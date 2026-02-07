РЕБЁНОК.РУ
Пышные оладьи на кефире для ребенка

Приготовим оладьи, которые нам знакомы с детства. Эта выпечка подходит для маленьких деток и отличается тонким подходом к приготовлению.

Ингредиенты

Нежирный кефир – 250 мл

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – щепотка

Сода – 1 ч.л.

Мука – 200-230 г

Растительное масло - 1 ст.л. + для жарки

  • 193 кКал
  • 1 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Оладьи можно вводить в рацион ребенка уже с годовалого возраста, только с умом.

Во-первых, нужно брать правильные ингредиенты, в частности высококачественную муку, просеянную не один раз, нежирный кефир, также аккуратно использовать масло. Его я кладу в само тесто для того, чтобы спокойно печь оладьи на сухой сковороде с антипригарным покрытием. Также все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

 

Как и любую другую новую пищу, оладьи нужно включать постепенно, на первых порах ограничивать потребление. Блюдо подойдет на завтрак, послужит хорошим полдником. Взрослым такие оладушки понравятся не меньше, чем детям, поэтому смело готовьте и не бойтесь ошибиться.

 

Итак, ингредиенты для приготовления пышных оладий на кефире для ребенка готовы, приступим.

 

Фото 1

 

 

Муку соединяем с содой и перемешиваем.

 

Фото 2

 

 

В миску разбиваем яйцо, всыпаем сахар и соль. Взбиваем венчиком до однородности.

 

Фото 3

 

 

Вливаем кефир. Перемешиваем.

 

Фото 4

 

 

Просеиваем к жидким ингредиентам муку с содой, желательно через мелкое сито. Тщательно мешаем.

 

Фото 5

 

 

Добавляем к массе растительное масло, ещё раз перемешиваем.

 

Фото 6

 

 

Получаем густое тесто для оладий.

 

Фото 7

 

 

Ложкой выкладываем массу на сковороду, разогретую с небольшим количеством растительного масла, формируем оладьи желаемого размера.

 

Фото 8

 

 

Печем с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.

 

Фото 9

 

 

Пышные оладьи на кефире для ребёнка готовы! Подаем к столу, немного остудив, со сметаной и вареньем.

 

Фото 10

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото 11

 

 

Пышные оладьи на кефире для ребенка, рецепт с фото
