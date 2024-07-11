«Не нужно быть идеальной»: психолог Павел Зыгмантович о работающих мамах и чувстве вины

Большинство замужних работающих женщин живут с постоянным чувством вины. Оно преследует их и дома, и на работе. И особенно сильно его ощущают мамы, старающиеся всё и везде делать на отлично.
Неподъёмная ноша
Вот как это работает. Если человек считает что-либо для себя значимым, он старается уделять этому чему-то как можно больше времени, старается достичь идеала.идеальной матерью или идеальным отцом.
Если женщина хочет быть идеальной мамой, ей нужно стараться больше времени проводить с семьёй. Если идеально сотрудницей – на работе. А одновременно много времени проводить с семьёй и тут же быть на работе может, пожалуй, только героиня какого-нибудь реалити-шоу. То есть – почти никто.
Ещё раз: уделять и семье, и работе столько времени, сколько нужно, как минимум трудно (если вообще возможно). Сегодня – важное совещание, но ребёнок заболел и не с кем его оставить: вот и выбор семьи вместо работы. Завтра – важные переговоры, а у ребёнка утренник: вот и выбор работы вместо семьи. Выбрать в таких ситуациях сразу два варианта не получится даже с использованием компьютера и всего такого. Ребёнок хочет, чтобы мама смотрела на него своими глазами, а не через телефон по 4G.
В результате женщина начинает испытывать чувство вины и перед семьёй (детьми и мужем), и перед начальником и коллегами. И чем важнее для женщины семья и работа, тем сильнее это чувство вины.
К чему приводит чувство вины?
Прежде всего, это сказывается на самочувствии. Женщина становится раздражённой и нервной. Общение с ребёнком часто сопровождается беспричинными, казалось бы, вспышками гнева. Достаётся и мужу, и коллегам. В общем, всем, кто подворачивается под руку, но детям – больше.
На работе такая женщина тоже неидеальна – она отвлекается, волнуется, хуже справляется со своими обязанностями. Что и не удивительно – с её-то состоянием. Словом, чувство вины работающей женщины отравляет жизнь ей и окружающим.
В чём же выход?
Можно, конечно, стать домохозяйкой, но это не всегда возможно. Да и не обязательно принесёт облегчение.
Если же оставаться на работе, то, как ни странно, первый выход здесь – в мужчине. Как показали исследования (см., например, работы Ю. Е. Алешиной и Е. В. Лекторской), чувство вины женщины очень сильно зависит от её мужа.
Если он хорошо относится к работе жены, к её профессиональной занятости, поощряет её (и жену, и занятость), радуется профессиональным достижениям, то чувство вины уменьшается.
Плюсом становится также полноценное включение мужчины в домашнее хозяйство (то есть убирает-гладит-готовит не женщина, потому что она женщина, а тот, кому в данный момент это удобнее).
Второй выход – решить проблему со стороны работы. Если там хороший психологический климат, если все понимают ситуацию, если не требуют сверхурочных и «беззаветной преданности делу», то опять же – чувство вины уменьшается.
Третий выход – признать реальность и не требовать от себя невозможного. Не рвать жилы не работе, не считать себя плохой матерью из-за того, что провели с ребёнком на несколько часов меньше, чем хотели.
Это жизнь – она вот такая, с невозможностью совместить несовместимое. Да, нельзя одновременно уделять время и работе, и семье в одинаковой пропорции. Просто невозможно.
А раз так, нечего переживать и страдать. Когда на улице холодно, мы можем страдать, а можем одеться потеплее и всё равно пойти туда, куда хотим. Так и здесь. Всё, что можно сделать, – не делать трагедии из происходящего, спокойно (можно сказать – по-философски) относиться к происходящему и не создавать себе лишних переживаний.
Помните: не нужно становиться идеальной матерью или идеальной сотрудницей. Можно стать «достаточно хорошей» для обоих случаев. Просто – достаточно хорошей. Не идеальной, нет. Всего лишь – достаточно хорошей. Этого, простите за тавтологию, более чем достаточно.
Павел Зыгмантович в соцсети ВКонтакте
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