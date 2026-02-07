Пышные оладьи на кефире для ребенка

Ингредиенты
Нежирный кефир – 250 мл
Яйцо – 1 шт.
Сахар – 1 ст.л.
Соль – щепотка
Сода – 1 ч.л.
Мука – 200-230 г
Растительное масло - 1 ст.л. + для жарки
- 193 кКал
- 1 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Оладьи можно вводить в рацион ребенка уже с годовалого возраста, только с умом.
Как и любую другую новую пищу, оладьи нужно включать постепенно, на первых порах ограничивать потребление. Блюдо подойдет на завтрак, послужит хорошим полдником. Взрослым такие оладушки понравятся не меньше, чем детям, поэтому смело готовьте и не бойтесь ошибиться.
Итак, ингредиенты для приготовления пышных оладий на кефире для ребенка готовы, приступим.
Муку соединяем с содой и перемешиваем.
В миску разбиваем яйцо, всыпаем сахар и соль. Взбиваем венчиком до однородности.
Вливаем кефир. Перемешиваем.
Просеиваем к жидким ингредиентам муку с содой, желательно через мелкое сито. Тщательно мешаем.
Добавляем к массе растительное масло, ещё раз перемешиваем.
Получаем густое тесто для оладий.
Ложкой выкладываем массу на сковороду, разогретую с небольшим количеством растительного масла, формируем оладьи желаемого размера.
Печем с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.
Пышные оладьи на кефире для ребёнка готовы! Подаем к столу, немного остудив, со сметаной и вареньем.
Приятного аппетита!
