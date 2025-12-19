РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 228 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Степанян
    Сергей Кравцов - министр просвещения, это уже нецензурная брань!«Долго еще терпет...
  • Вячеслав Денисов
    Дурак этот Кравцов! После окончания войны в 1945г., СССР за 35 лет сумел стать сильнейшей державой, с которой считалс...«Долго еще терпет...
  • Татьяна Титова
    Присоединяюсь!«Долго еще терпет...

«Орхидея» или «одуванчик»: как ваш ребенок справляется со стрессом

Если «одуванчики» невозмутимо взирают на мир, то «орхидеи» невероятно чувствительны ко всему, что их окружает.
Мама троих детей. Всю жизнь работаю с самыми разными текстами.
Детский стресс
Источник: Unsplash

«Одуванчики» готовы ко всему

Поделил всех детей на «одуванчиков» и «орхидей» известный специалист по стрессу, почетный профессор педиатрии и психиатрии Калифорнийского университета (Сан-Франциско) Томас Бойс.

Он почти 40 лет посвятил изучению того, как человеческая психика, в особенности – детская, реагирует на разные жизненные обстоятельства.

К «одуванчиковому» типу относится большинство детей. Если ваш ребенок остается спокойным и невозмутимым, что бы вокруг него ни происходило (ну, конечно, до известного предела), он не боится нового, с любопытством взирает на окружающий мир и сохраняет относительное душевное равновесие, то он – «одуванчик». Как и это неприхотливое растение, такой ребенок психически устойчив и вынослив, поэтому можно быть уверенным, что он способен справиться со всем, что преподнесет ему жизнь.

А вот «орхидеи» совсем другие. Как и этот нежный и изысканный цветок, такие дети с рождения невероятно чувствительны ко всему, что их окружает. «"Орхидея" – это ребенок, который чрезвычайно остро реагирует и на хорошие, и на плохие обстоятельства, в которых он или она оказывается», – объясняет Бойс.

Из-за этой, обостренной психической чувствительности, связанной с биологическими особенностями, «орхидеям» очень сложно справляться со стрессовыми ситуациями.

«Орхидеи» более склонны к некоторым заболеваниям

В своей книге Бойс рассказывает, как он и его коллеги определяли, к какому типу относятся дети.

В ходе тестирования ребенка сажали перед совершенно незнакомым экзаменатором, который давал ему или ей несложные, но требующие сосредоточения задания, или просто расспрашивал, к примеру, о полученных на день рождения подарках. Вся эта ситуация сама по себе является стрессом для ребенка.

При этом ученые следили за биологическими реакциями детского организма: уровнем «гормона стресса» – кортизола – в слюне, потливостью ладоней, частотой сердцебиения, движениями зрачков. Оказалось, что между детьми наблюдаются огромные различия: в одной и той же ситуации у кого-то сердце просто выпрыгивало из груди, а уровень кортизола зашкаливал, а у кого-то организм вообще никак не реагировал на общение с незнакомцем.

Бойс и его коллеги пришли к выводу, что «орхидеи» очень уязвимы не только с эмоциональной точки зрения. Одни и те же биологические процессы лежат в основе повышенной возбудимости психики и склонности к некоторым заболеваниям. В частности, к инфекциям дыхательных путей, пневмонии, астме и другим.

В одной семье растут и «одуванчики», и «орхидеи»

То, как действуют системы организма, отвечающие за реакцию на стресс, оказывает мощное влияние на работу иммунитета, поэтому у чувствительных «орхидей», как правило, снижена иммунная защита от вирусов и бактерий. Кроме того, у таких детей страдает сердечно-сосудистая система, поэтому во взрослом возрасте они предрасположены к гипертонии и другим болезням сердца и сосудов.

В одной и той же семье, у одних и тех же родителей, в одних и тех же условиях могут рождаться и расти как «одуванчики», так и «орхидеи». То, как ребенок справляется со стрессом, зависит от многих факторов, в первую очередь – от генетических особенностей, но также – от пола и порядка появления в семье.

«Мне кажется, что растить ребенка-"орхидею" – возможно, самая сложная родительская задача, – пишет Бойс. – Родителям нужно постоянно проходить по очень тонкой грани: не подвергать его переживаниям, с которыми он не в состоянии справиться, и не переусердствовать в защите, не держать его в оранжерейных условиях, из-за которых он не сможет получить опыт проживания, преодоления этих трудных, пугающих ситуаций».

Детям-«орхидеям» поможет рутина

Как же помочь ребенку-«орхидее» не бояться нового, развиваться и двигаться вперед? Этому будет способствовать спокойная, поддерживающая и «питательная» атмосфера в семье, считает Бойс.

Особенно важны для «орхидей» семейные ритуалы, повторяющиеся день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем.

«Дети-"орхидеи" цветут и пахнут, если, к примеру, ужинают каждый вечер в одно и то же время в окружении одних и тех же людей. Такая нерушимая рутина и повторяемость, цикличность в жизненном укладе – это то, на что они опираются, то, что дает им чувство защищенности и помогает двигаться дальше», – советует эксперт.

По материалам сайта npr.org

Ссылка на первоисточник
наверх