Как понять, что вы слишком жестоки со своим ребенком

Жестокость по отношению к детям выражается не только в криках или физическом насилии. Иногда она кроется в чем-то другом…

Все знают о том, что бить детей нельзя. Однако, кроме физического состояния, у ребенка есть еще и эмоциональное. Иногда словом можно так обидеть малыша, что он запомнит это на всю жизнь. Сейчас это тоже считается насилием, а вот некоторые родители наверняка помнят какие-то обиды, причиненные им в детстве взрослыми. На самом деле, эмоциональное давление нередко оказывается сильнее физического наказания. Именно поэтому люди долго не забывают детские обиды, и именно поэтому современные психологи все больше внимания уделяют теме психологического давления.

Подавление интеллекта

У психологов есть такой термин, как подавление интеллекта ребенка. Как это ни удивительно, но под этим подразумевается не что иное, как разрешение маленькому ребенку часами сидеть, уткнувшись в планшет или телефон. В этом возрасте малыш должен активно познавать окружающий мир, то есть бегать, прыгать, спрашивать и знакомиться. А желающие спокойно отдохнуть родители усаживают его перед экраном ноутбука или телевизора. В этот момент познание ребенка останавливается, потому что мозг малыша пока не способен правильно реагировать на смену картинок.

И только от взрослых зависит, когда этот процесс возобновится и произойдет ли это вообще.

Никто не говорит, что маленькому ребенку нельзя разрешать смотреть мультфильмы. Но одно дело – смотреть развивающие и познавательные видео, и другое – мультики, которые и родителям-то понять сложно. Кроме того, психологи не рекомендуют разрешать малышам смотреть видео продолжительностью более 15 минут. Более длительный просмотр напрягает не до конца сформировавшуюся нервную систему ребенка и может сделать его раздражительным. Можно ли это назвать жестоким обращением? Психологи считают, что да.

Негативная лояльность

Соблюдение режима всегда считалось одним из главных моментов воспитательного процесса. Сами дети, конечно, не горят желанием жить по графику, поэтому их распорядок дня должны контролировать родители. Вот здесь и начинается самое интересное,

Специалисты утверждают, что ребенок дошкольного возраста должен ложиться спать не позднее 10 часов вечера. Это очень важно не только для физического отдыха, но и для полного восстановления его нервной системы.

К сожалению, далеко не все родители следят за тем, чтобы их ребенок ложился в кровать в установленное время. Причем они прекрасно знают, что это вредно для его здоровья. Это еще один пример жестокости.

Потакая желаниям ребенка, родители часто и не подозревают, что демонстрируют жестокость по отношению к нему. Так может, стоит пересмотреть свои методы воспитания и подумать о здоровье собственного малыша?