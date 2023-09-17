ОНИ ГОВОРИЛИ "СПАСИБО" И УМИРАЛИ: ВИНОВНИЦУ ГИБЕЛИ 14 ДЕТЕЙ ВЫПУСТИЛИ НА СВОБОДУ

Наш суд — самый гуманный суд в мире. В этом убедились родственники детей, погибших по вине одной женщины. Суд учёл её хорошие характеристики из места заключения и выпустил на свободу раньше срока. А студентов-инструкторов, которые спасали ребят, наоборот, на днях посадили. Царьград разбирался, почему правила условно-досрочного освобождения действуют в отношении виновников массовой гибели детей так же, как обычных хулиганов?

Фемида – богиня правосудия – слепа. Она держит в руках весы. На одной чаше – директор лагеря, которая очень старалась вести себя в заключении хорошо, чтобы освободиться досрочно. И добилась-таки УДО. А на другой – чудом выжившая в тот день 13-летняя девочка Юля Король, которая все эти годы на свободе чувствовала себя словно в заточении. Это была её собственная, построенная чутким сознанием воображаемая тюрьма. Потому что Юля так и не простила себе, что спасла от гибели не всех детей.

После крушения каноэ ей удалось выплыть на берег без спасательного жилета. Мокрая и замёрзшая, она шла до ближайшей деревни. А потом вернулась с подмогой и приняла участие в спасательной операции. Юля видела, как дети разбиваются о скалы. Она доставала из воды своих друзей, в том числе уже мёртвых. Кого-то подбирала живым, а к берегу выносила уже бездыханное тело. Они говорили "спасибо" и умирали у неё на руках.

После этого ужаса возле неё дежурили четыре психолога, но Юля их не слушала: она разговаривала с теми, кого не смогла спасти.

Что можно сказать им сейчас, после досрочного выхода на свободу виновницы их гибели? И в каком суде добиться УДО для Юли, которая не простила себе чужую вину?

"А за неё сидеть будут?"

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года в туристическом лагере "Сямозеро" в Карелии. Вопреки объявленному штормовому предупреждению 47 детей в сопровождении четырёх взрослых отправились в водный поход. Во время грозы лодки перевернулись, 14 человек погибли. Одно из плавсредств было неисправно и перегружено, спасательных жилетов нужного размера детям не дали.

Решением суда виновной в этом жутком происшествии была признана директор лагеря Елена Решетова. Доказана её вина в оставлении людей в опасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более человек. Она получила 9,5 года тюрьмы. Но не отсидела их полностью, поскольку была условно-досрочно освобождена.

СЯМОЗЕРО, НА КОТОРОМ ПРОИЗОШЛА ТРАГЕДИЯ. ФОТО: SERGUEI FOMINE/GLOBALLOOKPRESS

Важная деталь. После семи лет судебных разбирательств двоих инструкторов лагеря, студентов-практикантов педагогического колледжа, которые были с детьми в походе, на днях приговорили к реальным срокам: Валерия Круподерщикова – к 6 годам колонии со штрафом 37 млн рублей в пользу пострадавших. Он даже не был сотрудником лагеря и не принимал решения об отправке в поход. Он сам тонул и спасал детей.

Ещё один сопровождающий группы Павел Ильин получил 5 лет колонии и должен выплатить штраф 17 млн рублей.

Решение суда шокировало, наверное, всю страну, потому что эту трагедию невозможно забыть. Парни могли погибнуть, не бросили детей, боролись за их жизни, но остались виноватыми. Родственники обоих будут подавать апелляцию и собирают деньги на адвокатов.

Наш "гуманный и справедливый суд" отпустил на свободу чиновников, которые изначально разрешили открыть лагерь с огромными нарушениями. А мальчишек, которых заставили уйти в этот поход для того, чтобы освободить места в лагере для новых заездов, через 7 лет, через 7 судов, через трёх судей так жестоко наказали и сломали им жизнь,

– пишут комментаторы в соцсетях. Люди называют этот приговор "ужасным, абсурдным и заказным". А директор лагеря тем временем уже на свободе.

Близкие погибших детей возмущены. Срок за 14 детских жизней и так был чересчур гуманным наказанием. А тут – условно-досрочное освобождение (УДО). За какие заслуги? Признание своей вины, положительная характеристика с места заключения, усердный труд и несколько грамот за участие в самодеятельности – этого достаточно.

И снова работать пойдёт? И снова утопит детей ради выгоды? Отпела и отплясала. Теперь инструкторы досидят за неё и ещё выплачивать будут 54 млн. Вообще, она не должна была выйти на свободу по крайней мере в течение 20 лет. Учитывая её страшную и неоспоримую вину в этой трагедии,

– негодуют люди в петрозаводских пабликах.

Возмущение родственников потерпевших понятно, но с фактом не поспоришь: законодательством предусмотрено УДО. Обязательное требование – признание осуждённым своей вины. Учитывается его хорошее поведение, работа, поощрения, характеристика от администрации колонии, смягчающие обстоятельства (дети, больные родители).

За смерть двоих детей – два года

Между тем это не единственный случай, когда виновник гибели детей выходит на свободу досрочно. В конце августа из колонии-поселения выпустили по УДО московскую студентку, которая 16 июля 2021 года сбила троих детей на пешеходном переходе. Эффектная блондинка во время езды на своей "Мазде" зависала в телефоне и просто не заметила пешеходов. Беспечность девушки убила двоих малышей – четырёх и пяти лет. В аварии выжила только девятимесячная кроха, которая была в коляске.

Из пяти назначенных ей судом лет (прокурор просил шесть) виновница смертельного ДТП не провела в колонии-поселении и двух. Решение об условно-досрочном освобождении вступило в силу 18 августа. Со слов знакомых, сейчас девушка отдыхает и планирует возобновить учёбу. Что немедленно вызвало в Сети волну народного негодования: как так – дети на кладбище, а она на свободе?

Вспомним и другой пример невероятной гуманности нашего суда. В октябре прошлого года Фемида в лице городского суда Ижевска фактически простила мигранта-педофила, который насиловал русских девочек. За неоднократное изнасилование девятиклассницы её мучитель получил всего 4,5 года.

Учитывая, что насильник был под стражей с февраля 2021 года, а день в СИЗО засчитывается как полтора, на момент приговора он отсидел уже 30 месяцев и имел все шансы выйти на свободу по УДО. Его жертва после столь мягкого приговора впала в жесточайшую депрессию. Девушка не понимает, почему государство встало на сторону преступника.

ЗА НЕОДНОКРАТНОЕ ИЗНАСИЛОВАНИЕ ДЕВЯТИКЛАССНИЦЫ ЕЁ МУЧИТЕЛЬ ПОЛУЧИЛ ВСЕГО 4,5 ГОДА. ЕГО ЖЕРТВА ПОСЛЕ СТОЛЬ МЯГКОГО ПРИГОВОРА ВПАЛА В ЖЕСТОЧАЙШУЮ ДЕПРЕССИЮ. ФОТО: BERND FRIEDEL/IMAGO STOCK&PEOPLE/GLOBALLOOKPRESS

Что с того?

Так не пора ли пересмотреть правила предоставления условно-досрочного освобождения, особенно по тем преступлениям, которые касаются жизни, здоровья и безопасности детей?

Есть преступления, по которым не должны давать УДО. Это всё, что касается причинённого вреда несовершеннолетним. Чтобы люди, которые отвечают за детей, должным образом исполняли свои обязанности: боялись кормить их просрочкой в столовых, подвергать их жизнь другим опасностям, допускать к ним воспитателями осуждённых за педофилию и так далее,

– считает председатель общественной организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев.

Законодательство пора менять, вопрос давно назрел. Эксперт обратил внимание на парадокс: суд проявляет гуманность в случае с массовой гибелью детей, но когда речь идёт о необходимой самообороне, всё почему-то очень жёстко.

Человек, отправивший детей на верную смерть, получает меньше 10 лет и досрочно выходит на свободу. Но если вы будете защищаться и случайно убьёте нападавшего, у вас есть все перспективы сесть в тюрьму в среднем на восемь лет. И нет никаких шансов выйти по УДО, потому что необходимое условие для этого – признать свою вину. А реально невиновные не хотят раскаиваться в том, чего не совершали. Получается, закон их репрессирует,

– говорит эксперт.

Вопрос искренности раскаяния тех, кто претендует на УДО, остаётся на их совести. Но осуждённый, совершивший тяжкое преступление и готовый признать вину, может сократить себе срок. А невиновный и принципиальный будет отбывать по полной программе.

Но проблема шире. Непонятны основания, по которым судья решает, достоин тот или иной осуждённый досрочного освобождения или нет. Вопрос непрозрачности УДО периодически поднимается общественностью. Даже проводились круглые столы с прокуратурой и судьями. Об этом Царьграду рассказал глава Общественной наблюдательной комиссии Игорь Омельченко:

Есть такие случаи, когда человеку вообще не положено УДО, а он с кучей нарушений выходит на свободу. А людей, которым оно положено, наоборот, не выпускают. Мы спрашивали прокуроров и судей: как можно, не зная человека, определить, встал он или не встал на путь исправления? Прокуроры и судьи сказали, что они независимы и так видят.

Инициировать изменения в законодательстве может любое общественное объединение. Собрать круглый стол, обсудить вопрос и направить свои предложения региональным депутатам. Они, в свою очередь, внесут их в Госдуму. Ничего сложного в процедуре нет. Надо действовать.