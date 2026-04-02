Чего нельзя делать при ребенке

Ссориться, скандалить и вообще — выяснять отношения на повышенных тонах
Давно доказано, что дети, которые растут в атмосфере постоянных склок между родителями, становятся нервными, легковозбудимыми; нередко – чрезмерно агрессивными или, наоборот, склонными к депрессии. Помните: крик – это не демонстрация вашей силы, а демонстрация вашей беспомощности, к тому же – наносящая серьезный психологический вред всем окружающим без исключения.
Что делать? По большому счету каждый человек в состоянии научиться решать конфликтные ситуации без излишней вербальной активности, то есть спокойно договариваться, вместо того чтобы устраивать скандал. Но если уж вы чувствуете необходимость, например, «прокричаться» на мужа, делайте это в отсутствие ребенка.
Критиковать других взрослых при ребенке и «дружить против всех»
Распространенная ситуация: как только за друзьями семьи, или за дедушкой с бабушкой, или за соседкой закрывается дверь, взрослые тут же с упоением начинают обсуждать их. Подумайте о том, какой пример лицемерия вы подаете ребенку: только что вы мило улыбались этим людям, а сейчас перечисляете их слабости и недостатки...
Что делать? Сдерживаться от ехидных комментариев в присутствии ребенка. Вы можете обсуждать родственников или знакомых, но только «за закрытыми дверями». Помните про грань, за которую переступать нельзя. Например, при конфликте вашего чада с учителями нужно разбираться в сути проблемы, а не успокаивать его и себя тем, что «учительница – глупая и сама ничего не знает». Если ребенок поверит в это, то об эффективности обучения можно забыть.
Унижать окружающих и понижать их самооценку
Как часто люди в запале произносят фразы типа «Ну вот, ты ничего толком сделать не можешь», «Откуда только у тебя руки растут?» или «Я даже не сомневалась, что ты с этим не справишься». Такие фразы-провокаторы категорически противопоказано говорить не только детям, но и взрослым, потому что они убивают любую самооценку на корню. А кроме того, ребенок начинает задумываться, «почему это у папы руки не из того места растут» или почему у бабушки «голова дырявая», и может случиться так, что в итоге он перестанет уважать членов собственной семьи.
Что делать? Исключить из своего лексикона подобные провокативные высказывания, потому что они не только сильно бьют по самолюбию того, кому адресованы, но и разрушают положительный образ взрослого в глазах детей. Нужно, чтобы любая критика в адрес домочадцев была взвешенна и конструктивна, без ущерба взаимоотношениям в семье.
Вымогать обещания и манипулировать родными
Хрестоматийное высказывание «Если ты, дорогой, не сделаешь того-то и того-то, то я уеду жить к маме» актуально во все времена. Порой внутрисемейный шантаж приобретает куда более изощренные формы, и вы – «не мытьем, так катаньем» – добиваетесь поставленных целей. При этом ребенка обмануть невозможно – он на интуитивном уровне чувствует такие уловки, и из него вполне может получиться маленький ловкий манипулятор, что непременно аукнется в будущем.
Что делать? Каждый раз, когда вам захочется добиться какого-то бонуса любыми правдами и неправдами, подумайте, нельзя ли прийти к цели проще и честнее. Например, если вам необходимо уговорить бабушку забирать внука из садика, не ссылайтесь на плохое самочувствие, тем более, если этого нет и в помине. Вместо этого перечислите список повседневных дел, которые вам необходимо выполнять, и объясните, сколько еще вы полезного для дома и семьи смогли бы переделать, если бы кто-то на время освободил вас именно от этой обязанности. Если ваши родственники – вменяемые люди, они прислушаются к разумным аргументам.
Чрезмерно опекать и стараться ежеминутно контролировать каждого члена семьи
Есть такие «тревожные мамы», которые стараются не только отслеживать каждый вздох собственного чада, но и простирают эту гиперопеку на всех без исключения домочадцев. Без их контроля нельзя даже решить, что именно сейчас пить – чай, кофе или минералку.
Конечно, заботливая мать семейства – это прекрасно, но считать всех окружающих неразумными младенцами по крайней мере нелогично – хотя бы потому, что в конце концов вы приучите родных к тому, что отвечаете за все происходящее с ними, и отобьете охоту к любой инициативе.
Что делать? Снизить степень своей личной ответственности. Не вы ведь решаете, какой завтра будет погода за окном, и наступит ли наконец мир во всем мире. Пускай даже ваш муж, собираясь на работу, наденет разные носки – никакой катастрофы из-за этого не произойдет. Наоборот, кто-нибудь из глазастых сослуживцев заметит это, пошутит над ним, и в следующий раз ваш мужчина будет внимательнее.
Помните старый девиз «Никогда не делай за человека то, что он может сделать сам» и применяйте это правило и к детям, и к взрослым. Пускай ребенок понимает, что есть вещи, с которыми он справиться в состоянии, а мама с папой придут ему на помощь лишь тогда, когда это будет действительно необходимо.
Подменять живое человеческое общение гаджетами
Не только огромное достижение, но и беда нашего времени – изобилие всевозможных электронных устройств в каждом доме. Почти в каждой семье и дети и взрослые в состоянии развлечь себя сами – просмотром телевизора, «зависанием» в интернете или компьютерными играми. Но доверительная беседа за ужином, возня с детьми, прогулка в соседнем парке – все это сплачивает куда больше, чем совместное прохождение очередного компьютерного шутера.
Что делать? Договаривайтесь с близкими о том, что сегодня проведете семейный вечер без посторонних раздражителей. Придумывайте вместе досуг, который был бы интересен всем членам семьи, вспоминайте игры и развлечения «докомпьютерной эпохи». Заодно это не даст развиться у вашего ребенка пресловутой компьютерной зависимости, ведь он будет знать, что можно «просто» весело проводить время с родителями.
...Есть еще несколько «нельзя», о которых знает каждый из взрослых: нельзя драться, лгать, ругаться матом, выпивать и курить в присутствии детей, ходить при них обнаженными и т.п. Это очевидные истины, которые не надо никому разъяснять. Но есть и психологические установки, перечисленные выше, о которых тоже нужно задумываться. А еще не нужно ждать, что ваш ребенок будет таким, как вы, или таким, как вы хотите. Нужно просто помочь ему стать самим собой.
