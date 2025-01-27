Ингредиенты
Хурма - 1 шт.
Мандарины - 2 шт.
Яблоко - 1 шт.
Творог 9% - 100 г
Грецкие орехи - 50 г
Мед - 20 г
Лимонный сок - 20 мл
Мята - 10 г
- 119 кКал
- 20 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
В качестве десерта после сытного обеда или легкого перекуса предлагаю собрать простой, но вкусный фруктовый салат.
Возьмите продукты по списку. При желании мандарины можно заменить апельсинами, любыми сладкими цитрусовыми.
Самая кропотливая работа — филеровка долек мандарина. Не поленитесь и снимите тонкую оболочку.
Крупную и спелую хурму нарезаем короткими брусками или кубиками. Вместе с кожурой.
Очищенное яблоко зеленых сортов рубим мелкими кубиками и сразу поливаем лимонным соком, не даем окислиться и потемнеть.
Перемешиваем фруктовую нарезку и выкладываем кольцом по краю тарелки. В центре оставляем мягкий творог, посыпанный измельченными орехами. Сбрызгиваем салат с хурмой и мандаринами жидким медом.
Украшаем салат листьями свежей мяты и подаем к столу.
Приятного аппетита!