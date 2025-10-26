Почему раньше нельзя было мочить место пробы Манту, а сейчас — можно?

Короткий ответ: мочить место пробы можно было всегда. А долгий и подробный — в том, что наследие старого метода диагностики туберкулеза породило массовое заблуждение, с которым современная педиатрия активно борется.
Чего на самом деле не стоит делать?
Для начала напомним, что проба Манту — это не прививка, а диагностическая процедура. Ребенку подкожно вводят безопасный препарат туберкулин, который не содержит живых бактерий и не может вызвать заражение туберкулезом.
Главное — избегать любого механического воздействия на «пуговку»: ее нельзя тереть, расчесывать, заклеивать пластырем или бинтовать.
Именно эти действия, а не вода, могут вызвать раздражение, увеличить покраснение и в итоге привести к ложноположительному результату.
Почему сейчас можно мочить Манту, а раньше было нельзя?
Пожалуй, это самый распространенный вопрос, который педиатры слышат от родителей. Ответ может удивить: мочить место пробы Манту можно было всегда. Результат оценки не зависит от простого попадания воды на кожу.
Откуда же тогда взялось это убеждение? Все дело в исторической путанице.
Запрет на воду пришел из другой эпохи, когда широко использовалась не внутрикожная проба Манту, а накожная — проба Пирке.
Во время ее проведения на кожу предплечья наносили капли туберкулина и через них делали легкие царапины (скарификацию). В этом случае вода могла просто смыть препарат с поверхности кожи и исказить результат.
С переходом на современную методику Манту, при которой вещество вводится шприцем непосредственно в толщу кожи, это ограничение утратило смысл, но миф оказался невероятно живуч.
Чем Диаскинтест отличается от Манту?
Внешне эти методы очень похожи: ребенку делают укол в предплечье, а затем оценивают реакцию. Оба теста безопасны и не являются прививками. Даже правила ухода одинаковы: мочить можно, а вот тереть, чесать или распаривать место укола нельзя.
Главное отличие кроется в составе и точности. В отличие от пробы Манту, Диаскинтест содержит искусственно синтезированные белки (антиген туберкулезный рекомбинантный), которые реагируют только на активные туберкулезные бактерии. Поэтому он не дает ложноположительных реакций у детей, привитых БЦЖ, и показывает положительный результат лишь в случае настоящего инфицирования.
Именно эта высокая точность делает Диаскинтест основным методом диагностики туберкулеза у детей от 7 до 15 лет. А вот детям младше семи лет его проводят реже, поскольку он не показывает, нужна ли ребенку повторная прививка БЦЖ — с этой задачей лучше справляется традиционная проба Манту. А после 15 лет дети начинают проходить флюорографию.
Как аллергия может исказить результат и что делать?
Иногда положительная реакция на пробу Манту или Диаскинтест может быть связана не с туберкулезной инфекцией, а с индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата. Чтобы избежать такой ложной реакции у детей-аллергиков, врачи рекомендуют специальную подготовку.
