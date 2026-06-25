Ингредиенты
Лук репчатый – 250-300 г
Майонез – 4 ст.л.
Лимонный сок – 50 мл
Зелень – 15-20 г
Соль – 0,25 ч.л. (по вкусу)
Хмели-сунели – 1 ч.л. без горки (по вкусу)
- 152 кКал
- 0 ч. 45 мин.
- Б: 1.63
- Ж: 13.2
- У: 6.66
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Перед вами продукты, которые понадобятся, чтобы приготовить маринованный лук в майонезе. Кроме основных ингредиентов, я добавила зелень, чтобы придать свежесть закуске, и хмели-сунели для аромата. Но специи можете выбрать свои, какие нравятся. Лук я использовала красный, салатный, а можно взять и обычный, только в кипятке его нужно будет выдержать чуть дольше.
Очистите лук от шелухи, промойте и тонко нарежьте: можно перышками, как я, можно полукольцами или колечками.
Залейте порезанный лук крутым кипятком на 30-40 секунд, а потом охладите в ледяной воде. Откиньте лук на дуршлаг и залейте лимонным соком. Перемешайте и дайте постоять минут 10, потом отожмите от жидкости.
Пока лук настаивается, измельчите зелень.
Добавьте к луку майонез, соль, хмели-сунели и зелень.
Перемешайте, накройте крышкой и маринуйте 30 минут при комнатной температуре или 2-3 часа в холодильнике.
Маринованный лук в майонезе готов к подаче.
Такую закуску можно подать к шашлыку, жареному мясу, запеченной птице, картофелю или использовать в качестве дополнения к бутербродам и домашним сэндвичам.
В герметично закрытом контейнере маринованный лук в майонезе можно хранить 3-4 суток без потери вкуса.
Приятного аппетита!
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