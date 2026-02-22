РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 234 подписчика

Свежие комментарии

  • Александр Гуреев
    Что за пидар всю эту галиматью написал. По 10 раз каждый абзац повторять, тупорылый.«Мне сказали, что...
  • ОРЛОВ Святослав
    Многочисленную популяцию славян мы лишим национальной элиты, которая и определяет развитие событий, прогресса страны,...«Мне сказали, что...
  • Олег
    Надо строго наказывать родителей, за плохое поведение выгонять из школы ученика, не нянчится с ними, обнаглели дети и...Школьница с ножом...

«Вы все пожалеете»: психолог — о красных флагах в поведении подростков до того, как грянет беда

Почему дети приходят в школу с оружием и как предотвратить трагедию.

Редактор, мама двух девочек
подростки
Источник: Unsplash

Новостные ленты вновь полнятся тревожными сообщениями о нападениях в учебных заведениях. Случаи, когда оружие в руки берет вчерашний отличник или тихий одноклассник, происходят все чаще, вызывая в обществе ужас и растерянность.

 

Родители и учителя вглядываются в детей, пытаясь понять: где заканчиваются особенности подросткового возраста и начинаются патологические состояния, ведущие к трагедии. Можно ли было это предотвратить? Можно ли было что-то заметить и понять в поведении обычного подростка, что выдало бы надвигающуюся катастрофу?

О том, на какие «красные флаги» в поведении подростков нельзя закрывать глаза, Детям Mail рассказала клинический психолог сети клиник Docdeti Наталья Медведева.

Крайняя точка на шкале отчаяния

Это не просто хулиганство и точно не следствие плохой компании. Это именно то, что мы можем назвать глубоким кризисом, который можно выразить формулой: непереносимая боль + изоляция + отсутствие навыков совладания = катастрофа.

Работая с подростками с трудностями эмоциональной регуляции, я часто вижу, как накапливается внутреннее напряжение, и подростки могут достаточно длительно чувствовать себя пустым местом, подвергаться буллингу или испытывать сильное давление со стороны родителей из-за успеваемости.

Но если к этому еще добавится неспособность просить о помощи (потому что «взрослые не поймут» или «я могу со всем справиться сам»), то мозг подростка начинает искать радикальные решения.
Тогда оружие и медийность (желание прославиться в качестве «злодея») могут стать для такого подростка искаженным способом почувствовать контроль и значимость, которых ему не хватает в жизни.

На какие особенности поведения стоит обратить внимание родителям

Конечно, никто не ходит с детектором лжи за подростком, но есть поведенческие маркеры, которые не стоит игнорировать, списывая на подростковый возраст и гормоны.

  1. Часто можете наблюдать фиксацию на теме оружия и насилия (не простой интерес, а именно одержимость). Погружение в тематику массовых расстрелов, изучение биографии стрелков. Если подросток говорит об этом с восхищением — это маркер.

  2. Социальная изоляция и переживание унижения. Обратите внимание на резкий уход из онлайн и офлайн-общения. Подросток перестает гулять, забрасывает старых друзей, сутками сидит в своей комнате. Особенно тревожно, если этому предшествовал острый эпизод буллинга в школе или публичное унижение (например, в социальных сетях или перед классом). Именно обида, которая переплавляется в ярость, — самый частый спутник таких трагедий.

  3. Подросток перестает строить планы, не говорит о том, кем хочет стать, куда поступить. Он может начать раздаривать дорогие сердцу вещи, прощаться с друзьями (в том числе в соцсетях, в завуалированной форме). Это состояние, когда собственная жизнь перестает иметь ценность. А раз моя жизнь ничего не стоит — значит, и жизнь окружающих тоже обесценивается.

  4. И да, часто это могут быть прямые или косвенные вербальные угрозы. Фразы вроде «вы все пожалеете, меня запомнят» — могут быть не шутками. В состоянии аффекта и накопленной обиды подростки часто тестируют реальность, проговаривая свои планы, чтобы увидеть реакцию.

  5. Внезапные и резкие изменения в поведении. Резкий рост агрессии или, наоборот, необычная замкнутость. Подросток может перестать следить за собой, может нарушиться сон и аппетит. Из тихони может превратиться в провокатора и лезть в драки. Любая резкая смена привычного поведения — повод присмотреться.

У подростков, готовых на насилие, происходит сбой на всех уровнях психологического функционирования:

  • отсутствуют навыки стрессоустойчивости (не умеет пережить кризис, боль кажется вечной и невыносимой);

  • нарушена эмоциональная регуляция (не может снизить накал гнева, стыда, и эти эмоции его поглощают, направляют его);

  • нет навыков попросить о помощи, они не умеют экологично отстаивать свои границы или обращаться за поддержкой. Отсюда чувство тотального бессилия, которое пытаются компенсировать оружием.

Что делать, если заметили хотя бы 2 признака 

Обеспечить безопасность — если есть конкретная информация о подготовке нападения или наличии оружия — необходимо сразу сообщать в полицию. Это не предательство, а спасение жизни людей вокруг.

Исключить изоляцию. Не оставлять один на один подростка с его болью. Родителям желательно быть рядом физически, даже если подросток отталкивает, хамит и закрывается. Говорите: «я вижу, тебе очень плохо. Я не уйду, даже, если ты молчишь. Я рядом».

Обратиться к специалисту. Здесь нужен не совсем школьный психолог (но он тоже может быть первым звеном!), а клинический психолог или психиатр. Специалист оценит риски, сформирует маршрут помощи, чтобы помочь подростку вынырнуть из состояния аффекта.

Родителям стоит временно снять все ожидания, особенно, если в семье жесткая система требований. Дайте ребенку почувствовать безусловное принятие и любовь.

На что стоит обращать внимание педагогам

Учителя проводят с детьми почти столько же времени, сколько и родители, но видят их в другой среде — в среде конкуренции, оценивания и социального взаимодействия. И это дает уникальную возможность заметить изменение, которые дома могут быть скрыты.

  1. Изменение рисунка социальных связей — тихий и незаметный вдруг становится агрессивным и привлекает к себе внимание. Может также делать разные мрачные записи в соцсетях. Или, наоборот, активный и всегда участвующий в жизни класса подросток, резко уходит в тень, перестает отвечать, ни с кем не общается. Особенно в сочетании с травлей со стороны одноклассников.

  2. Может меняться содержание творческих работ или высказываний. Тревожный сигнал, когда в работах систематически появляются темы смерти, насилия, мести, «справедливого возмездия» всему миру. Когда в высказываниях на уроке подросток оправдывает жестокость, восхищается тиранами, говорит, что слабым здесь не место. Важно, речь не об однократном высказывании, ведь подростки любят эпатировать, а о стойком поведении.

  3. Реакция на замечания и неудачи. Учителя видят, как ребенок справляется с фрустрацией. Тревожный момент, если проявляется неадекватно сильная реакция на рядовые события. Это может говорить о том, что самооценка ребенка слишком неустойчива и любое внешнее воздействие воспринимается как катастрофа.

  4. Учитель видит ребенка каждый день и может заметить резкое изменение внешнего вида: неопрятность, грязная одежда (если раньше такого не было), частая сонливость на уроках, выключенность, или наоборот, излишняя возбужденность.

  5. Обратите внимание, иногда подростки в кризисе ищут «спасателя» среди взрослых. Тогда они часто могут подходить к определенному учителю с философскими размышлениями о жизни и смерти, о ценности человека. Или, наоборот, фиксироваться на каком-то педагоге с проявлением к нему агрессии.

Что делать учителю? Не проходите мимо. Лучше десять раз показаться тревожным. Чем один раз пропустить реальную беду. Не берите всю ответственность на себя, задача учителя заметить и передать информацию тому, кто может помочь: психологу, социальному педагогу, администрации, родителям. С родителями говорите не с позиции обвинения, а с позиции тревоги и заботы.

Прочитав этот материал, кто-то из родителей или учителей может запаниковать, что у вашего ребенка или ученика есть два признака из списка, неужели он готовит катастрофу?

Остановитесь и сделайте вдох.

Наличие одного, двух и даже трех описанных признаков не означает, что перед вами будущий преступник. Подростковый возраст сам по себе — время турбулентности. И многие дети проходят через периоды замкнутости, увлекаются мрачной эстетикой, злятся на весь мир и говорят ужасные вещи.

В подавляющем большинстве случаев это просто этап взросления, поиск себя или крик о помощи, который не имеет ничего общего с планированием насилия.

Задача этого материала — научить вас замечать и реагировать. Разобраться самостоятельно, где заканчивается трудный возраст и начинается реальная опасность, действительно сложно. Нет той самой четкой линии или прибора, который бы пищал: «опасно, бегите!». Есть только наша внимательность и готовность вмешаться.

Поэтому этот текст — обращение ко всем: к учителям, к родителям, к одноклассникам, к школьным психологам. Будьте теми, кто замечает. Будьте теми, кто не проходит мимо. Будьте теми, кто решается спросить и позвать на помощь. 

Ссылка на первоисточник
наверх