Все расскажет взгляд: краткий гид по заболеваниям глаз у детей

Самые безопасные – простые невусы. Они плоские, но иногда могут немного возвышаться над поверхностью радужки. Имеют размер до 3 мм в диаметре. Обычно бывают единичными. С ними ничего делать не надо. Иногда такие родинки могут вызывать косметические дефекты, которые в свою очередь поддаются корректировке.