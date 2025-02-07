Воспитатель пугает ребенка: что делать

Новости СМИ2 На родительских форумах эту проблему обсуждают часто. Воспитатель в детском саду кричит или пугает ребенка: «Не будешь спать – отведу тебя в чулан», «Не будешь есть – позову Бабу–ягу». Ситуация эта абсолютно ненормальная и ее можно и нужно менять. Проект Дети Mail разбирается в проблеме вместе с психологом, юристом и самими воспитателями.

Екатерина Набережнова Журналист

Ребенка обижают: 4 признака

Часто дети не говорят напрямую, что у них в детском саду возникли проблемы. Тем более, когда дело касается не других детей, а взрослого человека, воспитателя. Однако есть признаки, по которым родители без труда узнают о трудностях ребенка.

1. «Я не хочу туда идти».

Ребенок плачет, капризничает, просит оставить его дома и не водить в детский сад. Спросите, почему он не хочет идти, что его тревожит, чего он боится.

Иногда тревога бывает ложной и ребенку просто хочется побыть дома с мамой и папой. Но если такое поведение будет продолжаться, нужно обязательно узнать его причину.

2. «Ой, ко мне придет серый волчок!»

Дети могут сами невзначай рассказать родителям, что воспитатели всячески запугивают их. К примеру, ложась дома спать, скорее закрывают глаза, ведь иначе придет «серый волчок».

Если это поведение малыша для вас в новинку, значит, именно так он ложится спать в садике.

Даже рассказанный невзначай случай стоит перепроверить. Попросить ребенка рассказать о нем поподробнее.

3. «Только не Марьиванна!»

Посмотрите, как ребенок идет к конкретным воспитателям. К одним он может бежать с радостью, к другим идти с опаской или даже страхом.



Побудьте 10 минут в садике, постойте в дверях, посмотрите, как ребенок общается с воспитателем. Сделайте вид, что ушли, а сами постойте немного за дверью. Общение ребенка и воспитателя может кардинально измениться. Любой крик или ругань в адрес детей – это повод бить тревогу.

4. «Петя и Маша боятся тетю».

Старайтесь общаться с другими детьми и их родителями из вашей группы. Как себя чувствует Маша, Катя, Слава? Любят ли они ходить в садик?

Спрашивайте у детей про их дела, дружбу с вашим ребенком, а невзначай – и про то, нравится ли им в этом детском саду.

Психолог: если ребенок отмалчивается на расспросы, поможет игра

Психолог, организатор детского психологического центра «Малыш» Мария Комкова советует не спрашивать у ребенка напрямую, пугает ли его воспитатель. Лучше предложить ему варианты ответа, например: «А если ты не будешь спать в тихий час, что скажет воспитатель?»

Конечно, иногда дети могут и фантазировать, поэтому фильтруйте информацию.

Поиграйте с ребенком в детский сад. Важный момент: сначала за воспитателя играете вы, потом – ребенок. Воспроизводите все знакомые ему ситуации вместе с игрушками и оставляйте открытые вопросы. Вот зайка пришел в сад и вошел в группу, что ему отвечает лисичка-воспитатель?

Обратите внимание, если дети с игрушками обращаются агрессивно. Скажем, зайчик-воспитанник у них регулярно получает удары. А некоторые дети даже «хоронят» лисичку-воспитателя. Так они показывают, что этот человек не нравится им.

План действий

1. Обсудите ситуацию с самим воспитателем.

В первую очередь попробуйте спокойно поговорить, узнать, действительно ли он говорил, что «если ребенок не будет есть, то его запрут в туалете» и так далее. Дайте воспитателю возможность озвучить свою позицию – ваши подозрения могут и подтвердиться во время разговора, а могут оказаться беспочвенными.

С воспитателем эту ситуацию лучше обсудить дипломатично – расскажите, что вам лично не нравится. Предложите делать это другими способами. Дайте воспитателю время для изменения отношения.

2. Соберите мнения других родителей.

Стоит поговорить с родителями других детей, которые ходят в одну группу. Узнайте, сталкивались ли они с теми же проблемами, и чем закончились их разговоры с воспитательницей.

Разговор с родителями может помочь составить коллективный протест и даже жалобу на действия конкретного воспитателя.

3. Поговорите с заведующей детским садом.

Если разговор с воспитателем оказался безуспешным, то стоит идти к заведующей, но с конкретными претензиями, в правдивости которых вы полностью уверены.

К заведующей лучше приходить всем вместе или показывать другими методами (коллективные письма, жалобы с подписями), что количество недовольных родителей велико.

4. Подайте жалобу в отдел образования.

Все детские сады подотчетны районным отделам образования. Жалобу в отдел тоже лучше подкрепить достаточным количеством фактов, которые говорят о вашей правоте.

5. Обратитесь в прокуратуру.

Если со стороны всех перечисленных сотрудников вы столкнетесь с бездействием, то жалобу можно подать в прокуратуру.

Для госструктур действует одно и то же правило: чем больше будет жалоб с вашей стороны, тем более значимым будет выглядеть ваше заявление.

Воспитатели: не позволяйте втягивать в проблему ребенка

Елена Никульшина, управляющий частного детского сада «Ладушки»:

«Ни один нормальный педагог не позволит себе общаться с воспитанниками с помощью запугивания.

1. Обязательно подойдите к воспитателю и обратите внимание на эту проблему.

2. Есть один нюанс: не позволяйте воспитателю втягивать в проблему ребенка. Будет неправильным, если он подзовет ребенка и строго спросит про жалобы. Решают проблему взрослые, и только они.

3. Безусловно, о ситуации должна знать заведующая. Это поможет ей решить проблему в коллективе. И следите за ситуацией, не пускайте все на самотек».

Галина Андреева, воспитатель с 15-летним стажем:

«К сожалению, это распространенная проблема. Не важно, крупный ли город, частный ли садик. Это человеческий фактор.

Само запугивание бывает разным. Кто-то мягко скажет про волчка, кто-то рявкнет про крыс и чулан. На мой взгляд, оба варианта недопустимы.

Пугают воспитатели из-за собственного страха не справиться с такой оравой.

Представьте себе: вы долго учили разные методы воспитания в вузе, а потом все представления ваши рушатся в один момент. Искать подход сложно, для многих проще рявкнуть.

Скажу честно: воспитатели совсем не любят, когда родители их учат, как надо. Лучше расскажите мне об особенностях вашего ребенка. Может, он вообще одеяла не признает и не спит из-за этого? Я сама узнаю об этом опытным путем, но это займет некоторое время. Расскажите о привычках малыша, я за это только спасибо говорю».

Юрист: хорошо работают письма уполномоченному по правам ребенка​

Учебные планы, учебные программы и даже должностные инструкции воспитателей в конкретном детском саду формулируются на основе трех важных документов: закона «Об образовании» (статья 48), «Квалификационных характеристиках должностей работников образования» и стандартом дошкольного образования. Изучите эти документы перед тем как действовать.

В них записано, что педагогические работники обязаны «уважать честь и достоинство обучающихся», а во время процесса воспитания они должны применять методы обучения и воспитания, которые «педагогически обоснованы».

Как бороться с плохим обращением воспитателя с детьми рассказывает юрист Кирилл Логунов:

«Сначала стоит попробовать решить вопрос в пределах садика, пойти к заведующей. Но не бойтесь идти дальше: отдел образования должен отреагировать. В особых случаях эффективно обращать на себя внимание через прокуратуру.