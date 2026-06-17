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Шоколадный йогурт

Невероятно вкусный, полезный и нежный десерт, который готовится за считанные минуты. В отличие от магазинных аналогов, в нём нет лишнего сахара и искусственных добавок, а за густую кремовую текстуру и естественную сладость отвечают спелые бананы. Приготовление этого лакомства максимально простое, а сам шоколадный йогурт отлично подойдёт для быстрого завтрака или лёгкого перекуса.

Ингредиенты

Йогурт натуральный без сахара - 350-400 г

Бананы - 3 шт.

Какао-порошок алкализованный - 15 г (1,5 ст.л.)

Ванильная эссенция - по вкусу

Для украшения:

Кокосовая стружка, грецкие орехи, свежая мята

  • 83 кКал
  • 0 ч. 5 мин.
  • Б: 3.43
  • Ж: 1.64
  • У: 13.52

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберём продукты для приготовления шоколадного йогурта с бананом.

 

За основу лучше взять натуральный питьевой йогурт без сахара и добавок, но его можно заменить и греческим йогуртом.

 

Для естественной сладости и густой кремовой текстуры десерта я использовала бананы - они должны быть зрелыми, можно даже взять плоды с коричневыми пятнышками на кожуре.

 

Какао-порошок я взяла алкализованный, так как он даёт глубокий шоколадный цвет без крупинок и лишней горчинки. Обычное какао использовать тоже можно, но цвет йогурта получится немного светлее, а во вкусе появится лёгкая терпкость.

 

Фото 1

 

 

Очищенные от кожуры бананы нарезаем небольшими кусочками и перекладываем их в чашу блендера. Взбиваем до однородной массы без комочков.

 

Фото 2

 

 

В банановое пюре всыпаем какао-порошок, по желанию можно добавить немного ванильной эссенции или щепотку ванилина. Продолжаем взбивать до однородности.

 

Фото 3

 

 

Следом вливаем натуральный питьевой йогурт. Снова включаем блендер и тщательно взбиваем всю массу до полной однородности и гладкого шоколадного цвета.

 

Фото 4

 

 

Готовый шоколадный йогурт разливаем по стаканам и украшаем по своему вкусу. Для декора можно использовать кокосовую стружку, кружочки банана, измельчённые грецкие орехи и листики свежей мяты.

 

Подавать десерт к столу можно сразу после приготовления или убрать в холодильник на полчаса, чтобы йогурт охладился.

 

Приятного аппетита!

 

Фото 5

 

 

 

Фото 6

 

 

Шоколадный йогурт, рецепт с фото
Фото 7
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