Можно ли ребенку кофе? Объясняет педиатр

Ваш подросток тянется за чашкой кофе по утрам, повторяя за вами? Или младший школьник просит «вкусный латте» как у взрослых? Сегодня кофе стал частью детского рациона — но так ли это безопасно?
Пока одни эксперты призывают полностью исключить кофеин из детского рациона, другие допускают его умеренное потребление.Дети Mail разбираются вместе с педиатром DocDeti Ириной Лысенко.
Что говорит наука?
Долгосрочное влияние кофе на детский организм до конца не изучено. Главная причина беспокойства — кофеин. Американская академия педиатрии советует вообще не давать кофе детям, а в Канаде установлены более гибкие нормы:
- 4-6 лет — не более 45 мг в день (полчашки кофе).
- 7-9 лет — до 62,5 мг.
- 10-12 лет — до 85 мг.
- Подростки — 85-100 мг (1 чашка кофе или 2-3 банки газировки).
Важно отметить, что кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, энергетиках, горячем шоколаде и продуктах для спортивного питания.
Чем опасен кофеин для детей?
Из-за меньшего веса дети чувствительнее к его действию. Даже небольшие дозы кофеина могут вызвать:
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беспокойство и нарушения сна,
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учащенное сердцебиение и повышение давления,
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изжогу и проблемы с ЖКТ.
Кроме того, многие кофейные напитки (латте, фраппучино) из-за обилия сахара и сливок больше напоминают десерты, что увеличивает суточное потребление сладкого.
Есть ли польза?
Хотя исследования подтверждают пользу кофе для взрослых (снижение риска инсульта, диабета, болезни Альцгеймера), информации о его влиянии на детей недостаточно.
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