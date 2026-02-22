«Вы все пожалеете»: психолог — о красных флагах в поведении подростков до того, как грянет беда

Часто можете наблюдать фиксацию на теме оружия и насилия (не простой интерес, а именно одержимость). Погружение в тематику массовых расстрелов, изучение биографии стрелков. Если подросток говорит об этом с восхищением — это маркер.

Социальная изоляция и переживание унижения. Обратите внимание на резкий уход из онлайн и офлайн-общения. Подросток перестает гулять, забрасывает старых друзей, сутками сидит в своей комнате. Особенно тревожно, если этому предшествовал острый эпизод буллинга в школе или публичное унижение (например, в социальных сетях или перед классом). Именно обида, которая переплавляется в ярость, — самый частый спутник таких трагедий.

Подросток перестает строить планы, не говорит о том, кем хочет стать, куда поступить. Он может начать раздаривать дорогие сердцу вещи, прощаться с друзьями (в том числе в соцсетях, в завуалированной форме). Это состояние, когда собственная жизнь перестает иметь ценность. А раз моя жизнь ничего не стоит — значит, и жизнь окружающих тоже обесценивается.

И да, часто это могут быть прямые или косвенные вербальные угрозы. Фразы вроде «вы все пожалеете, меня запомнят» — могут быть не шутками. В состоянии аффекта и накопленной обиды подростки часто тестируют реальность, проговаривая свои планы, чтобы увидеть реакцию.