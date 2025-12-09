Белый язык, «жемчужины» на нёбе: симптомы, которые нельзя игнорировать

Это округлые болезненные язвочки с плоским дном и возвышающимися краями ярко-красного цвета размером три-пять миллиметров (но могут вырастать и более 1 см).

Их количество может варьироваться от одного до нескольких десятков. Чаще всего они располагаются на слизистой оболочке щек, губах, деснах. Как правило, проходят сами в течение 10-14 дней.