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Можно ли ребенку кофе? Объясняет педиатр

Что говорит наука о влиянии кофеина на детей.

Редактор, мама двух девочек
Девочка пьет кофе

Ваш подросток тянется за чашкой кофе по утрам, повторяя за вами? Или младший школьник просит «вкусный латте» как у взрослых? Сегодня кофе стал частью детского рациона — но так ли это безопасно?

Пока одни эксперты призывают полностью исключить кофеин из детского рациона, другие допускают его умеренное потребление.

Где правда? Дети Mail разбираются вместе с педиатром DocDeti Ириной Лысенко.

Что говорит наука?

Долгосрочное влияние кофе на детский организм до конца не изучено. Главная причина беспокойства — кофеин. Американская академия педиатрии советует вообще не давать кофе детям, а в Канаде установлены более гибкие нормы:

  • 4-6 лет — не более 45 мг в день (полчашки кофе).
  • 7-9 лет — до 62,5 мг.
  • 10-12 лет — до 85 мг.
  • Подростки — 85-100 мг (1 чашка кофе или 2-3 банки газировки).

Важно отметить, что кофеин содержится не только в кофе, но и в чае, энергетиках, горячем шоколаде и продуктах для спортивного питания. 

Чем опасен кофеин для детей?

Из-за меньшего веса дети чувствительнее к его действию. Даже небольшие дозы кофеина могут вызвать:

  • беспокойство и нарушения сна,

  • учащенное сердцебиение и повышение давления,

  • изжогу и проблемы с ЖКТ.

Кроме того, многие кофейные напитки (латте, фраппучино) из-за обилия сахара и сливок больше напоминают десерты, что увеличивает суточное потребление сладкого.

Есть ли польза?

Хотя исследования подтверждают пользу кофе для взрослых (снижение риска инсульта, диабета, болезни Альцгеймера), информации о его влиянии на детей недостаточно.

Пока нет точных данных о том, как детское увлечение кофе скажется в будущем. Поэтому лучше соблюдать осторожность и ограничивать его потребление, особенно у малышей.
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здоровье детей
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