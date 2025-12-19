«Орхидея» или «одуванчик»: как ваш ребенок справляется со стрессом

«Одуванчики» готовы ко всему
Поделил всех детей на «одуванчиков» и «орхидей» известный специалист по стрессу, почетный профессор педиатрии и психиатрии Калифорнийского университета (Сан-Франциско) Томас Бойс.
А вот «орхидеи» совсем другие. Как и этот нежный и изысканный цветок, такие дети с рождения невероятно чувствительны ко всему, что их окружает. «"Орхидея" – это ребенок, который чрезвычайно остро реагирует и на хорошие, и на плохие обстоятельства, в которых он или она оказывается», – объясняет Бойс.
Из-за этой, обостренной психической чувствительности, связанной с биологическими особенностями, «орхидеям» очень сложно справляться со стрессовыми ситуациями.
«Орхидеи» более склонны к некоторым заболеваниям
В своей книге Бойс рассказывает, как он и его коллеги определяли, к какому типу относятся дети.
При этом ученые следили за биологическими реакциями детского организма: уровнем «гормона стресса» – кортизола – в слюне, потливостью ладоней, частотой сердцебиения, движениями зрачков. Оказалось, что между детьми наблюдаются огромные различия: в одной и той же ситуации у кого-то сердце просто выпрыгивало из груди, а уровень кортизола зашкаливал, а у кого-то организм вообще никак не реагировал на общение с незнакомцем.
Бойс и его коллеги пришли к выводу, что «орхидеи» очень уязвимы не только с эмоциональной точки зрения. Одни и те же биологические процессы лежат в основе повышенной возбудимости психики и склонности к некоторым заболеваниям. В частности, к инфекциям дыхательных путей, пневмонии, астме и другим.
В одной семье растут и «одуванчики», и «орхидеи»
То, как действуют системы организма, отвечающие за реакцию на стресс, оказывает мощное влияние на работу иммунитета, поэтому у чувствительных «орхидей», как правило, снижена иммунная защита от вирусов и бактерий. Кроме того, у таких детей страдает сердечно-сосудистая система, поэтому во взрослом возрасте они предрасположены к гипертонии и другим болезням сердца и сосудов.
В одной и той же семье, у одних и тех же родителей, в одних и тех же условиях могут рождаться и расти как «одуванчики», так и «орхидеи». То, как ребенок справляется со стрессом, зависит от многих факторов, в первую очередь – от генетических особенностей, но также – от пола и порядка появления в семье.
«Мне кажется, что растить ребенка-"орхидею" – возможно, самая сложная родительская задача, – пишет Бойс. – Родителям нужно постоянно проходить по очень тонкой грани: не подвергать его переживаниям, с которыми он не в состоянии справиться, и не переусердствовать в защите, не держать его в оранжерейных условиях, из-за которых он не сможет получить опыт проживания, преодоления этих трудных, пугающих ситуаций».
Детям-«орхидеям» поможет рутина
Как же помочь ребенку-«орхидее» не бояться нового, развиваться и двигаться вперед? Этому будет способствовать спокойная, поддерживающая и «питательная» атмосфера в семье, считает Бойс.
Особенно важны для «орхидей» семейные ритуалы, повторяющиеся день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем.
«Дети-"орхидеи" цветут и пахнут, если, к примеру, ужинают каждый вечер в одно и то же время в окружении одних и тех же людей. Такая нерушимая рутина и повторяемость, цикличность в жизненном укладе – это то, на что они опираются, то, что дает им чувство защищенности и помогает двигаться дальше», – советует эксперт.
