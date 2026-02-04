Школьница с ножом, гимназист с винтовкой: Учителя продолжают получать увечья на уроках

3 февраля вновь пришли сообщения о нападении школьников на учителей, причем сразу из двух городов.

В гимназии № 16 Уфы 9-классник со страйкбольной винтовкой пришел за учительницей и ранил её. Подросток не скрывал своих намерений. Почти неделю до нападения он писал в соцсети, что собирается сделать. На его аккаунт подписано 30 человек. Но никто из них не обратился с предупреждением ни в гимназию, ни в полицию. Возможно, полагали, что парень так шутит? По итогу подросток теперь уверяет, что не хотел никому причинить вреда. Хотел лишь припугнуть.

Глава Башкирии Радий Хабиров, побывавший в гимназии № 16 Уфы, выяснил, что подросток был еще и с ножом. При этом металлоискатель сработал, но охрана не среагировала. Отрабатывается версия, что агрессивного парня в школе травили. Если это действительно так, могут уволить директора. «Дайте нам время разобраться, и мы примем соответствующие решения. У меня позиция такая: если мы выявим факт буллинга, мы выметаем отсюда все руководство школы», — заявил Хабиров журналистам.

В школе № 4 Кодинска (Красноярский край) в этот же день ученица 7-го класса с ножом атаковала учительницу. На защиту педагога встали ученики. В итоге была ранена одна из школьниц. Инцидент случился на уроке химии. Пока неясно, что стало причиной нападения.

По фактам описанных ЧП возбуждены уголовные дела.

Хорошо, что никто в результате не погиб. Плохо, что такие случаи встречаются все чаще.

Не далее, как в декабре 2025 года ученик девятого класса школы № 191 в Санкт-Петербурге нанес ножевые ранения учительнице из-за конфликта по поводу оценки. Затем парень попытался покончить с собой. Обоих госпитализировали.

16 сентября 2024 года 13-летний ученик школы № 68 в Челябинске напал на одноклассников и педагога с молотком и ножом. В результате пострадали три ученика и учитель. Подростка направили в психоневрологическую больницу, где он ранее уже лечился. Еще были задержаны замдиректора школы (по обвинению в халатности) и замдиректора ЧОП (за не отвечающие требованиям безопасности услуги школе).

Настоящая бойня случилась 11 мая 2021 года в Казани в гимназии № 175. Тогда погибли 7 восьмиклассников и 2 учительницы, пострадали еще более 20 человек. 19-летний нападавший Ильназ Галявиев, бывший ученик этой школы, был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Что делать школьным учителям в России в таких условиях, приближенных, можно сказать, к боевым? Два уральских педагога, работающие в региональных центрах, согласились ответить на вопросы «Свободной Прессы» на условиях анонимности.

Первая учительница ответила кратко:

«СП»: Вы не боитесь ходить в школу?

— Безусловно, риск стать жертвой нападения есть, особенно в нашем городе. Но подростков не боюсь, агрессии в сторону учителя с их стороны не наблюдаю. Больше опасности представляют взрослые люди. Неизвестно, что в голове у них.

«СП»: Что делать, чтобы такие нападения, как в Уфе и Красноярском крае, не повторялись?

— Дети разные бывают. Нужно не бояться, а действовать, воспитывать. И детей, и их родителей, меры принимать. Учитель не всесилен.

Вторая педагог описала систему работы своей образовательной организации подробнее:

— У нас в школе сейчас хорошо работает пропускной режим. Дети проходят рамки. Если есть подозрения, то еще подходят к охраннику. Конечно, это не гарантирует, что ребенок, задумавший недоброе, не сделает это за пределами школы.

«СП»: Вы в школу не боитесь ходить?

— Не боюсь. К каждому ученику стараюсь найти подход, отношения с ребятами доверительные. Плюс служба сопровождения ввела мониторинг наблюдения за детьми, как раз для выявления потенциально опасных ситуаций.

«СП»: Психолог в школе работает?

— Конечно. Психолог помогает нам, учителям, рассказывает, как выявлять детей, склонных к опасным действиям. Хотелось бы больше психологов в штате. Сейчас обычно один психолог на более, чем тысячу детей.

«СП»: Как сделать так, чтобы подобные ЧП в школах не повторялись?

— Родители должны быть союзниками со школой. Только так избежим проблем с детьми.

Руководитель одного из уральских охранных предприятий, бывший сотрудник спецслужб, также на условиях анонимности рассказывал «СП», что с учетом невысоких сумм контрактов на охрану школ зарплаты охранника в образовательной организации получаются слишком маленькими для того, чтобы можно было пригласить на работу по-настоящему профессиональных специалистов. Чтобы избежать нападений агрессивных подростков на учителей и учеников, нужно в разы увеличивать финансирование системы образования. Только тогда учителя смогут ходить в школу без опаски. А родители не будут беспокоиться за своих детей, которые окажутся под надежной защитой.

Однако есть сомнения, что в современных условиях, когда бюджеты как федеральный, так и региональные в дефиците, власти найдут значительные дополнительные суммы для усиления охраны школ. Значит, вышеописанные ЧП рискуют повториться.

Кстати, проблема нападений в школах и колледжах/университетах — не только российская. 3 февраля ученик колледжа «Гишар» на юге Франции только что напал с ножом на 60-летнюю учительницу изобразительного искусства. Об этом сообщаила радиостанция Europe 1.

Преподавательница госпитализирована. Нападавший задержан. По предварительным данным, нападению предшествовала ссора. Учительница несколько раз сделала замечание подростку. И он не стерпел такого к себе отношения.