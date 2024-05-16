10 советов о том, как подготовить ребенка к появлению брата или сестры

Это поможет старшему справиться с ревностью по отношению к малышу. Например, папа может пойти со старшим погулять, поиграть или просто вместе поваляться на диване, пока мама занята с новорожденным. Затем малыша может на какое-то время взять на себя папа, чтобы один на один со старшим могла побыть мама. Если старший привык, что мама ему читает перед сном, пусть теперь на себя эту обязанность возьмет папа. А мама придет потом, чтобы поцеловать его перед сном. И ребенок заснет с уютным ощущением того, что он окружен заботой и вниманием обоих родителей.