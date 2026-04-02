Чего нельзя делать при ребенке

Большинство родителей хотят, чтоб их ребенок был самым-самым вежливым, культурным и воспитанным, но при этом нередко они забывают, что некоторых вещей при ребенке делать нельзя. Просто потому что он, как губка, впитывает пример взрослых.

Итак, чего же не стоит делать при ребенке?

Ссориться, скандалить и вообще — выяснять отношения на повышенных тонах

Ребенок смотрит на ссору
Источник: ru.freepik.com

Давно доказано, что дети, которые растут в атмосфере постоянных склок между родителями, становятся нервными, легковозбудимыми; нередко – чрезмерно агрессивными или, наоборот, склонными к депрессии. Помните: крик – это не демонстрация вашей силы, а демонстрация вашей беспомощности, к тому же – наносящая серьезный психологический вред всем окружающим без исключения.

Что делать? По большому счету каждый человек в состоянии научиться решать конфликтные ситуации без излишней вербальной активности, то есть спокойно договариваться, вместо того чтобы устраивать скандал. Но если уж вы чувствуете необходимость, например, «прокричаться» на мужа, делайте это в отсутствие ребенка.

Критиковать других взрослых при ребенке и «дружить против всех»

Распространенная ситуация: как только за друзьями семьи, или за дедушкой с бабушкой, или за соседкой закрывается дверь, взрослые тут же с упоением начинают обсуждать их. Подумайте о том, какой пример лицемерия вы подаете ребенку: только что вы мило улыбались этим людям, а сейчас перечисляете их слабости и недостатки...

Кроме того, ребенок очень внушаем: он запросто может решить, что «только наша семья хорошая, а все остальные – плохие», и тогда проблем в коммуникации с окружающим миром не избежать.

Что делать? Сдерживаться от ехидных комментариев в присутствии ребенка. Вы можете обсуждать родственников или знакомых, но только «за закрытыми дверями». Помните про грань, за которую переступать нельзя. Например, при конфликте вашего чада с учителями нужно разбираться в сути проблемы, а не успокаивать его и себя тем, что «учительница – глупая и сама ничего не знает». Если ребенок поверит в это, то об эффективности обучения можно забыть.

Унижать окружающих и понижать их самооценку

Как часто люди в запале произносят фразы типа «Ну вот, ты ничего толком сделать не можешь», «Откуда только у тебя руки растут?» или «Я даже не сомневалась, что ты с этим не справишься». Такие фразы-провокаторы категорически противопоказано говорить не только детям, но и взрослым, потому что они убивают любую самооценку на корню. А кроме того, ребенок начинает задумываться, «почему это у папы руки не из того места растут» или почему у бабушки «голова дырявая», и может случиться так, что в итоге он перестанет уважать членов собственной семьи.

Что делать? Исключить из своего лексикона подобные провокативные высказывания, потому что они не только сильно бьют по самолюбию того, кому адресованы, но и разрушают положительный образ взрослого в глазах детей. Нужно, чтобы любая критика в адрес домочадцев была взвешенна и конструктивна, без ущерба взаимоотношениям в семье.

Вымогать обещания и манипулировать родными

Хрестоматийное высказывание «Если ты, дорогой, не сделаешь того-то и того-то, то я уеду жить к маме» актуально во все времена. Порой внутрисемейный шантаж приобретает куда более изощренные формы, и вы – «не мытьем, так катаньем» – добиваетесь поставленных целей. При этом ребенка обмануть невозможно – он на интуитивном уровне чувствует такие уловки, и из него вполне может получиться маленький ловкий манипулятор, что непременно аукнется в будущем.

Что делать? Каждый раз, когда вам захочется добиться какого-то бонуса любыми правдами и неправдами, подумайте, нельзя ли прийти к цели проще и честнее. Например, если вам необходимо уговорить бабушку забирать внука из садика, не ссылайтесь на плохое самочувствие, тем более, если этого нет и в помине. Вместо этого перечислите список повседневных дел, которые вам необходимо выполнять, и объясните, сколько еще вы полезного для дома и семьи смогли бы переделать, если бы кто-то на время освободил вас именно от этой обязанности. Если ваши родственники – вменяемые люди, они прислушаются к разумным аргументам.

Чрезмерно опекать и стараться ежеминутно контролировать каждого члена семьи

мама
Источник: Unsplash

Есть такие «тревожные мамы», которые стараются не только отслеживать каждый вздох собственного чада, но и простирают эту гиперопеку на всех без исключения домочадцев. Без их контроля нельзя даже решить, что именно сейчас пить – чай, кофе или минералку.

Конечно, заботливая мать семейства – это прекрасно, но считать всех окружающих неразумными младенцами по крайней мере нелогично – хотя бы потому, что в конце концов вы приучите родных к тому, что отвечаете за все происходящее с ними, и отобьете охоту к любой инициативе.

Что делать? Снизить степень своей личной ответственности. Не вы ведь решаете, какой завтра будет погода за окном, и наступит ли наконец мир во всем мире. Пускай даже ваш муж, собираясь на работу, наденет разные носки – никакой катастрофы из-за этого не произойдет. Наоборот, кто-нибудь из глазастых сослуживцев заметит это, пошутит над ним, и в следующий раз ваш мужчина будет внимательнее.

Помните старый девиз «Никогда не делай за человека то, что он может сделать сам» и применяйте это правило и к детям, и к взрослым. Пускай ребенок понимает, что есть вещи, с которыми он справиться в состоянии, а мама с папой придут ему на помощь лишь тогда, когда это будет действительно необходимо.

Подменять живое человеческое общение гаджетами

Не только огромное достижение, но и беда нашего времени – изобилие всевозможных электронных устройств в каждом доме. Почти в каждой семье и дети и взрослые в состоянии развлечь себя сами – просмотром телевизора, «зависанием» в интернете или компьютерными играми. Но доверительная беседа за ужином, возня с детьми, прогулка в соседнем парке – все это сплачивает куда больше, чем совместное прохождение очередного компьютерного шутера.

Что делать? Договаривайтесь с близкими о том, что сегодня проведете семейный вечер без посторонних раздражителей. Придумывайте вместе досуг, который был бы интересен всем членам семьи, вспоминайте игры и развлечения «докомпьютерной эпохи». Заодно это не даст развиться у вашего ребенка пресловутой компьютерной зависимости, ведь он будет знать, что можно «просто» весело проводить время с родителями.

...Есть еще несколько «нельзя», о которых знает каждый из взрослых: нельзя драться, лгать, ругаться матом, выпивать и курить в присутствии детей, ходить при них обнаженными и т.п. Это очевидные истины, которые не надо никому разъяснять. Но есть и психологические установки, перечисленные выше, о которых тоже нужно задумываться. А еще не нужно ждать, что ваш ребенок будет таким, как вы, или таким, как вы хотите. Нужно просто помочь ему стать самим собой.

