Зрение в минус. Окулист Крупская заявила о вреде первой парты

С началом учебного года у школьников в разы возрастает нагрузка на зрение. Усугубляет ситуацию не только пристрастие к гаджетам, но и привычка постоянно находиться в помещении. О том, как закрытые пространства влияют на зоркость и почему при близорукости первая парта только усугубит ситуацию, рассказала altai.

Прогулки для зрения

aif.ru

Оказывается, гулять на улице полезно не только для иммунитета и физической формы, но и для зрения. Причем это касается всех: и детей, и взрослых. Что же делает современный человек? Почти весь день в учебном классе или офисе, после работы — дома за компьютером или телефоном в руках. Глаз отвыкает смотреть вдаль, объекты на расстоянии становятся нечеткими — развивается близорукость.

«В идеале мы должны находиться на улице, гулять два часа в день или 14 часов в неделю. Это подтверждено международными научными исследованиями. И сидеть с телефоном на лавочке — это не гулять. Должно быть движение: ходьба, велосипед, активные игры, когда фокус зрения постоянно переключается. Мы должны смотреть на горизонт, рассматривать листики на деревьях», — рассказывает Екатерина Крупская.

Офтальмолог отмечает, что все, что попадает в поле зрения в пределах кабинета, считается недалеко. По этой же причине первая парта для детей с близорукостью только навредит. Как окулист она часто сталкивается с просьбой родителей написать справку о том, чтобы их ребенка посадили за первую парту.

«Это примерно то же самое, что просить его постоянно заниматься без отвлечения, та же проблема постоянной работы вблизи.

АиФ/ Олег Белов Фото:

Как «прокачать» зрение

У ученика тогда не будет достаточного переключения с близи на даль, и, соответственно, не будет работать цилиарная мышца, отвечающая за фокусировку зрения на разных расстояниях, что впоследствии приведёт к различным нарушениям зрения», — отмечает окулист.

Правило 20-20-20 — это простой способ защитить глаза от усталости и напряжения при долгой учебе или работе за компьютером. Полезно в любом возрасте. Суть правила в том, что каждые 20 минут работы следует отрывать взгляд от экрана, смотреть на расстояние 20 футов (около 6 метров) вдаль и удерживать фокус в течение 20 секунд.

«Метка на стекле» — это классическое упражнение для тренировки зрения. Нужно нарисовать на окне точку на уровне глаз или поставить перед собой ручку и выбрать предмет в отдалении на улице, например, дом, машину или другой объект. Поочередно и плавно переводите фокус то на точку вблизи, то на объект вдаль, ненадолго задерживая взгляд. Тренировка улучшает хорошо улучшает кровоснабжение глаза.