Белый язык, «жемчужины» на нёбе: симптомы, которые нельзя игнорировать

Афты
Это округлые болезненные язвочки с плоским дном и возвышающимися краями ярко-красного цвета размером три-пять миллиметров (но могут вырастать и более 1 см).
Крайне сложно назвать «виновника» развития афт. Это могут быть вирусы, бактерии (например стрептококк или H.pylori), непереносимость глютена или другие воспалительные заболевания кишечника (например, болезнь Крона), стресс, наследственная предрасположенность и т.д.
Основное лечение афт – это обезболивание, избегание обостряющих факторов и поддержание гигиены. Ничего в них критичного и страшного нет.
- Если афт много и заболевание сопровождается лихорадкой.
- При выраженной боли (в том числе во время приема пищи или питья).
- Рецидивы. Все повторные эпизоды появления афт должны контролироваться врачом.
- Если афты появились после приема каких-либо лекарственных препаратов.
Белый налет на языке
Проконсультируйтесь с врачом, если:
- Налет быстро распространяется;
- Ребенок отказывается от еды или питья (при кандидозе попадание еды и воды на слизистую может вызывать боль);
- Появились творожистые налеты.
Черный налет на языке
Это всегда пугает мам. Есть такая патология, которая называется «черный волосатый язык». Выглядит это, конечно, не очень приятно. Но это состояние для ребенка – вполне безопасное, и часто проходит само собой. Все можно исправить с помощью гигиены ротовой полости.
Черный налет появляется из-за того, что на сосочках языка скапливаются отмершие клетки, которые в норме смываются слюной. Кроме того, там скапливаются бактерии и пигменты из пищи, которые обеспечивают такой цвет языка.
Цветной налет на языке
В абсолютном большинстве случаев причиной этого являются пигменты пищи (особенно – красители из конфет). Если вы заметили синий или зеленый налет на языке, то сначала припомните, что ел за последние два дня ребенок. Так, черника оставляет достаточно стойкий фиолетовый налет на языке.
Вообще стойкость налета на языке после красителей у детей может варьироваться в широких пределах. Это зависит от степени развитости нитевидных сосочков языка. Чем их больше, тем длительнее будет оставаться пигментация.
Маленькие округлые «шарики» на слизистой рта
Обычно их описывают как белые жемчужинки или бугорочки во рту у ребенка. Они достаточно плотные, округлые и безболезненные для малыша.
Если такие шарики встречаются у новорожденных и располагается на мягком небе, их называют жемчужины Эпштейна. А если – у детей постарше, а находятся они на десне, то – узелки Бона. Появление узелков Бона часто совпадает по времени с прорезыванием зубов.
Лечить и обследовать шарики на слизистой не надо. Эти маленькие кисты проходят самостоятельно, а вот навредить излишним лечением и манипуляциями вы можете.
Географический язык у детей
На поверхности языка находится множество сосочков. Всего существует четыре типа сосочков. Три из них имеют вкусовые рецепторы, а четвертый – нет. Этот четвертый тип называется нитевидными сосочками, они плотно упакованы по всей поверхности языка.
Так вот те красные островки, которые мы видим на поверхности языка – это участки, на которых нитевидные сосочки атрофировались. А грибовидные видны в виде красных точек. Белые утолщенные края очагов несколько возвышаются над поверхностью, что придает еще более характерный, для географической карты, вид.
Еще это состояние называют доброкачественный мигрирующий глоссит. И действительно, островки поражения проходят в одной части языка и появляются в другой. Это может наблюдаться годами.
Иногда это выглядит устрашающе, но, как правило, симптомы проходят сами в течение нескольких месяцев. Причина появления атрофии нитевидных сосочков языка не известна. Есть некая связь с трещинами на языке, со стрессом, дефицитом витаминов B6, B12, фолиевой кислоты, железа и цинка, псориазом, атопическим дерматитом.
Отпечатки зубов на боковых поверхностях языка
Они появляются по разным причинам: большой язык, на который давят зубы, отёк языка, привычка прижимать язык к зубам, узкая зубная дуга, которая давит на язык. Бруксизм (скрип зубами) тоже может быть причиной появления отпечатков зубов на языке.
Иногда от повышенного трения языка о зубы возникает болезненность или гиперчувствительность в этой зоне. Но часто это состояние протекает без всяких симптомов.
Если ребенка ничего не беспокоит, то ничего страшного в этом состоянии нет. Возможно, излишним давлением языком на зубы он пытается справиться с тревожностью. Если же у ребенка возникают неприятные ощущения во время еды, обратитесь к стоматологу или педиатру.
Гранулы Фордайса
Это эктопические (неправильно расположенные) сальные железы. Выглядят как небольшие выпуклые – желтые, телесные или белые – бугорки диаметром от одного до трех миллиметров. Располагаются по краю губ и не причиняют неприятных ощущений.
Хейлит
Возникает из-за различных заболеваний, вызывающих воспаление губ. Выглядит простой хейлит как «обветренные губы» – мелкие трещины обеих и шелушение обеих губ (чаще шелушится нижняя). Основная причина – частое прикусывание, растирание и облизывание губ.
Еще один вариант этого состояния – дерматит облизывания. У детей вокруг губ может формироваться четко очерченное кольцо, появляются мелкие папулы. Очаги расположены на уровне достижимости языка. Обострения часто появляются в холодные и сухие зимние месяцы.
Улучшить оба этих состояния могут защитные средства на основе вазелина и эмоленты. Но полностью они пройдут тогда, когда у ребенка исчезнет привычка облизывать губы.
Простой хейлит может осложняться грибковой или бактериальной инфекцией. И тогда потребуется лечение у врача-дерматолога.
Стоматит (ангулярный хейлит)
Это всем известные «заеды», то есть острое или хроническое воспаление в уголках рта. Проявляется в виде покраснения, корочек, шелушения, трещин. Они часто бывают болезненными. Основная причина – кандидозная и бактериальная инфекция, особенно вызванная St.aureus и β-гемолитическим стрептококком группы А. Именно они часто являются причиной вторичного инфицирования.
Вообще я всегда рекомендую родителям, которых что-то волнует, показать ребенка врачу. Тот посмотрит, убедится, что это не опасно, успокоит маму, а это гораздо эффективнее поиска диагноза в интернете или на форуме.
