Ингредиенты
Йогурт натуральный без сахара - 350-400 г
Бананы - 3 шт.
Какао-порошок алкализованный - 15 г (1,5 ст.л.)
Ванильная эссенция - по вкусуДля украшения:
Кокосовая стружка, грецкие орехи, свежая мята
- 83 кКал
- 0 ч. 5 мин.
- Б: 3.43
- Ж: 1.64
- У: 13.52
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберём продукты для приготовления шоколадного йогурта с бананом.
За основу лучше взять натуральный питьевой йогурт без сахара и добавок, но его можно заменить и греческим йогуртом.
Для естественной сладости и густой кремовой текстуры десерта я использовала бананы - они должны быть зрелыми, можно даже взять плоды с коричневыми пятнышками на кожуре.
Какао-порошок я взяла алкализованный, так как он даёт глубокий шоколадный цвет без крупинок и лишней горчинки. Обычное какао использовать тоже можно, но цвет йогурта получится немного светлее, а во вкусе появится лёгкая терпкость.
Очищенные от кожуры бананы нарезаем небольшими кусочками и перекладываем их в чашу блендера. Взбиваем до однородной массы без комочков.
В банановое пюре всыпаем какао-порошок, по желанию можно добавить немного ванильной эссенции или щепотку ванилина. Продолжаем взбивать до однородности.
Следом вливаем натуральный питьевой йогурт. Снова включаем блендер и тщательно взбиваем всю массу до полной однородности и гладкого шоколадного цвета.
Готовый шоколадный йогурт разливаем по стаканам и украшаем по своему вкусу. Для декора можно использовать кокосовую стружку, кружочки банана, измельчённые грецкие орехи и листики свежей мяты.
Подавать десерт к столу можно сразу после приготовления или убрать в холодильник на полчаса, чтобы йогурт охладился.
Приятного аппетита!
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