Как написать письмо Деду Морозу: шаблоны и адреса

Наверняка вы помните, как в детстве писали письма Деду Морозу накануне Нового года. Родители забирали это послание, обещая передать его лично в руки адресату, а потом подбирали подходящий подарок. Сейчас в разных городах России существуют резиденции Деда Мороза, куда дети могут отправить письмо со своими пожеланиями.
Почему дети пишут письма Деду Морозу
Одна из самых чудесных традиций перед Новым годом — это написание письма зимнему волшебнику. Для ребенка это особенно важно: даже психологи уверены, что написание таких писем улучшает творческий потенциал ребенка. Есть и другие причины.
Во-первых, новогоднее письмо — это не только слова на бумаге, но и возможность рассказать о своих успехах, волнениях, а главное, о своих заветных желаниях на Новый год. Во-вторых, возможность написать послание Дедушке Морозу напоминает ребенку, что на свете есть чудеса, и мечты могут сбываться. Можно попросить что угодно: от новой игрушки до велосипеда.
В-третьих, написание такого послания — это всегда творчество. Можно нарисовать картинку, украсить конверт блестками, написать стихотворение. Ну и в-четвертых, во многих семьях написание письма Деду Морозу — это особый предновогодний ритуал, который объединяет родных и создает атмосферу праздника.
Как написать письмо Деду Морозу: основные правила
Итак, ваш ребенок решился написать письмо Деду Морозу. Давайте подробно расскажем, как сделать это интересно, о чем обязательно рассказать, и куда такое письмо отправить. Вы можете просто показать ребенку этот шаблон, который мы специально подготовили.
- Будь вежлив. Обязательно поздоровайся, пожелай хорошего дня.
- Чтобы Дед Мороз знал, кто ему пишет, расскажи о себе: имя, возраст, ходишь ли ты в детский сад или учишься в школе.
- Упомяни о своих интересах, достижениях, а также о том, что тебе нравится. Можно поделиться и своими огорчениями.
- Четко и по порядку перечисли свои пожелания. Старайся при этом не просить слишком много: ресурсы Деда Мороза не безграничны.
- Поблагодари за подарки, которые ты получил (-а-) в прошлом году.
- Нарисуй красивую картинку или сделай аппликацию на зимнюю или новогоднюю тему.
- Закончи письмо добрыми словами, например: «С наилучшими пожеланиями».
Что можно просить в подарок на Новый год от Деда Мороза
Можно попросить поездку в аквапарк, посещение цирка или мастер-класса по рисованию. Такие подарки создают незабываемые воспоминания. Также важны традиционные подарки: игрушки, книги, конструкторы или наборы для творчества, всегда нужны и приносят радость.
Давая ребенку советы по составлению письма, не забывайте учитывать его интересы и увлечения, чтобы подарок действительно принес радость. Если ребенок любит спорт, то можно попросить спортивный инвентарь или билеты на футбольный матч. Еще можно попросить развивающие игры, книги или наборы для творчества. Это не только интересно, но и очень полезно.
Главное — не количество подарков, а внимание и любовь. Письмо Деду Морозу — это отличная возможность обсудить свои желания и мечты, а также научиться ценить то, что уже есть.
Шаблон письма Деду Морозу для скачивания и распечатки
Чтобы письмо Деду Морозу было красиво оформлено, мы приготовили шаблон. Вы просто можете добавить недостающие слова, а основные уже написаны для вас.
Шаблон письма Деду Морозу
Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз!
Меня зовут …, мне … лет, я живу в городе … .
В этом году я … (расскажи о своих увлечениях, забавных моментах).
Как ты поживаешь? Надеюсь, у тебя все хорошо! Хочу поблагодарить тебя за чудесные подарки, которые я получил в прошлом году.
А еще в этом году я … (расскажи о своих достижениях, хороших поступках, мечтах или поделись секретом).
На Новый год я очень хочу получить … (напиши о подарке, который очень хотел бы получить).
Пожалуйста, передай от меня привет Снегурочке.
С Новым годом! Желаю тебе здоровья!
С уважением, .... (напиши свое имя и фамилию)
Образцы новогодних писем Деду Морозу
Если вы не знаете, как написать письмо Деду Морозу, то посмотрите на несколько примеров писем, которые мы подобрали для вас. Они подойдут и для детей, и для взрослых. Вдохновляйтесь и добавляйте свои идеи!
Письмо от маленькой девочки, написанное вместе с родителями
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Меня зовут Оля, мне 5 лет, я живу в Москве. В этом году я очень старалась: помогала маме и научилась кататься на четырехколесном велосипеде.
Подари мне, пожалуйста, куклу и большую игрушечную кошку, чтобы она мяукала.
Спасибо за то, что приносишь хорошие подарки. С Новым годом!
Оля.
Письмо подростка
Здравствуй, Дед Мороз!
Меня зовут Игорь, мне уже 13 лет, я живу в городе Санкт-Петербурге. Хоть я и почти взрослый, но я все равно верю, что ты существуешь. В этом году я увлекся катанием на скейте и у меня получается даже прыгать и делать другие трюки. Мне бы очень хотелось, чтобы ты подарил мне новый скейт, желательно Shark, но можно и другой. Просто старый я сильно разбил.
Желаю тебе всего хорошего!
С Новым годом!
Игорь.
Письмо ученика младших классов
Здравствуй, Дедушка Мороз!
Меня зовут Саша, мне 8 лет. Я живу в городе Уфе. В этом году я стал заниматься в секции футбола. Учусь я на 4 и 5. Один раз была тройка, но я исправил.
Я хочу, чтобы ты подарил мне новый футбольный мяч и классную форму с номером 7. А еще я мечтаю о крутом наборе LEGO.
Заранее спасибо тебе за подарки! С Новым годом!
Саша.
Как оформить текст письма и конверт Деду Морозу своими руками
Мы предлагаем вам не просто написать письмо главному исполнителю новогодних желаний, но и красиво его оформить.
Что нужно для красивого письма:
- выбери бумагу с новогодними рисунками или интересной текстурой;
- пиши разноцветными ручками или фломастерами;
- прочитай письмо перед отправкой, чтобы убедиться, что все пожелания и мысли написаны ясно;
- нарисуй в подарок Дедушке его портрет или снежинки, елочки;
- выбери новогодний конверт или укрась его самостоятельно;
- укажи обратный адрес для ответа;
- убедись, что ты знаешь, как и куда отправить письмо, или спроси у родителей.
Можно ли купить шаблон письма с конвертом для Деда Мороза
А вы знали, что можно купить шаблон письма Деду Морозу? Они бывают разные, на любой вкус. В этом разделе мы расскажем, где можно найти такие готовые шаблоны:
- в онлайн-магазинах можно купить красиво оформленные шаблоны писем;
- в книжных магазинах иногда продаются наборы для писем Деду Морозу;
- в интернете много сайтов с бесплатными шаблонами;
- их можно приобрести также на маркетплейсах за символическую цену;
- в группах, посвященных Новому году, часто делятся шаблонами.
Куда отправить письмо: адреса российских Дедов Морозов
Мы собрали для вас несколько адресов резиденций Деда Мороза в таблице.
|Главный Дед Мороз
|162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза»
|Московская усадьба Деда Мороза
|109472, Москва, Кузьминский лес, Волгоградский проспект, вл. 168д
|Ямал Ири
|629007, ЯНАО, г. Салехард, ул. Республики д.5
|Тол Бабай
|427070, с. Шаркан, Шарканский р-н Удмуртия, ул. Свободы, 9, Усадьба Тол Бабая
|Йушто Кугыза
|425467, Россия, Республика Марий Эл, Сернурский р-н, с. Кукнур
|Кыш Бабай
|422035, Россия, Татарстан, Арский район, с. Новый Кырлай
|Лапландский дед Мороз
|184506, Мурманская обл., Мончегорск, Лапландский заповедник, пер. Зеленый, д. 8
|Электронная почта Деда Мороза
|postcard@ao-dedmoroz.ru
А еще можно написать Деду Морозу в социальной сети «ВКонтакте», где у него есть свои страницы — «Почта Деда Мороза» и «Российский Дед Мороз».
Советы для родителей: как помочь ребенку написать письмо
Следует помнить, что энтузиазм ребенка не всегда гармонично сочетается с его познаниями в области художественного мастерства, этикета и грамматики. Поэтому задача родителей — помочь маленькому автору, при этом не загоняя его в излишне строгие рамки. Написание и оформление письма не должны превращаться в тяжелую работу — ребенка просто нужно направлять, но не командовать им. Вот несколько простых советов, которые помогут сделать процесс написания не только интересным, но и эффективным.
- Обсудите с ребенком, что он хотел бы рассказать Деду Морозу: о себе, своих успехах или планах. Помогите сформулировать мысль, если это нужно.
- Купите яркую бумагу, блестящие наклейки, разноцветные ручки и карандаши. Это поможет создать праздничное настроение и сделает процесс написания письма увлекательнее.
- Не ограничивайте фантазию. Если ребенок хочет нарисовать рисунок или добавить в письмо загадки и стихи, поощряйте его.
- Вместе узнайте в интернете адрес Деда Мороза, помогите подписать конверт, наклеить марки и отправить письмо.
Главное о письме Деду Морозу
В завершение нашей статьи мы собрали полезные советы, которые помогут вашему ребенку написать письмо для главного исполнителя новогодних желаний:
- свое послание начните с приветствия, представьтесь, укажите возраст;
- расскажите о своих увлечениях, достижениях, поделитесь интересными событиями;
- опишите свои желания и не забудьте поблагодарить Деда Мороза за подарки, которые вы получили в прошлом году;
- в завершении письма напишите добрые пожелания;
- пишите письмо на яркой бумаге, разноцветными ручками, добавьте наклейки, рисунки, чтобы оно выглядело празднично;
- найдите адрес Деда Мороза в Великом Устюге, Москве, Ямале, Удмуртии, Марий Эл, Татарстане, Лапландии или отправьте письмо по электронной почте;
- помните, что Дед Мороз всегда рад письмам, которые написаны от души.
