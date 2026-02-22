«Вы все пожалеете»: психолог — о красных флагах в поведении подростков до того, как грянет беда

Родители и учителя вглядываются в детей, пытаясь понять: где заканчиваются особенности подросткового возраста и начинаются патологические состояния, ведущие к трагедии. Можно ли было это предотвратить? Можно ли было что-то заметить и понять в поведении обычного подростка, что выдало бы надвигающуюся катастрофу?
О том, на какие «красные флаги» в поведении подростков нельзя закрывать глаза, Детям Mail рассказала клинический психолог сети клиник Docdeti Наталья Медведева.
Крайняя точка на шкале отчаяния
Это не просто хулиганство и точно не следствие плохой компании. Это именно то, что мы можем назвать глубоким кризисом, который можно выразить формулой: непереносимая боль + изоляция + отсутствие навыков совладания = катастрофа.
Работая с подростками с трудностями эмоциональной регуляции, я часто вижу, как накапливается внутреннее напряжение, и подростки могут достаточно длительно чувствовать себя пустым местом, подвергаться буллингу или испытывать сильное давление со стороны родителей из-за успеваемости.
Но если к этому еще добавится неспособность просить о помощи (потому что «взрослые не поймут» или «я могу со всем справиться сам»), то мозг подростка начинает искать радикальные решения.
На какие особенности поведения стоит обратить внимание родителям
Конечно, никто не ходит с детектором лжи за подростком, но есть поведенческие маркеры, которые не стоит игнорировать, списывая на подростковый возраст и гормоны.
-
Часто можете наблюдать фиксацию на теме оружия и насилия (не простой интерес, а именно одержимость). Погружение в тематику массовых расстрелов, изучение биографии стрелков. Если подросток говорит об этом с восхищением — это маркер.
-
Социальная изоляция и переживание унижения. Обратите внимание на резкий уход из онлайн и офлайн-общения. Подросток перестает гулять, забрасывает старых друзей, сутками сидит в своей комнате. Особенно тревожно, если этому предшествовал острый эпизод буллинга в школе или публичное унижение (например, в социальных сетях или перед классом). Именно обида, которая переплавляется в ярость, — самый частый спутник таких трагедий.
-
Подросток перестает строить планы, не говорит о том, кем хочет стать, куда поступить. Он может начать раздаривать дорогие сердцу вещи, прощаться с друзьями (в том числе в соцсетях, в завуалированной форме). Это состояние, когда собственная жизнь перестает иметь ценность. А раз моя жизнь ничего не стоит — значит, и жизнь окружающих тоже обесценивается.
-
И да, часто это могут быть прямые или косвенные вербальные угрозы. Фразы вроде «вы все пожалеете, меня запомнят» — могут быть не шутками. В состоянии аффекта и накопленной обиды подростки часто тестируют реальность, проговаривая свои планы, чтобы увидеть реакцию.
-
Внезапные и резкие изменения в поведении. Резкий рост агрессии или, наоборот, необычная замкнутость. Подросток может перестать следить за собой, может нарушиться сон и аппетит. Из тихони может превратиться в провокатора и лезть в драки. Любая резкая смена привычного поведения — повод присмотреться.
У подростков, готовых на насилие, происходит сбой на всех уровнях психологического функционирования:
-
отсутствуют навыки стрессоустойчивости (не умеет пережить кризис, боль кажется вечной и невыносимой);
-
нарушена эмоциональная регуляция (не может снизить накал гнева, стыда, и эти эмоции его поглощают, направляют его);
-
нет навыков попросить о помощи, они не умеют экологично отстаивать свои границы или обращаться за поддержкой. Отсюда чувство тотального бессилия, которое пытаются компенсировать оружием.
Что делать, если заметили хотя бы 2 признака
Обеспечить безопасность — если есть конкретная информация о подготовке нападения или наличии оружия — необходимо сразу сообщать в полицию. Это не предательство, а спасение жизни людей вокруг.
Исключить изоляцию. Не оставлять один на один подростка с его болью. Родителям желательно быть рядом физически, даже если подросток отталкивает, хамит и закрывается. Говорите: «я вижу, тебе очень плохо. Я не уйду, даже, если ты молчишь. Я рядом».
Обратиться к специалисту. Здесь нужен не совсем школьный психолог (но он тоже может быть первым звеном!), а клинический психолог или психиатр. Специалист оценит риски, сформирует маршрут помощи, чтобы помочь подростку вынырнуть из состояния аффекта.
Родителям стоит временно снять все ожидания, особенно, если в семье жесткая система требований. Дайте ребенку почувствовать безусловное принятие и любовь.
На что стоит обращать внимание педагогам
Учителя проводят с детьми почти столько же времени, сколько и родители, но видят их в другой среде — в среде конкуренции, оценивания и социального взаимодействия. И это дает уникальную возможность заметить изменение, которые дома могут быть скрыты.
-
Изменение рисунка социальных связей — тихий и незаметный вдруг становится агрессивным и привлекает к себе внимание. Может также делать разные мрачные записи в соцсетях. Или, наоборот, активный и всегда участвующий в жизни класса подросток, резко уходит в тень, перестает отвечать, ни с кем не общается. Особенно в сочетании с травлей со стороны одноклассников.
-
Может меняться содержание творческих работ или высказываний. Тревожный сигнал, когда в работах систематически появляются темы смерти, насилия, мести, «справедливого возмездия» всему миру. Когда в высказываниях на уроке подросток оправдывает жестокость, восхищается тиранами, говорит, что слабым здесь не место. Важно, речь не об однократном высказывании, ведь подростки любят эпатировать, а о стойком поведении.
-
Реакция на замечания и неудачи. Учителя видят, как ребенок справляется с фрустрацией. Тревожный момент, если проявляется неадекватно сильная реакция на рядовые события. Это может говорить о том, что самооценка ребенка слишком неустойчива и любое внешнее воздействие воспринимается как катастрофа.
-
Учитель видит ребенка каждый день и может заметить резкое изменение внешнего вида: неопрятность, грязная одежда (если раньше такого не было), частая сонливость на уроках, выключенность, или наоборот, излишняя возбужденность.
-
Обратите внимание, иногда подростки в кризисе ищут «спасателя» среди взрослых. Тогда они часто могут подходить к определенному учителю с философскими размышлениями о жизни и смерти, о ценности человека. Или, наоборот, фиксироваться на каком-то педагоге с проявлением к нему агрессии.
Что делать учителю? Не проходите мимо. Лучше десять раз показаться тревожным. Чем один раз пропустить реальную беду. Не берите всю ответственность на себя, задача учителя заметить и передать информацию тому, кто может помочь: психологу, социальному педагогу, администрации, родителям. С родителями говорите не с позиции обвинения, а с позиции тревоги и заботы.
Прочитав этот материал, кто-то из родителей или учителей может запаниковать, что у вашего ребенка или ученика есть два признака из списка, неужели он готовит катастрофу?
Остановитесь и сделайте вдох.
Наличие одного, двух и даже трех описанных признаков не означает, что перед вами будущий преступник. Подростковый возраст сам по себе — время турбулентности. И многие дети проходят через периоды замкнутости, увлекаются мрачной эстетикой, злятся на весь мир и говорят ужасные вещи.
В подавляющем большинстве случаев это просто этап взросления, поиск себя или крик о помощи, который не имеет ничего общего с планированием насилия.
Задача этого материала — научить вас замечать и реагировать. Разобраться самостоятельно, где заканчивается трудный возраст и начинается реальная опасность, действительно сложно. Нет той самой четкой линии или прибора, который бы пищал: «опасно, бегите!». Есть только наша внимательность и готовность вмешаться.
Поэтому этот текст — обращение ко всем: к учителям, к родителям, к одноклассникам, к школьным психологам. Будьте теми, кто замечает. Будьте теми, кто не проходит мимо. Будьте теми, кто решается спросить и позвать на помощь.
