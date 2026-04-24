9-летние бьюти-блогеры: как тренды из соцсетей влияют на психику детей. Объясняет психолог

Эти ролики набирают миллионы просмотров.

Редактор, мама двух девочек
макияж
Источник: Unsplash

Ролики, где девочки 7-9 лет с серьезностью визажистов наносят тональный крем, растушевывают румяна и даже пользуются контурингом, набирают миллионы лайков. Одни восхищаются их «профессионализмом», другие в ужасе спрашивают: «Это вообще нормально?

».

Где грань между безобидной игрой во «взрослую жизнь» и тревожной тенденцией? Кто на самом деле стоит за этими видео — сами дети или их амбициозные родители? И главное: не крадем ли мы у поколения альфа право на обычное детство? Дети Mail разбирают эту непростую тему вместе с экспертом — психологом клиники DocDeti Ольгой Викторовой.

Если ребенок 7-9 лет, увидев на видео красивый макияж, захочет повторить его из любопытства — в этом нет ничего страшного. В таком возрасте увлечения редко бывают устойчивыми, если только их активно не поддерживают взрослые.

Однако если девочка или мальчик в этом возрасте ведут бьюти-блог, снимают сложные мейкап-туториалы или участвуют в соревновательных челленджах — очевидно, что за этим стоят родители. Вопрос в том, насколько добровольно ребенок вовлечен в этот процесс и какую позицию занимают взрослые.  

Главные риски связаны не с самим интересом к косметике, а с поведением родителей.

Если они заставляют ребенка снимать контент, акцентируют внимание на оценке внешности («ты должна выглядеть идеально», «это красиво, а это нет») или превращают бьюти-тематику в «спорт высоких достижений», это может привести к нездоровой фиксации на внешности, тревожности и даже травме развития.

Особенно опасно, если ребенок чувствует, что его ценят не за личные качества, а только за соответствие стандартам.  

Но возможен и позитивный сценарий. Если родители относятся к детским экспериментам спокойно («хочешь — попробуй, не хочешь — не надо»), не делают из этого обязательного ритуала и объясняют, что внешность — не главное в жизни, то такие игры остаются просто этапом взросления. Важно, чтобы активность соответствовала возрасту: это должна быть именно творческая игра, а не профессиональная деятельность или соревнование.  

Сам по себе интерес к макияжу в этом возрасте — нормальное явление. Проблемы начинаются, когда взрослые проецируют на детей взрослые стандарты, оценивают их внешность или принуждают к активности ради контента. Развитие нельзя «ускорить» — ребенок должен пройти естественные этапы, а родителям стоит сосредоточиться не на трендах, а на том, чтобы увлечения приносили радость, а не становились источником стресса.

