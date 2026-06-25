Перед вами продукты, которые понадобятся, чтобы приготовить маринованный лук в майонезе. Кроме основных ингредиентов, я добавила зелень, чтобы придать свежесть закуске, и хмели-сунели для аромата. Но специи можете выбрать свои, какие нравятся. Лук я использовала красный, салатный, а можно взять и обычный, только в кипятке его нужно будет выдержать чуть дольше.

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Очистите лук от шелухи, промойте и тонко нарежьте: можно перышками, как я, можно полукольцами или колечками.

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Залейте порезанный лук крутым кипятком на 30-40 секунд, а потом охладите в ледяной воде. Откиньте лук на дуршлаг и залейте лимонным соком. Перемешайте и дайте постоять минут 10, потом отожмите от жидкости.

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Пока лук настаивается, измельчите зелень.

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Добавьте к луку майонез, соль, хмели-сунели и зелень.

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Перемешайте, накройте крышкой и маринуйте 30 минут при комнатной температуре или 2-3 часа в холодильнике.

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Маринованный лук в майонезе готов к подаче.

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Такую закуску можно подать к шашлыку, жареному мясу, запеченной птице, картофелю или использовать в качестве дополнения к бутербродам и домашним сэндвичам.

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В герметично закрытом контейнере маринованный лук в майонезе можно хранить 3-4 суток без потери вкуса.

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Приятного аппетита!