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Маринованный лук в майонезе

С точки зрения химии, майонез – это эмульсия масла в уксусе и желтке. С точки зрения вкуса, это идеальная среда для «укрощения» репчатого лука. В этом рецепте нет варки, нет сложных специй, есть только чистая магия маринада: лук теряет «злость» (фитонциды смягчаются), но сохраняет хрусткость и упругость, становится более нежным и сочным, мягким и гармоничным по вкусу.

Ингредиенты

Лук репчатый – 250-300 г

Майонез – 4 ст.л.

Лимонный сок – 50 мл

Зелень – 15-20 г

Соль – 0,25 ч.л. (по вкусу)

Хмели-сунели – 1 ч.л. без горки (по вкусу)

  • 152 кКал
  • 0 ч. 45 мин.
  • Б: 1.63
  • Ж: 13.2
  • У: 6.66

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Перед вами продукты, которые понадобятся, чтобы приготовить маринованный лук в майонезе. Кроме основных ингредиентов, я добавила зелень, чтобы придать свежесть закуске, и хмели-сунели для аромата. Но специи можете выбрать свои, какие нравятся. Лук я использовала красный, салатный, а можно взять и обычный, только в кипятке его нужно будет выдержать чуть дольше.

 

Фото 1

 

 

Очистите лук от шелухи, промойте и тонко нарежьте: можно перышками, как я, можно полукольцами или колечками.

 

Фото 2

 

 

Залейте порезанный лук крутым кипятком на 30-40 секунд, а потом охладите в ледяной воде. Откиньте лук на дуршлаг и залейте лимонным соком. Перемешайте и дайте постоять минут 10, потом отожмите от жидкости.

 

Фото 3

 

 

Пока лук настаивается, измельчите зелень.

 

Фото 4

 

 

Добавьте к луку майонез, соль, хмели-сунели и зелень.

 

Фото 5

 

 

Перемешайте, накройте крышкой и маринуйте 30 минут при комнатной температуре или 2-3 часа в холодильнике.

 

Фото 6

 

 

Маринованный лук в майонезе готов к подаче.

 

Фото 7

 

 

Такую закуску можно подать к шашлыку, жареному мясу, запеченной птице, картофелю или использовать в качестве дополнения к бутербродам и домашним сэндвичам.

 

Фото 8

 

 

В герметично закрытом контейнере маринованный лук в майонезе можно хранить 3-4 суток без потери вкуса.

 

Фото 9

 

 

Приятного аппетита!

 

Маринованный лук в майонезе, рецепт с фото
Фото 10
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