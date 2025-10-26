Почему раньше нельзя было мочить место пробы Манту, а сейчас — можно?

Короткий ответ: мочить место пробы можно было всегда. А долгий и подробный — в том, что наследие старого метода диагностики туберкулеза породило массовое заблуждение, с которым современная педиатрия активно борется.

О том, откуда этот миф взялся, рассказала педиатр сети клиник «Андреевские больницы — Неболит» Анна Смирнова.