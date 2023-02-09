Как приучить ребенка есть овощи: небанальные советы

На какие только ухищрения иногда не идут родители, чтобы заставить своего ребёнка съесть что-то полезное.
- В ход идут разного рода манипуляции, ультиматумы, некоторые взрослые даже умудряются разыгрывать театральные сценки, лишь бы малыш получил свою порцию витаминов.
Но, к сожалению, не все осознают, что правильным решением является не заставлять ребёнка есть что-то через силу, а просто напросто формировать здоровые привычки.
Утоление голода
- Многие диетологи считают, что родители должны приучить своего ребёнка к тому, что утолять голод нужно прежде всего овощами.
Как же это сделать? На самом деле все проще простого.
Например, когда ребёнок голоден и садится за стол для приема пищи, для начала ему нужно предложить не основное блюдо, а тарелку с разнообразными овощами.
Так, употребляя те же огурцы, помидоры или болгарский перец, ребёнок прежде всего насытит свой организм полезными витаминами и микроминералами, а затем лишь перейдёт к основному блюду.
- Если же ему предложить и основное блюдо и овощи на одной тарелке, то очевидно, что выбор он отдаст скорее всему первому варианту.
Не нужно навязывать
Некоторые родители настолько увлекаются процессом навязывания детям информации о пользе употребления овощей, что переходят все допустимые границы.
Сюда можно отнести банальную ситуацию, когда мама приговаривает своему малышу:
«Ешь овощи и ты будешь здоров, как рыцарь» или же «ешь и у тебя будут красивые длинные волосы».
Это также является не нормой в формировании пищевых привычек.
- Прежде всего человек должен осознавать, что он употребляет тот или иной продукт не для того чтобы что-то с ним в дальнейшем произошло, а лишь для того, что это правильно и полезно.
Именно тогда ребёнок будет относиться к этому никак к какому-то культу, а как к абсолютно обычному процессу.
Воображение
Если же никакие уговоры и разговоры о пользе овощей не помогают и ребёнок по-прежнему отказывается их употреблять, то в ход можно пустить свое воображение и превратить весь этот процесс в игру.
Нередко на родительских форумах можно найти советы, где мамы рекомендуют поиграть со своими малышами в игру «отгадай овощи по вкусу».
Зачастую малыш настолько увлекается процессом, пытаясь отгадать все больше и больше овощей, что сам того не замечая, употребляет необходимую суточную норму витаминов.
Так или иначе, один из этих методов оказывается действенным при индивидуальном подходе к малышу. Главное, не зацикливать его внимание на этом.
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