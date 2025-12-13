Как написать письмо Деду Морозу: шаблоны и адреса

Меня зовут Игорь, мне уже 13 лет, я живу в городе Санкт-Петербурге. Хоть я и почти взрослый, но я все равно верю, что ты существуешь. В этом году я увлекся катанием на скейте и у меня получается даже прыгать и делать другие трюки. Мне бы очень хотелось, чтобы ты подарил мне новый скейт, желательно Shark, но можно и другой. Просто старый я сильно разбил.