Как приучить ребенка есть овощи: небанальные советы

На какие только ухищрения иногда не идут родители, чтобы заставить своего ребёнка съесть что-то полезное.

В ход идут разного рода манипуляции, ультиматумы, некоторые взрослые даже умудряются разыгрывать театральные сценки, лишь бы малыш получил свою порцию витаминов.

Но, к сожалению, не все осознают, что правильным решением является не заставлять ребёнка есть что-то через силу, а просто напросто формировать здоровые привычки.

Утоление голода

Многие диетологи считают, что родители должны приучить своего ребёнка к тому, что утолять голод нужно прежде всего овощами.

Как же это сделать? На самом деле все проще простого.

Например, когда ребёнок голоден и садится за стол для приема пищи, для начала ему нужно предложить не основное блюдо, а тарелку с разнообразными овощами.

Так, употребляя те же огурцы, помидоры или болгарский перец, ребёнок прежде всего насытит свой организм полезными витаминами и микроминералами, а затем лишь перейдёт к основному блюду.

Если же ему предложить и основное блюдо и овощи на одной тарелке, то очевидно, что выбор он отдаст скорее всему первому варианту.

Не нужно навязывать

Некоторые родители настолько увлекаются процессом навязывания детям информации о пользе употребления овощей, что переходят все допустимые границы.

Сюда можно отнести банальную ситуацию, когда мама приговаривает своему малышу:

«Ешь овощи и ты будешь здоров, как рыцарь» или же «ешь и у тебя будут красивые длинные волосы».

Это также является не нормой в формировании пищевых привычек.

Прежде всего человек должен осознавать, что он употребляет тот или иной продукт не для того чтобы что-то с ним в дальнейшем произошло, а лишь для того, что это правильно и полезно.

Именно тогда ребёнок будет относиться к этому никак к какому-то культу, а как к абсолютно обычному процессу.

Воображение

Если же никакие уговоры и разговоры о пользе овощей не помогают и ребёнок по-прежнему отказывается их употреблять, то в ход можно пустить свое воображение и превратить весь этот процесс в игру.

Нередко на родительских форумах можно найти советы, где мамы рекомендуют поиграть со своими малышами в игру «отгадай овощи по вкусу».

Зачастую малыш настолько увлекается процессом, пытаясь отгадать все больше и больше овощей, что сам того не замечая, употребляет необходимую суточную норму витаминов.

Так или иначе, один из этих методов оказывается действенным при индивидуальном подходе к малышу. Главное, не зацикливать его внимание на этом.