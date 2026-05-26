Весенний борщ

Яркий суп из ранних сезонных овощей. В отличие от классического зимнего варианта, этот борщ готовится гораздо быстрее, получается менее калорийным и не требует долгого тушения. Если вы ещё ни разу не варили его со свекольными листьями и морковной ботвой, этот рецепт станет для вас настоящим открытием.
Молодые овощи готовятся моментально, сохраняя свой свежий природный вкус, а зелень отдает бульону потрясающий аромат и насыщенный цвет. Такой суп получается лёгким, освежающим и очень полезным.

Ингредиенты

Для бульона:

Вода - 2 л

Куриный окорочок - 1 шт.

Соль, лавровый лист, веточки укропа/петрушки, чёрный перец горошком - по вкусу

Для борща:

Картофель молодой - примерно 500 г (3-4 шт.)

Молодая свекла с ботвой - 2-3 шт.

Молодая морковь с ботвой - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Чеснок - 3-4 зубчика

Помидор - 1 шт.

Томатная паста - 2 ст.л.

Сахар - 2 ч.л.

Соль, перец - по вкусу

Кастрюля на 3 литра
Получается 6-8 порций
  • 30 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 1.9
  • Ж: 0.86
  • У: 3.84

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберём продукты для приготовления весеннего борща. Я готовила его на курином бульоне, сваренном из куриной ножки, вы можете взять любую часть курицы, приготовить мясной бульон или сварить суп просто на воде. Все овощи и зелень тщательно промываем и обсушиваем перед началом готовки.

 

Фото 1

 

 

Сначала сварим бульон. Выкладываем куриный окорочок в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим на огонь. Во время закипания на поверхности бульона будет образовываться накипь, которую нужно обязательно убирать шумовкой.

 

Фото 2

 

 

Когда накипь перестанет появляться, кладём в бульон соль, примерно 1-2 чайные ложки, для аромата добавляем лавровый лист, чёрный перец горошком и веточки укропа или петрушки. Продолжаем варить бульон на небольшом огне при слабом кипении, пока куриное мясо не станет мягким и не будет легко отделяться от кости.

 

Фото 3

 

 

Пока варится бульон, очищаем от кожицы картофель и нарезаем его кубиками среднего размера. На время кладём его в холодную воду, чтобы избавиться от лишнего крахмала.

 

Фото 4

 

 

Из приготовленного бульона вынимаем куриный окорочок и оставляем его немного остыть. Бульон процеживаем через мелкое сито и перекладываем в него нарезанный картофель.

 

Фото 5

 

 

У остывшего окорочка отделяем мясо от костей, нарезаем кусочками помельче и кладём в бульон с картофелем. На сильном огне доводим до кипения, затем огонь уменьшаем до минимального и варим примерно 20 минут, пока картошка не станет мягкой.

 

Фото 6

 

 

Приготовим заправку для борща. Лук очищаем от шелухи и нарезаем средними кубиками.

 

Фото 7

 

 

От морковки отрезаем ботву, но не выбрасываем. Саму морковь чистим и натираем на крупной тёрке.

 

Фото 8

 

 

У свеклы также срезаем стебли с листьями, откладываем их, а свеклу очищаем от кожицы и тоже натираем на крупной тёрке.

 

Фото 9

 

 

Свекольные стебли тщательно моем и нарезаем небольшими кусочками.

 

Фото 10

 

 

Помидор нарезаем кубиками.

 

Фото 11

 

 

В сковороде на растительном масле обжариваем лук с морковью в течение 3-х минут, пока лук не станет полупрозрачным. Кладём в сковородку кусочки свекольных стеблей и измельчённый прессом или мелко нарезанный чеснок. Перемешиваем и пассеруем всё вместе ещё 2-3 минуты.

 

Фото 12

 

 

Добавляем к овощам натёртую свеклу и томатную пасту. Всыпаем сахар, немного соли и чёрный молотый перец по вкусу. Перемешиваем и тушим на слабом огне около 5 минут до мягкости свеклы.

 

Фото 13

 

 

Добавляем к свекле нарезанный помидор и вливаем примерно 100 мл бульона или кипячёной воды. Перемешиваем и тушим заправку под крышкой на медленном огне ещё около 5 минут.

 

Фото 14

 

 

Приготовленную заправку для борща перекладываем в кастрюлю с картошкой и кусочками курицы. Тщательно перемешиваем, даём борщу закипеть и варим на небольшом огне 3-5 минут.

 

Фото 15

 

 

В самую последнюю очередь, буквально за 2-3 минуты до окончания варки, добавляем в кастрюлю тщательно вымытые и мелко нарезанные листья свеклы и ботву моркови. Даём весеннему борщу покипеть на минимальном огне пару минут, пробуем на соль, выключаем плиту и обязательно оставляем суп настояться под крышкой 10–15 минут перед подачей.

 

Фото 16

 

 

Весенний борщ готов. Разливаем суп по порционным тарелкам и подаём к столу горячим, по желанию в него можно добавить сметану и свежую зелень. Он идеально сочетается с молодым чесноком, ломтиком ржаного хлеба и, конечно же, вкуснейшим домашним салом. Приятного аппетита!

 

Фото 17

 

 

 

Фото 18

 

 

