В качестве десерта после сытного обеда или легкого перекуса предлагаю собрать простой, но вкусный фруктовый салат.

При нехватке времени нарезку перемешайте в глубоком салатнике, если же планируется некая презентация, разложите салат с хурмой и мандаринами в виде объемного круга/венка на плоской тарелке.

Возьмите продукты по списку. При желании мандарины можно заменить апельсинами, любыми сладкими цитрусовыми.

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Самая кропотливая работа — филеровка долек мандарина. Не поленитесь и снимите тонкую оболочку.

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Крупную и спелую хурму нарезаем короткими брусками или кубиками. Вместе с кожурой.

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Очищенное яблоко зеленых сортов рубим мелкими кубиками и сразу поливаем лимонным соком, не даем окислиться и потемнеть.

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Перемешиваем фруктовую нарезку и выкладываем кольцом по краю тарелки. В центре оставляем мягкий творог, посыпанный измельченными орехами. Сбрызгиваем салат с хурмой и мандаринами жидким медом.

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Украшаем салат листьями свежей мяты и подаем к столу.

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Приятного аппетита!