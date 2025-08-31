"Клянусь, ты пожалеешь!": Неприятный сюрприз к 1 сентября в каждой школе — "танцы с бубнами" вокруг детей мигрантов

Ольга Антонова

Депутаты Госдумы предложили сделать образование детей приезжих платным. Чиновники инициативу раскритиковали: Конституция гарантирует всем равные права. А крайними оказались учителя — их обязали выявлять экстремистов среди детей мигрантов.

В ноябре прошлого года на школьном дворе лицея в Тюмени 16-летний мигрант-лицеист сломал нос 13-летнему местному мальчишке.

Толпа приезжих требовала с него денег. Услышав отказ, один из нападавших ринулся в драку с криками: "Клянусь Аллахом, ты пожалеешь!". Далее шёл призыв про убийство русских.

По словам отца пострадавшего шестиклассника, сына били, даже когда он лежал. Напавший, семья которого получила гражданство России, занимался рукопашным боем. Дети в лицее рассказывали, что он нападал исключительно на русских.

В Мытищах ученик из Таджикистана Бурхивали Довлатов домогался своей одноклассницы. Получив отпор, озлобился и грозил вырезать семью девочки. По-русски писал с трудом, однако мастерски репостил в ТГ-канале публикации, одобряющие терроризм.

Когда история попала в публичное пространство, к Бурхивали пришли полицейские. Нашли блокноты с изображением террориста Усамы Бен Ладена и теракта 11 сентября. Дети в школе рассказали, что он обещал устроить теракт. Угрозы вылились в уголовное дело.

В неформальной дружеской беседе…

Теперь отслеживать настроения малолетних агрессоров обязаны школьные учителя. В МВД даже выпустили методичку по выявлению возможных преступников среди детей мигрантов. Следует обращать внимание на то, как ведёт себя иностранец в коллективе, как реагирует на уроки "О самом важном".

Есть тревожные звоночки — в неформальной беседе надо поговорить с учеником и его родителями. Нет реакции — подключаются компетентные органы.

Мало педагогам хлопот с подтягиванием вечно отстающих учеников из мигрантских семей, будут ещё выполнять функции инспекторов по делам несовершеннолетних.

Методичка объясняет, почему может злиться ученик: плохо знает язык, попал в чужую среду, плохое материальное положение. Выходит, учителя должны играть роль "огнетушителя"?

Кстати, в ближнем зарубежье на инициативу МВД отреагировали остро. Подписчики азербайджанского ТГ-канала minval злятся. Посты строчат на русском языке:

Опросы и беседы с детьми в неформальной обстановке — этого категорически делать нельзя, дети несовершеннолетние, только при родителях!

Дети могут на эмоциях ляпнуть что-то не то и что, родителей наказывать, высылать из страны, как уже было? В какие-то крайности хотят завлечь учителей.

Уже не знают, как выгонять мигрантов. Следующий этап — это товарные вагоны, битком набитые мигрантами, едущими домой.

Политолог Вадим Трухачёв задаётся вопросом:

Может, детей мигрантов просто не пускать в Россию, чтобы проблем с их адаптацией в школах не было? А не рассылать такие памятки учителям, у которых и так работы хватает?

Где бы взять 900 тысяч мест

В Госдуме вокруг мигрантской темы развернулась своя битва. На рассмотрение депутатов внесён законопроект о платном образовании детей чужестранцев с 1-го по 11-й класс. В пояснительной записке говорится, что приехавших так много, что в школах России не хватает 900 тыс. мест, особенно в новых районах. Выросла нагрузка на учителей. В некоторых школах набирают десятки первых классов, растёт число параллельных, которые переводят во вторую смену.

Типовой проект современной школы в регионах рассчитан на 1,4 тыс. учащихся. Выходит, из-за мигрантов регионам нашей страны не хватает более 640 школьных зданий.

Но в Минпросвещения предложение о платном образовании отвергли: противоречит нормам Конституции, гарантирующей получение всеми бесплатного образования.

В интервью телеканалу Царьград кандидат политических наук и доцент РАНХиГС Михаил Бурда заявил, что необходимость принятия такого законопроекта назрела уже несколько лет назад:

В Москве и Московской области мы наблюдаем дефицит мест для наших граждан в школах в детских садах. А тут ещё и детей мигрантов надо определять. Государство должно в первую очередь заботиться о своих гражданах, а не об иностранцах, которые везут свои семьи. Mигранты изначально ставят для себя цель обосноваться в нашей стране и получить социальные блага.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев скептически относится к предложению коллег по парламенту. Нужно менять положения закона "Об образовании", в котором говорится о бесплатном обучении иностранцев.

Нет у миграционной политики твёрдого стержня. Мы говорим о платном образовании и тут же напоминаем, что у детей переехавших есть право на посещение детского сада и школы. Полиция пошла по домам, чтобы защитить детей мигрантов. В рейды вышли силовики и представители муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов возмущён "танцами с бубном" вокруг приезжих:

Для мигрантов даже напечатаны специальные брошюрки о том, как подготовить своих детей к поступлению в школы. Не проще ли, в конце концов, решить проблему, сделав два несложных шага?

Во-первых, нужно запретить перевозить семьи.

Как только он будет введён, автоматически решается проблема с определением их детей в детсады и школы (за счёт российских налогоплательщиков).

Кроме того, подчёркивает эксперт, следует выдворить всех иностранцев, дети которых не прошли тестирование и не ходят в школу. По данным МВД, в стране находятся более 638 тыс. несовершеннолетних мигрантов, около половины из них нигде не учатся.

Цифры, приведённые депутатом Матвеевым, хуже. На июньском заседании Думы он указал, что в МВД путаются в цифрах. В февральском ответе на депутатский запрос было сказано: в России находятся 783 тыс. несовершеннолетних иностранных граждан. Из них учатся всего 192 тыс. Чем заняты остальные?

Что с того?

Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев задаётся вопросом: решительнее быть нельзя?

Для чего полумеры? Чтобы не обидеть уважаемых партнёров? Чтобы вроде и проблему миграции решить, и бизнес не обидеть? Всем же понятна схема, применяемая крупным бизнесом: мы тебе, мигрант, платим не много, но твою семью можно посадить в России на полный социал. Но наполовину запретить — это всегда равно наполовину разрешить.

