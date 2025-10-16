Возьмите ингредиенты, чтобы приготовить дрожжевые булочки на огуречном рассоле в духовке.

В рассоле есть и сахар, и соль, но для такого количества муки я добавляю еще немного.

Фото 1

В теплый рассол добавить дрожжи и сахар.

Фото 2

Добавить слегка взбитое яйцо и масло.

Фото 3

Постепенно ввести муку, а также соль.

Фото 4

Замесить мягкое тесто.

Фото 5

Накрыть тесто и оставить подниматься, в теплом месте оно подходит быстрее.

Фото 6

Разделить тесто на кусочки, скатать из них шарики.

Выложить на противень с бумагой или ковриком. Прикрыть булочки полотенцем и оставить на 10-15 минут.

Фото 7

Булочки на огуречном рассоле выпекать в разогретой духовке (температура - 180 градусов) до легкого румянца (12-15 минут).

Фото 8

Приятного аппетита.