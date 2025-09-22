Открытая книга. Можно ли пробудить у детей интерес к чтению?

Чтение не только расширяе­т кругозор детей, но и влияет на становление их личности, на взаимодействие с окружаю­щими, что во многом определяет их будущую социальную и личную успешность. Но как увлечь современного ребёнка книгой, если ничего, кроме гаджетов, его не интересует?

Наши эксперты:

детский и семейный психолог Анна Ярошенко;

российская детс­кая писательница, лауреат премии «На благо мира», лау­реат Большого дет­ского фестиваля Кристина Кретова.

XX век до неузнавае­мости изменил информационное пространство и способы потреблени­я информации. Пресловутое клиповое мышление и привычка к короткому контенту повлияли на то, что молодёжь постепенно теряет интерес к чтению и способность понимать длинные тексты. Неужели вскоре Толстого и Достоевского наши дети будут изучать по комиксам?

«Переели» информации

Нынешнее поколение дете­й читает реже, чем, например, те, кому сегодня 30–40 лет. Не говоря уже о тех, кому за 50. Но отцам кичиться тут нечем, просто в их детстве не было столько развлекательного контента, поэтому книга оставалась одним из самых доступных способов отвлечься и занять себя.

И то, что мамы и папы, бабушки и дедушки когда-то «книги глотали, пьяне­я от строк», не повод осуждать молодых. Ведь и старшее поколение сегодня стало реже притрагиваться к печатным страницам, предпочитая более лёгкий способ потребления информации. По опросу ВЦИОМ, 40% россиян за последние 3 месяца не открыли ни одной книги. Это не только наша, но и общемировая тенденция.

Возможно, ещё одна причина спада интереса к книгам – психологическая усталость и «информационное ожирение». Ежедневный поток новостей и разных сведений, а также стресс от переизбытка данных вызывают усталость мозга, из-за чего чтение воспринимается как дополнительная нагрузка. Поэтому важно вдумчиво относиться к потребляемому контенту, а информационная гигиена должна стать ежедневной необходимостью каждого из нас – и взрослого, и ребёнка.

Смотреть проще

Уже сейчас крупные компании, в частности банки, вынуждены записывать инструкции в видеоформате. И отнюдь не ради экономии времени потребителей (20 минут видео равны примерно 5 минутам текста), а потому что современное поколение зачастую не способно воспринимать письменный текст. Нынешние читатели привыкли к информационному «фастфуду» – быст­рому потреблению коротких видео, постов и новостей.

А это ухудшает способность глубоко концентрироваться на больших текстах.

Неужели же книги доживают по­следние дни? И можно ли что-то сделать, чтобы они всё-таки остались в жизни современных детей? Это вопрос на засыпку и родителям, и педагогам, и системе образования в целом, а также авторам книг. «Нам, писателям, ничего не остаётся, как пытаться делать современные книги максимально динамичными и интересными, – признаётся Кристина Кретова. – Ведь литературные произведения сегодня вынуждены конкурировать не столько друг с другом, сколько с видео и играми, которые сильно проще в потреблении, а значит, предпочитаемы для большинства. Поэтому мы бесконечно придумываем разные способы делать их привлекательнее: включаем в свои произведения более яркие, разнообразные визуальные и интерактивные элементы, создаём адаптивные форматы чтения с разбивкой на короткие, легкоусвояемые части».

Оригинальный выбор

Чтобы книга стала для ребёнка способом отдыха и удовольствия, родителю придётся приложить немало труда. Но сначала надо решить, готов ли он в эту цель «вкладываться». И ещё мамам и папам стоит честно ответить себе: а сами-то они читают? Вспомните, сколько книг вы открыли (и смогли дочитать) за последние 3 месяца? Если дети постоянно видят книгу в жизни родителей, велик шанс, что чтение станет частью и их повседневности. Но призыв читать от мамы, сидящей в телефоне, звучит неубедительно.

Другой важный момент: не пытайтесь навязывать ребёнку свой вкус. «Книга – это прежде всего удовольст­вие, – напоминает К. Кретова. – По­этому не заставляйте детей читать и обязательно оставляйте им свободу выбирать, что именно читать: комиксы, фэнтези, приключения, сказки – неважно что, главное, чтобы нравилось. И пусть иногда выбор книг нашими детьми остаётся нам непонятен и даже неприятен, главное – не загубить этот интерес на корню».

Не запрещайте детям читать второсортную, на ваш взгляд, литературу и не осуждайте их выбор. Лишь бы читали, а дальше обязательно сами разберутся, что макулатура, а что шедевр. Ребёнок – это маленький человек, который тоже имеет своё мнение, и его надо учитывать. Если вы считаете выбор не лучшим, предложите купить две книги: одну – которая нравится ему, вторую – что нравится вам.

Как хорошо уметь читать!

«Я бы не стала делать из охлаждения зуммеров к книгам трагедию, – говорит Анна Ярошенко. – Способ получения информации меняется, но тяга к знаниям остаётся. Сейчас дети могут легко найти познавательные видео и лекции на интересующие их темы, в интернете читают статьи и новости, слушают подкасты и аудиокниги. К тому же тяга к чтению может проявиться в разном возрасте – кто-то начинает любить книги в дет­стве, а кто-то только после окончания школы или даже университета. Поэтому паниковать не стоит, лучше помочь детям полюбить литературу».

Для этого существует несколько простых способов.

Начинайте читать ребёнку с самого раннего возраста. Чем чаще вы ему читаете, тем вероятнее, что сам он полюбит это делать. Но старайтесь читать не уныло и монотонно, а эмоционально. Так и вам будет интереснее, и малышу.

Никогда не используйте чтение в качестве наказания. Ребёнок должен понимать, что это не повинность, а приятное времяпровождение, только тогда он сам будет стремиться поскорее взять в руки книгу. А все эти «пока 50 страниц в день не прочитаешь, планшет не получишь» только отвращают от желания читать.

Оборудуйте уютный уголок для чтения. Пусть ребёнку будет приятно там находиться: приглушённый свет, мягкие подушки, широкий подоконник, где можно удобно устроиться на мягкой подстилке... А ещё принесите своему книгочею на подносе вкусное какао с маршмеллоу и что-то сдобное.

Обсуждайте прочитанное. Это можно сделать семейной традицией или превратить в увлекательную игру. Например, предложите ребёнку придумать другую концовку или поинтересуйтесь его мнением о том, как бы повёл себя тот или иной персонаж, если бы... Такое времяпровождение не только способствует развитию любви к чтению, но и укрепляет внутрисемейные отношения.

Используйте книгу как метод борьбы с теми или иными психологическими проблемами своего ребёнка. Литература даёт возможность посмотреть на себя и свои трудности со стороны, наталкивает на правильные мысли и выводы, объясняет жизненные ситуации, которые могут случиться с каждым.

Предлагайте новые форматы. Не хочет ребёнок читать обычную книгу – пусть откроет электронную, читает с телефона или слушает аудиокниги. Если ребёнок любит кино, по­старайтесь использовать этот интерес. Допустим, скажите: «На мой взгляд, книга интереснее, чем фильм. Или невзначай посетуйте на то, что самое-то увлекательное, что было в книге, в фильм не вошло.