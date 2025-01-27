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Салат с хурмой и мандаринами

Фруктовый салат с хурмой и мандаринами на каждый день, для детских праздников и дружеских вечеринок.

Ингредиенты

Хурма - 1 шт.

Мандарины - 2 шт.

Яблоко - 1 шт.

Творог 9% - 100 г

Грецкие орехи - 50 г

Мед - 20 г

Лимонный сок - 20 мл

Мята - 10 г

  • 119 кКал
  • 20 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

В качестве десерта после сытного обеда или легкого перекуса предлагаю собрать простой, но вкусный фруктовый салат.

При нехватке времени нарезку перемешайте в глубоком салатнике, если же планируется некая презентация, разложите салат с хурмой и мандаринами в виде объемного круга/венка на плоской тарелке.

 

Возьмите продукты по списку. При желании мандарины можно заменить апельсинами, любыми сладкими цитрусовыми.

 

Фото 1

 

 

Самая кропотливая работа — филеровка долек мандарина. Не поленитесь и снимите тонкую оболочку.

 

Фото 2

 

 

Крупную и спелую хурму нарезаем короткими брусками или кубиками. Вместе с кожурой.

 

Фото 3

 

 

Очищенное яблоко зеленых сортов рубим мелкими кубиками и сразу поливаем лимонным соком, не даем окислиться и потемнеть.

 

Фото 4

 

 

Перемешиваем фруктовую нарезку и выкладываем кольцом по краю тарелки. В центре оставляем мягкий творог, посыпанный измельченными орехами. Сбрызгиваем салат с хурмой и мандаринами жидким медом.

 

Фото 5

 

 

Украшаем салат листьями свежей мяты и подаем к столу.

 

Фото 6

 

 

Приятного аппетита!

 

Салат с хурмой и мандаринами, рецепт с фото
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