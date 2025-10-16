Ингредиенты
Рассол - 120 мл
Масло растительное - 20 мл
Дрожжи сухие - 1 ст.л.
Сахар - 1 ч.л.
Соль - 0,5 ч.л.
Яйцо куриное - 1 шт.
Мука пшеничная - 310 г +-
- 269 кКал
- 1 ч. 30 мин.
- Б: 8.36
- Ж: 5.57
- У: 46.42
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Возьмите ингредиенты, чтобы приготовить дрожжевые булочки на огуречном рассоле в духовке.
В рассоле есть и сахар, и соль, но для такого количества муки я добавляю еще немного.
В теплый рассол добавить дрожжи и сахар.
Добавить слегка взбитое яйцо и масло.
Постепенно ввести муку, а также соль.
Замесить мягкое тесто.
Накрыть тесто и оставить подниматься, в теплом месте оно подходит быстрее.
Разделить тесто на кусочки, скатать из них шарики.
Выложить на противень с бумагой или ковриком. Прикрыть булочки полотенцем и оставить на 10-15 минут.
Булочки на огуречном рассоле выпекать в разогретой духовке (температура - 180 градусов) до легкого румянца (12-15 минут).
Приятного аппетита.
