РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 228 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    Оптимальное соотношение зарплат хорошего рабочего, учителя (врача, инженера) и армейского капитана : 1 :2 :3.Юрий Афонин, КПРФ...
  • АЛЕКСАНДР МУЛЯЛИН
    Железная логика. Всё только по факту, молодец учитель. Нынешней власти олигархов умные из нищебродов не нужны, только...Две задачи «Страт...
  • Юрий анин
    Вообщем машиностроители  Токаревы, Дегтяревы, Мосины и Калашниковы не нужны...опять нужны "эффективные"....Почему нельзя дел...

Белый язык, «жемчужины» на нёбе: симптомы, которые нельзя игнорировать

Что делать, если язык ребенка похож на географическую карту или на нем появился разноцветный налет? Рассказывает педиатр Екатерина Потеряева.

Врач-педиатр, клиника «PRO детей» (Пермь)

Афты

Это округлые болезненные язвочки с плоским дном и возвышающимися краями ярко-красного цвета размером три-пять миллиметров (но могут вырастать и более 1 см).

Их количество может варьироваться от одного до нескольких десятков. Чаще всего они располагаются на слизистой оболочке щек, губах, деснах. Как правило, проходят сами в течение 10-14 дней.

Крайне сложно назвать «виновника» развития афт. Это могут быть вирусы, бактерии (например стрептококк или H.pylori), непереносимость глютена или другие воспалительные заболевания кишечника (например, болезнь Крона), стресс, наследственная предрасположенность и т.д.

Основное лечение афт – это обезболивание, избегание обостряющих факторов и поддержание гигиены. Ничего в них критичного и страшного нет.

Когда обязательно следует обратиться к врачу?
  1. Если афт много и заболевание сопровождается лихорадкой.
  2. При выраженной боли (в том числе во время приема пищи или питья).
  3. Рецидивы. Все повторные эпизоды появления афт должны контролироваться врачом.
  4. Если афты появились после приема каких-либо лекарственных препаратов.

Белый налет на языке

Очень часто его называют «молочницей», но далеко не всегда это так. Молочница – это грибковая инфекция, вызванная грибками рода Candida. Часто белый налет на языке (особенно у младенцев) – это всего лишь налет от молока и к молочнице не имеет никакого отношения.

Проконсультируйтесь с врачом, если:

  1. Налет быстро распространяется;
  2. Ребенок отказывается от еды или питья (при кандидозе попадание еды и воды на слизистую может вызывать боль);
  3. Появились творожистые налеты.

Черный налет на языке

Это всегда пугает мам. Есть такая патология, которая называется «черный волосатый язык». Выглядит это, конечно, не очень приятно. Но это состояние для ребенка – вполне безопасное, и часто проходит само собой. Все можно исправить с помощью гигиены ротовой полости.

Черный налет появляется из-за того, что на сосочках языка скапливаются отмершие клетки, которые в норме смываются слюной. Кроме того, там скапливаются бактерии и пигменты из пищи, которые обеспечивают такой цвет языка.

Цветной налет на языке

В абсолютном большинстве случаев причиной этого являются пигменты пищи (особенно – красители из конфет). Если вы заметили синий или зеленый налет на языке, то сначала припомните, что ел за последние два дня ребенок. Так, черника оставляет достаточно стойкий фиолетовый налет на языке.

Вообще стойкость налета на языке после красителей у детей может варьироваться в широких пределах. Это зависит от степени развитости нитевидных сосочков языка. Чем их больше, тем длительнее будет оставаться пигментация.

Маленькие округлые «шарики» на слизистой рта

Обычно их описывают как белые жемчужинки или бугорочки во рту у ребенка. Они достаточно плотные, округлые и безболезненные для малыша.

Если такие шарики встречаются у новорожденных и располагается на мягком небе, их называют жемчужины Эпштейна. А если – у детей постарше, а находятся они на десне, то – узелки Бона. Появление узелков Бона часто совпадает по времени с прорезыванием зубов.

Лечить и обследовать шарики на слизистой не надо. Эти маленькие кисты проходят самостоятельно, а вот навредить излишним лечением и манипуляциями вы можете.

Географический язык у детей

На поверхности языка находится множество сосочков. Всего существует четыре типа сосочков. Три из них имеют вкусовые рецепторы, а четвертый – нет. Этот четвертый тип называется нитевидными сосочками, они плотно упакованы по всей поверхности языка.

Так вот те красные островки, которые мы видим на поверхности языка – это участки, на которых нитевидные сосочки атрофировались. А грибовидные видны в виде красных точек. Белые утолщенные края очагов несколько возвышаются над поверхностью, что придает еще более характерный, для географической карты, вид.

Еще это состояние называют доброкачественный мигрирующий глоссит. И действительно, островки поражения проходят в одной части языка и появляются в другой. Это может наблюдаться годами.

Иногда это выглядит устрашающе, но, как правило, симптомы проходят сами в течение нескольких месяцев. Причина появления атрофии нитевидных сосочков языка не известна. Есть некая связь с трещинами на языке, со стрессом, дефицитом витаминов B6, B12, фолиевой кислоты, железа и цинка, псориазом, атопическим дерматитом.

У ребенка с такими симптомами может быть повышенная чувствительность к соленой, острой пище, он может чувствовать жжение или боль в районе языка. В этом случае стоит ограничить употребление соленой, маринованной или острой еды.

Отпечатки зубов на боковых поверхностях языка

Они появляются по разным причинам: большой язык, на который давят зубы, отёк языка, привычка прижимать язык к зубам, узкая зубная дуга, которая давит на язык. Бруксизм (скрип зубами) тоже может быть причиной появления отпечатков зубов на языке.

Иногда от повышенного трения языка о зубы возникает болезненность или гиперчувствительность в этой зоне. Но часто это состояние протекает без всяких симптомов.

Если ребенка ничего не беспокоит, то ничего страшного в этом состоянии нет. Возможно, излишним давлением языком на зубы он пытается справиться с тревожностью. Если же у ребенка возникают неприятные ощущения во время еды, обратитесь к стоматологу или педиатру.

Гранулы Фордайса

Это эктопические (неправильно расположенные) сальные железы. Выглядят как небольшие выпуклые – желтые, телесные или белые – бугорки диаметром от одного до трех миллиметров. Располагаются по краю губ и не причиняют неприятных ощущений.

Это врожденная аномалия расположения сальных желез, которая часто не проявляется до начала полового созревания. Гранулы Фордайса обнаруживают примерно у 20% детей и 30% подростков. Они безопасны, не заразны, но могут переходить в косметический дефект. Именно поэтому их можно удалять лазером на углекислом газе.

Хейлит

Возникает из-за различных заболеваний, вызывающих воспаление губ. Выглядит простой хейлит как «обветренные губы» – мелкие трещины обеих и шелушение обеих губ (чаще шелушится нижняя). Основная причина – частое прикусывание, растирание и облизывание губ.

Еще один вариант этого состояния – дерматит облизывания. У детей вокруг губ может формироваться четко очерченное кольцо, появляются мелкие папулы. Очаги расположены на уровне достижимости языка. Обострения часто появляются в холодные и сухие зимние месяцы.

Улучшить оба этих состояния могут защитные средства на основе вазелина и эмоленты. Но полностью они пройдут тогда, когда у ребенка исчезнет привычка облизывать губы.

Простой хейлит может осложняться грибковой или бактериальной инфекцией. И тогда потребуется лечение у врача-дерматолога.

Стоматит (ангулярный хейлит)

Это всем известные «заеды», то есть острое или хроническое воспаление в уголках рта. Проявляется в виде покраснения, корочек, шелушения, трещин. Они часто бывают болезненными. Основная причина – кандидозная и бактериальная инфекция, особенно вызванная St.aureus и β-гемолитическим стрептококком группы А. Именно они часто являются причиной вторичного инфицирования.

Тут не обойтись без врача. Требуется достаточно длительное местное лечение, которое должно проходить под медицинским контролем.

Вообще я всегда рекомендую родителям, которых что-то волнует, показать ребенка врачу. Тот посмотрит, убедится, что это не опасно, успокоит маму, а это гораздо эффективнее поиска диагноза в интернете или на форуме.

Ссылка на первоисточник
наверх