 28. Иногда все же бывают неудачи при сдаче ОГЭ. Расскажем о вариантах пересдачи, подачи апелляции и других возможностях.
Если школьник не набрал нужное количество баллов:
- можно пересдать экзамен: в июне/июле в резервные дни или в сентябре, для тех, кто не сдал с двух попыток;
- подать апелляцию, в течение 2 дней после объявления результатов;
- если со второй попытки не удалось сдать русский язык, то придется остаться на второй год и пересдать экзамен в следующем году.
Рекомендации эксперта
Как эффективно подготовиться к экзамену и избежать типичных ошибок? Своими профессиональными советами делится Вадим Хардин, руководитель кафедры словесности школы «Новый взгляд» и эксперт по подготовке к итоговой аттестации.
— Вадим Викторович, поделитесь, пожалуйста, своими наблюдениями: какие задания в ОГЭ по русскому языку вызывают наибольшие трудности и как к ним лучше подготовиться?
— Давайте немного остановимся на подготовке к сжатому изложению. Очень часто девятиклассники в нем делают ошибки. Я предлагаю сначала поработать с привычным письменным текстом. Можно попробовать маркером вычеркнуть всю лишнюю информацию. Например, убрать причастные и деепричастные обороты, вводные слова, вставные конструкции, заменить ряды однородных членов обобщающим словом.
Важно, чтобы от исходного текста в изложении осталось 70–90 слов. Иначе это будет уже подробное, а не сжатое изложение. И только после того, можно приступать к сокращению аудиоизложения. Файлы с аудиозаписью изложений находятся в открытом доступе на сайтах «ФИПИ» и «Решу ОГЭ». Рекомендую потренироваться с разными голосами дикторов, чтобы привыкнуть и спокойнее реагировать на аудиофйал при сдаче экзамена. Кстати, хорошей тренировкой станет работа с кратким пересказом текста. Например, прочитал страницу статьи и пересказал за одну минуту.
Теперь пройдемся по сложным заданиям тестовой части. Итак, задание 9 — проверка орфографии (написание суффиксов, приставок, корней и т. п.) Сложности вызывает из-за множества правил и исключений, которые нужно знать и применять быстро.
Как готовиться:
- завести список орфограмм с примерами;
- тренироваться с помощью онлайн-тренажеров;
- писать диктанты и сразу анализировать ошибки.
Задания 4 и 5. Пунктуационный анализ предложений. Здесь ученики допускают много ошибок, т. к. требуется знание разных пунктуационных норм.
Как готовиться:
- повторить пунктуацию по схемам;
- разбирать предложения по членам, чтобы понимать, где начинается и заканчивается оборот;
- учиться видеть структуру предложения (главные и придаточные части).
И, конечно, сочинение-рассуждение. Здесь сложности вызывает необходимость аргументировать, приводить примеры, логично строить текст.
Как готовиться:
- учиться строить план сочинения (тезис — аргументы — вывод);
- анализировать примеры хороших сочинений;
- заранее продумать запас литературных аргументов (рассказы, повести, личный опыт);
- больше читайте. Подобрать литературный аргумент могут помочь небольшие по объему классические произведения. Например, «Капитанская дочка» А. Пушкина и «Судьба человека» М. Шолохова.
— Вадим Викторович, какие ресурсы и тренировочные материалы вы дополнительно рекомендуете для углубленной подготовки?
— Для подготовки к ОГЭ по русскому языку существует масса ресурсов, которые помогут хорошо подготовиться к экзамену через практику нарешивания. Вот несколько проверенных вариантов: «Решу ОГЭ», «ЯКласс», «Учи.ру», «Лекториум». Можно использовать сборники упражнений и тренировочных тестов, которые выпускаются издательствами: «Бином», «Экзамен», «Просвещение», онлайн-курсы и видеоуроки, приложения для мобильных устройств.
И напоследок хочу дать вам несколько советов по подготовке к ОГЭ по русскому языку:
- Не забывайте повторять теорию, используя краткие справочники и шпаргалки для повторения ключевых правил.
- Постепенно увеличивайте сложность заданий, чтобы не только подготовиться, но и развить уверенность.
- Пробуйте делать варианты ОГЭ в условиях ограничения по времени, чтобы привыкнуть к стрессу экзамена.
- Смотрите на часы. Можно поставить перед собой настольные часы или установить таймер, чтобы отслеживать, сколько времени тратится на изложение, тестовую часть, сочинение. Это важно, чтобы грамотно распределить время на экзамене. А сделать это можно только понимая, сколько времени тратится на каждый этап.
Главное — сохранять спокойствие, готовиться системно и уверенно идти к цели.
Список литературы
- Спецификация КИМ ОГЭ 2025 г.
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) «Шкала перевода суммарного первичного балла в отметку по пятибалльной системе оценивания».
- Методические рекомендации по организации и проведению ГИА-9 в 2025 году.
