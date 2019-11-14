Хотела мальчика, а родилась девочка: Почему матери убивают своих детей

По основной версии, причиной случившегося могла стать постродовая депрессия. Муж погибшей сообщил, что беременность жены была тяжёлой, а сама она упоминала о том, что у неё депрессия.

В том, что это и насколько проблема серьёзна, разбирался Царьград.

По мнению экспертов, такое явление, как постродовая (или послеродовая) депрессия, появляется по меньшей мере у 15% матерей и является одним из самых серьёзных и распространённых осложнений, с которыми женщины сталкиваются после родов. И это только официальная статистика.

Но далеко не все женщины могут распознать у себя признаки этой депрессии. Её зачастую считают «блажью», однако это действительно серьёзное заболевание, к сожалению, порой приводящее к страшным последствиям.

От рук собственных матерей дети гибнут в России с пугающей регулярностью. Довольно часто (более ста случаев в год) жертвами становятся едва появившиеся на свет младенцы.

Так, в мае 2017 года во Владивостоке 26-летняя женщина выбросила из окна своего новорождённого ребёнка. При этом она до этого не наблюдалась у врача и никому не сообщала о своём состоянии. Женщина заявила, что родила у себя дома мёртвого младенца. Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что малыш родился живым, а причиной смерти послужило падение с высоты.

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А в феврале того же года трагедия случилась в Подмосковье. 36-летняя женщина в своей квартире в Подольске до смерти забила семимесячного сына.

Она избивала его бутылочкой для кормления и колонкой от компьютера. Спасти малыша не удалось.

В течение последних нескольких лет врачи фиксируют повышение случаев послеродовой депрессии. Психологи приводят увеличившееся число операций по кесареву сечению и урбанизацию в качестве двух основных её причин.

В мегаполисах наблюдается очень высокий уровень стресса, а также нарушены социальные связи, что приводит к усугублению общего эмоционального фона женщины и может стать причиной развития депрессии. При таком диагнозе молодая мама не испытывает радости и удовольствия от того, что она делает: ни от ухода за малышом, ни от общения с ним. Она всё делает машинально, всё происходящее ей безразлично. Мало того, это начинает её раздражать.

Женщины, переживающие послеродовую депрессию, часто чувствуют страх. Им страшно за себя, ещё больше — за ребёнка: они боятся подходить к малышу, чтобы не причинить ему вреда, считают себя плохими матерями, испытывают чувство вины и собственной неполноценности. В особо тяжёлых случаях женщину могут посещать мысли о суициде.

Уже в течение первых часов после родов молодая мама сталкивается с целым спектром незнакомых раннее чувств, эмоций и ситуаций. В итоге всё напряжение выливается на единственный объект, который доступен ей, — ребёнка. В такой ситуации мать обычно не осознаёт, что она делает.

Парадоксально, но женщины, которые впоследствии становятся участницами трагедий из-за желания избавиться от собственных детей, зачастую очень ждут рождения своего малыша. И большую часть времени беременность может протекать для них легко, без токсикозов, угроз выкидыша, отёков и лишнего веса. В этот период молодая мама продолжает вести привычный образ жизни, иногда даже более беспечный, наслаждаясь моментом. Роды, первые дни жизни ребёнка, воспитание и уход за ним часто представляются чем-то очень милым, приятным и, что порой является решающим фактором, заранее распланированным процессом.

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К примеру, мать может быть уверена в том, что родит сама. Её ребенок — желанный и заранее любимый, поддержка мужа и близких обеспечена — просто идиллия. И вот выяснятся, что необходимо делать кесарево сечение. Этот факт подкашивает молодую маму.

Или женщина становится матерью довольно рано. А понимание того, что жизнь уже не будет прежней, что она сама себе больше не принадлежит, приходит поздно. Всё, что казалось минимальным набором рутинных действий, стало роскошью, когда не можешь «позволить себе» в любой момент сходить в туалет, принять душ и поесть. Особенно контрастно женщиной воспринимается её положение относительно всех остальных, в первую очередь мужа, родителей, бездетных друзей. Ведь кажется, что жизнь продолжает идти своим чередом, и только тебя приковало к одному месту наличие маленького существа, да ещё и лишило прежних прав и свобод.

А сколько ситуаций, когда мать по различным причинам вынуждена растить ребёнка одна, да и сам факт его появления на свет может тогда означать серьёзные трудности, приводящие к отчаянию…

Выделить одну конкретную причину, из-за которой у женщины может развиться послеродовая депрессия, нельзя. Но предположить, что проблема возникнет, можно. В «зоне риска» находятся женщины, которые впервые становятся матерями, особенно те, кто находится в зрелом возрасте или длительное время не мог забеременеть. Они очень остро переживают рождение ребёнка, боятся, что не справятся с ролью матери.

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Неудачные предыдущие роды, тяжело протекающая беременность, сложные роды также ослабляют психику женщины. Большая доля вероятности столкнуться с депрессией после родов у женщин с низкой самооценкой, повышенной тревожностью, эмоциональной нестабильностью. Спровоцировать депрессивное состояние могут и такие факторы, как отсутствие молока, плохие отношения с отцом ребёнка и даже неоправданные ожидания: ждала мальчика, а родилась девочка.

Женщины воспринимают свою действительность так, как будто их выбросили посреди океана, и нужно как-то выплывать, а берегов не видно. Не редкость даже полное отсутствие любви к своему ребёнку, отсутствие понимания, как вообще его можно любить. Самое сложное — это то, что новоиспечённые молодые мамы не знают, как справляться с такими ситуациями, как преодолеть отчаяние и настроить свой быт с пришедшим в этот мир новым человеком.

Какова же ситуация с таким явлением, как постродовая депрессия, в мире и, что особенно актуально, в России? Есть ли пути решения этой проблемы? Мы решили узнать у экспертов.

«У нас как: во-первых, женщины бывают очень заняты и они сами выбирают такой стиль жизни — до последнего дня ходят на работу, рожают чуть ли не на работе по разным причинам. Почему женщины так себя ведут — это больше вопрос к нашему трудовому законодательству, чем к врачам. Иногда тяжёлый период в беременности и роды связаны для женщины с какой-то сложной жизненной ситуацией, например, дома ремонт, или муж потерял работу, или вообще они жили в другом городе и недавно переехали. Может показаться, что ничего такого в этом нет, но в период беременности женщина особенно уязвима, и это требует стабильной обстановки вокруг.

Статистики такой ни у кого нет, но я думаю, что основные причины послеродовой депрессии — это нервное напряжение, давление на женщину, которая должна успевать абсолютно всё: и в социуме, и в рождении и воспитании детей. Это создаёт непримиримое противоречие и бьёт по женскому здоровью», — рассказала в интервью Царьграду психолог-консультант психологического центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова.

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Психотерапевт Вера Якупова в интервью порталу «Правмир» в свою очередь замечает, что в нашей стране отношение к проблеме постродовой депрессии всё ещё определяется установкой «жаловаться нельзя» со всеми вытекающими. У широкой общественности подобные новости вызывают негативную реакцию и непонимание, трактуются как отсутствие воли и эгоизм. Психотерапевт советует не стесняться прибегать к помощи врачей, а в тяжёлых случаях — медикаментов. Правда, приём лекарств несовместим с грудным вскармливанием, которое во многих случаях служит одним из факторов погружения женщины в депрессивное состояние. Альтернативой могут служить центры помощи молодым мамам, в частности организованные Русской Православной Церковью и различными благотворительными фондами.

Основная задача кризисных центров — это профилактика абортов и отказов от детей. Именно поэтому они предоставляют женщинам не только крышу над головой, но и помогают встать на ноги, чтобы они впоследствии могли самостоятельно заботиться о себе и о ребёнке,

— говорит глава направления защиты материнства Синодального отдела по благотворительности, директор московского кризисного центра «Дом для мамы» Мария Студеникина. Существует центр за счёт помощи благотворителей, основную часть которой оказывает православный Фонд Святителя Василия Великого. «Дом для мамы» — это лишь один из почти 60 различных центров помощи молодым мамам, перечень которых опубликован на сайте православного журнала «Фома».

Тема сохранения семьи и предотвращения абортов занимает важное место в повестке Русской Православной Церкви. Священнослужители стараются поддержать женщин не только словом, но и делом: в России созданы десятки церковных приютов и центров гуманитарной помощи для беременных женщин и матерей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Церковные приюты действуют по всей России — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. В них нуждающиеся беременные и мамы с детьми находят временное пристанище, получают питание и вещи, а также необходимую духовную, психологическую, социальную и юридическую помощь. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на создание центров было собрано 39 млн рублей.