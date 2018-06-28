Это - счастье. Почему для ребенка главное, чтобы его понимали

Споры, сражения, дружба, слёзы и улыбки - на детских площадках бывает всякое. Ведь там встречаются самые разные дети и взрослые.

Тополиный пух, жара. Футбольный мундиаль. Мы - мой воспитанник Коля четырёх лет и я, его «лучший длуг» и по совместительству няня, - пока в Москве. Новости СМИ2

Рисунок: АиФ/ Михаил Дурново

Мама в телефоне

Мы неплохо провели начало лета. У нас всегда много дел, но больше всего мы любим прогулки по центру с долгими остановками на детских площадках. Их в Москве сейчас много, все разные и сделаны с вниманием и любовью к детям.

Одна из таких - во дворе Старого Арбата. Николай сразу бежит к песочнице. В песке он роется с упоением. Немного поливаем место действия водой из бутылки и строим замок с башнями, подземным входом, рвом и мостом. Подходит мальчик, похожий на ангелочка, - светловолосый, кудрявый, с большими голубыми глазами. Но одно движение его руки, и вместо замка - руины. Хватаю Колю, чтобы предотвратить потасовку, и спрашиваю ангелочка: «Зачем ты сломал? Мы же так старались, строили...»

Молчит. Сзади голос: «Ден, не ломай». Мама, молодая брюнетка с надутыми губами, говорит, не отрывая глаз от телефона.

Беру ситуацию в свои руки.

- Строить с нами будешь? Если нет, мы уйдём на другую площадку и ты останешься один.

Покраснел, молча кивает. Все вместе восстанавливаем разрушенное. Я начинаю: «Давным-давно в одном царстве-государстве жили-были машины. Одни из них были хорошими - любили природу, никогда не заезжали на газоны и не ломали цветы, а другие - злыми: они пилили деревья и увозили их куда-то».

Злых машин пришлось играть мне. Коля и Ден, объединившись, нападают, изображая рёв моторов...

- Надо же, как он хорошо с вами играет, а со мной только капризничает, - мама вынырнула наконец из глубин Интернета. Понаблюдав пару минут, воскликнула:

- Ой, Ден, какой ты грязный! Нам пора домой.

И это в разгар великой битвы Добра со Злом! Мальчик зашёлся в плаче.

Когда они ушли, Коля задумчиво сказал: «Странная у Дена мама, правда?» В переводе на взрослый язык: не понимает элементарных вещей. Я, вздохнув, ответила: «Мамы всякие нужны...»

Папа-заводила

На следующий день ходили в зоопарк, оттуда - на площадку неподалёку от Зоологической улицы. Там нам сказочно повезло. Пришла чудесная семья - папа, мама и два их сына-погодка. Старшему тоже четыре. Они с Колей сразу нашли общий язык. Началась беготня по площадке-кораблю и вокруг него.

Самым главным заводилой был… папа. Он так активно участвовал в этой весёлой круговерти догонялок, что к нам присоединились и другие ребята. Папа играл со всеми, ничем не выделяя своих мальчишек. Как же счастливы были дети, как удивлённо-радостно смотрели они на взрослого большого мужчину, который вдруг оказался товарищем по играм!

«А вы придёте сюда завтра?» - только и слышалось со всех сторон, когда настала пора расходиться.

Рисунок: АиФ/ Михаил Дурново

Бабушки в сериалах

Очередной день и очередная песочница на Большой Бронной. На лавочке, уткнувшись в телефон, два «взрослых» восьмилетних парнишки: «Мочи его, мочи!» Напротив них бабушки громко обсуждают очередное телешоу. У каждой пары - свой мир.

Мы не встреваем ни в тот, ни в другой. Коля возится в песке, я рассказываю ему только что придуманную сказку с поучительным концом. Мы с ним часто «отправляемся» в страну Вооброжарию.

Затем вступает Коля: «Жил-был Мальчик, он очень любил летать. И мама, волшебница, превратила его в ворону. Мальчик полетел и встретил женщину. Приземлился, снова став Мальчиком.

«Как тебя зовут?» - спросила женщина. «Меня зовут Коля», - ответил он. «А меня Алина», - представилась она. «Я так долго тебя ждал», - сказал Мальчик.

Вот так, Алина, мы и познакомились. Ты что ж, не помнишь?»

У нас с Колей тоже свой мир. Разглядывая из него людей на детских площадках, мы видим: счастье - это когда тебя понимают, особенно - в детстве.