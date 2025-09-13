Битва за выполнение домашних заданий

Если вы не знаете, как заставить своего ребенка выполнять домашнее задание, мы предлагаем вам ознакомиться со следующими советами, которые помогут вам решить эту важную и нелегкую задачу.

Самый сложный период воспитания наступает тогда, когда дети идут в школу.

Малыши зависят от родителей и нуждаются в их заботе, начиная с момента утреннего пробуждения и заканчивая укладыванием спать. Кроме того, сами родители чувствуют ответственность за воспитание своих детей. Однако все чаще эта ответственность превращается в затянувшееся «кормление с ложечки». В конечном итоге родители сами выполняют все то, что дети должны сделать самостоятельно. В таком случае дети, как правило, становятся ленивыми и перестают выполнять любую работу, даже свои домашние задания.

Поскольку дети отказываются делать домашние задания, родители могут предложить им сделать их за них, и вскоре это становится плохой привычкой. Поэтому родителям чрезвычайно необходимо уметь сказать детям «нет», научить их делать свою работу и следить за тем, чтобы такие важные дела, как домашние задания, выполнялись ими самостоятельно. Родители должны понимать, насколько стратегически важно мотивировать и, если нужно, понуждать детей выполнять свою работу. Домашние задания дают детям для того, чтобы ребенок мог закрепить дома то, чему его научили в школе. Но если родители выполняют домашнее задание вместо своих детей, то как дети смогут чему-то научиться?!

Дети умны, и они обязательно постараются найти способ заставить родителей уступить в битве за выполнение домашних заданий.

Дети могут плакать, упрямиться или вообще не слушаться. В этот момент родители могут пойти на уступки, поскольку боятся потерятьс ними. Но, вместо того чтобы чувствовать себя беспомощным перед собственным ребенком, используйте свой родительский авторитет и озвучьте некоторые основные правила. Дети могут постараться избежать выполнения домашних заданий под предлогом «болезни» или просто «забывая» о них, говоря, что не помнят, что было задано. Кроме того, они могут сказать, что такому их в школе не учили. Но вы как родитель должны знать, как стратегически справляться с такими отговорками, и пресекать попытки «бунта» ваших детей.

Мотивируя детей выполнять домашние задания, вы поможете им лучше усвоить учебную программу и преуспеть в учебе. Разве это не то, к чему стремятся все родители? Так что соберитесь с силами, приготовьте «щит» для обороны и не позволяйте своим детям победить вас в битве за выполнение домашних заданий.

Если вы не знаете, как заставить своего ребенка выполнять домашнее задание, предлагаем вам ознакомиться со следующими советами, которые помогут решить эту важную и нелегкую задачу.

1. Избегайте попыток контролировать своего ребенка

Дети терпеть не могут, когда их контролируют. Как только они чувствуют, что вы пытаетесь их контролировать, то превращаются в строптивых и упрямых «мятежников», которые не сдадутся ни за что. Поэтому, чтобы заставить детей слушаться вас и делать свою домашнюю работу самостоятельно, вы должны убедиться, что не пытаетесь при этом контролировать каждый их шаг. Но даже если вы это делаете, попытайтесь делать это незаметно – так, чтобы ребенок не почувствовал и не осознал этого.

2. Воспользуйтесь вашим личным опытом

Возможно, будучи школьником, вы также не желали выполнять домашнюю работу. Поделитесь с ребенком своим опытом, расскажите, как вы преодолели подобные трудности. Никаких экстремальных примеров не нужно, но что-то простое и похожее на ситуацию вашего ребенка сработает просто отлично.

3. Не допускайте, чтобы все заканчивалось «боем»

Когда вы пытаетесь убедить своего ребенка самостоятельно выполнить домашнюю работу, убедитесь, что вы не угрожаете и не кричите на него. Ведь это может поставить на карту ваши добрые отношения с ним. «Бои» на повышенных тонах могут только ухудшить ситуацию и сговорчивость вашего чада. Вместо этого попробуйте убедить его в вежливой форме и с пониманием в голосе.

4. Отвлекитесь от ответственности

Иногда просто дайте себе отдохнуть от обязанности постоянно заботиться о своем ребенке. Посмотрите, как дети реагируют на отсутствие вашего внимания. Как правило, у ребенка может проснуться чувство вины, и часто, в конечном итоге, он сделает то, чего от него хотят родители. Если вы не будете постоянно бегать за своим ребенком, заставляя его выполнить домашнее задание, в конечном итоге он совершит ошибки, за которые его отругают в школе. Это поможет ему понять, насколько вы были правы и насколько неправ был он. Так что это тот риск, на который вы можете пойти, чтобы помочь своим детям сделать правильные выводы и научиться на своих ошибках.

5. Установите основные правила

Если вы отпускаете ситуацию и это не помогает, тогда вы должны установить некоторые четкие правила. Например, выделите определенное время дня после того, как дети вернутся из школы, которое будет посвящено исключительно выполнению домашних заданий. Это заставит их следовать графику и приучит выполнять свою домашнюю работу. Также вы можете установить заранее озвученное наказание за нарушение соблюдения правил.

6. Общайтесь с вашими детьми

Бывают случаи, когда у детей возникают какие-то личные проблемы или они действительно не могут делать домашнее задание из-за неспособности обучаться. В таких ситуациях чрезвычайно важно разговаривать с ребенком, чтобы узнать точную причину. Вполне возможно, что он сталкивается с некоторыми проблемами в школе или подвергается издевательству других детей, что приводит к потере интереса ко всему, что он делает. Поэтому вы должны доверительно пообщаться с ребенком и установить истинную причину, по которой он не выполняет свою домашнюю работу вовремя.

7. Направляйте детей

Пусть ваши дети знают о преимуществах и недостатках невыполнения домашних заданий. Расскажите им, как выполнение домашних заданий поможет им преуспеть в школе. Укрепляйте в них веру в собственные силы.

При битве за выполнение домашних заданий убедитесь, что вы нашли правильный подход и вышли победителем, не уступая детскому упорству и гарантируя, что они вырастут образованными людьми.