Почему люди стареют: объяснение для детей и советы родителям

Кроме того, старение помогает телу сосредоточиться на главном — на поддержании равновесия и внутреннего покоя, а не на постоянном росте.

Поэтому пожилые люди часто спокойнее и терпеливее, чем молодые: организм больше не гонится за изменениями, а живёт размеренно.