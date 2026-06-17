Соберём продукты для приготовления шоколадного йогурта с бананом.

За основу лучше взять натуральный питьевой йогурт без сахара и добавок, но его можно заменить и греческим йогуртом.

Для естественной сладости и густой кремовой текстуры десерта я использовала бананы - они должны быть зрелыми, можно даже взять плоды с коричневыми пятнышками на кожуре.

Какао-порошок я взяла алкализованный, так как он даёт глубокий шоколадный цвет без крупинок и лишней горчинки. Обычное какао использовать тоже можно, но цвет йогурта получится немного светлее, а во вкусе появится лёгкая терпкость.

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Очищенные от кожуры бананы нарезаем небольшими кусочками и перекладываем их в чашу блендера. Взбиваем до однородной массы без комочков.

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В банановое пюре всыпаем какао-порошок, по желанию можно добавить немного ванильной эссенции или щепотку ванилина. Продолжаем взбивать до однородности.

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Следом вливаем натуральный питьевой йогурт. Снова включаем блендер и тщательно взбиваем всю массу до полной однородности и гладкого шоколадного цвета.

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Готовый шоколадный йогурт разливаем по стаканам и украшаем по своему вкусу. Для декора можно использовать кокосовую стружку, кружочки банана, измельчённые грецкие орехи и листики свежей мяты.

Подавать десерт к столу можно сразу после приготовления или убрать в холодильник на полчаса, чтобы йогурт охладился.

Приятного аппетита!

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