"Клянусь, ты пожалеешь!": Неприятный сюрприз к 1 сентября в каждой школе — "танцы с бубнами" вокруг детей мигрантов

Депутаты Госдумы предложили сделать образование детей приезжих платным. Чиновники инициативу раскритиковали: Конституция гарантирует всем равные права. А крайними оказались учителя — их обязали выявлять экстремистов среди детей мигрантов.
В ноябре прошлого года на школьном дворе лицея в Тюмени 16-летний мигрант-лицеист сломал нос 13-летнему местному мальчишке.
По словам отца пострадавшего шестиклассника, сына били, даже когда он лежал. Напавший, семья которого получила гражданство России, занимался рукопашным боем. Дети в лицее рассказывали, что он нападал исключительно на русских.
В Мытищах ученик из Таджикистана Бурхивали Довлатов домогался своей одноклассницы. Получив отпор, озлобился и грозил вырезать семью девочки. По-русски писал с трудом, однако мастерски репостил в ТГ-канале публикации, одобряющие терроризм.
Когда история попала в публичное пространство, к Бурхивали пришли полицейские. Нашли блокноты с изображением террориста Усамы Бен Ладена и теракта 11 сентября. Дети в школе рассказали, что он обещал устроить теракт. Угрозы вылились в уголовное дело.
Теперь отслеживать настроения малолетних агрессоров обязаны школьные учителя. В МВД даже выпустили методичку по выявлению возможных преступников среди детей мигрантов. Следует обращать внимание на то, как ведёт себя иностранец в коллективе, как реагирует на уроки "О самом важном".
Мало педагогам хлопот с подтягиванием вечно отстающих учеников из мигрантских семей, будут ещё выполнять функции инспекторов по делам несовершеннолетних.
Методичка объясняет, почему может злиться ученик: плохо знает язык, попал в чужую среду, плохое материальное положение. Выходит, учителя должны играть роль "огнетушителя"?
Кстати, в ближнем зарубежье на инициативу МВД отреагировали остро. Подписчики азербайджанского ТГ-канала minval злятся. Посты строчат на русском языке:
Опросы и беседы с детьми в неформальной обстановке — этого категорически делать нельзя, дети несовершеннолетние, только при родителях!
Дети могут на эмоциях ляпнуть что-то не то и что, родителей наказывать, высылать из страны, как уже было? В какие-то крайности хотят завлечь учителей.
Уже не знают, как выгонять мигрантов. Следующий этап — это товарные вагоны, битком набитые мигрантами, едущими домой.
Политолог Вадим Трухачёв задаётся вопросом:
Может, детей мигрантов просто не пускать в Россию, чтобы проблем с их адаптацией в школах не было? А не рассылать такие памятки учителям, у которых и так работы хватает?
Где бы взять 900 тысяч мест
В Госдуме вокруг мигрантской темы развернулась своя битва. На рассмотрение депутатов внесён законопроект о платном образовании детей чужестранцев с 1-го по 11-й класс. В пояснительной записке говорится, что приехавших так много, что в школах России не хватает 900 тыс. мест, особенно в новых районах. Выросла нагрузка на учителей. В некоторых школах набирают десятки первых классов, растёт число параллельных, которые переводят во вторую смену.
Типовой проект современной школы в регионах рассчитан на 1,4 тыс. учащихся. Выходит, из-за мигрантов регионам нашей страны не хватает более 640 школьных зданий.
Но в Минпросвещения предложение о платном образовании отвергли: противоречит нормам Конституции, гарантирующей получение всеми бесплатного образования.
В интервью телеканалу Царьград кандидат политических наук и доцент РАНХиГС Михаил Бурда заявил, что необходимость принятия такого законопроекта назрела уже несколько лет назад:
В Москве и Московской области мы наблюдаем дефицит мест для наших граждан в школах в детских садах. А тут ещё и детей мигрантов надо определять. Государство должно в первую очередь заботиться о своих гражданах, а не об иностранцах, которые везут свои семьи. Mигранты изначально ставят для себя цель обосноваться в нашей стране и получить социальные блага.
Депутат Госдумы Михаил Матвеев скептически относится к предложению коллег по парламенту. Нужно менять положения закона "Об образовании", в котором говорится о бесплатном обучении иностранцев.
Нет у миграционной политики твёрдого стержня. Мы говорим о платном образовании и тут же напоминаем, что у детей переехавших есть право на посещение детского сада и школы. Полиция пошла по домам, чтобы защитить детей мигрантов. В рейды вышли силовики и представители муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов возмущён "танцами с бубном" вокруг приезжих:
Для мигрантов даже напечатаны специальные брошюрки о том, как подготовить своих детей к поступлению в школы. Не проще ли, в конце концов, решить проблему, сделав два несложных шага?
Во-первых, нужно запретить перевозить семьи.
Как только он будет введён, автоматически решается проблема с определением их детей в детсады и школы (за счёт российских налогоплательщиков).
Кроме того, подчёркивает эксперт, следует выдворить всех иностранцев, дети которых не прошли тестирование и не ходят в школу. По данным МВД, в стране находятся более 638 тыс. несовершеннолетних мигрантов, около половины из них нигде не учатся.
Цифры, приведённые депутатом Матвеевым, хуже. На июньском заседании Думы он указал, что в МВД путаются в цифрах. В февральском ответе на депутатский запрос было сказано: в России находятся 783 тыс. несовершеннолетних иностранных граждан. Из них учатся всего 192 тыс. Чем заняты остальные?
Что с того?
Журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев задаётся вопросом: решительнее быть нельзя?
Для чего полумеры? Чтобы не обидеть уважаемых партнёров? Чтобы вроде и проблему миграции решить, и бизнес не обидеть? Всем же понятна схема, применяемая крупным бизнесом: мы тебе, мигрант, платим не много, но твою семью можно посадить в России на полный социал. Но наполовину запретить — это всегда равно наполовину разрешить.
