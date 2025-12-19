«Орхидея» или «одуванчик»: как ваш ребенок справляется со стрессом

В своей книге Бойс рассказывает, как он и его коллеги определяли, к какому типу относятся дети.

В ходе тестирования ребенка сажали перед совершенно незнакомым экзаменатором, который давал ему или ей несложные, но требующие сосредоточения задания, или просто расспрашивал, к примеру, о полученных на день рождения подарках. Вся эта ситуация сама по себе является стрессом для ребенка.