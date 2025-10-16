РЕБЁНОК.РУ
Булочки на огуречном рассоле в духовке

Есть множество рецептов теста с использованием уксуса, я не пробовала, но пишут, что тесто получается невероятно вкусным. Так как в моём огуречном рассоле достаточно уксуса, то незамедлительно решила приготовить из него простые булочки, которые будут вместо хлеба. Замечательные вышли булочки, пышные, мягкие, запаха огурца не осталось.

Ингредиенты

Рассол - 120 мл

Масло растительное - 20 мл

Дрожжи сухие - 1 ст.л.

Сахар - 1 ч.л.

Соль - 0,5 ч.л.

Яйцо куриное - 1 шт.

Мука пшеничная - 310 г +-

Выходит 6-8 штук.
  • 269 кКал
  • 1 ч. 30 мин.
  • Б: 8.36
  • Ж: 5.57
  • У: 46.42

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Возьмите ингредиенты, чтобы приготовить дрожжевые булочки на огуречном рассоле в духовке.

 

В рассоле есть и сахар, и соль, но для такого количества муки я добавляю еще немного.

 

Фото 1

 

 

В теплый рассол добавить дрожжи и сахар.

 

Фото 2

 

 

Добавить слегка взбитое яйцо и масло.

 

Фото 3

 

 

Постепенно ввести муку, а также соль.

 

Фото 4

 

 

Замесить мягкое тесто.

 

Фото 5

 

 

Накрыть тесто и оставить подниматься, в теплом месте оно подходит быстрее.

 

Фото 6

 

 

Разделить тесто на кусочки, скатать из них шарики.

 

Выложить на противень с бумагой или ковриком. Прикрыть булочки полотенцем и оставить на 10-15 минут.

 

Фото 7

 

 

Булочки на огуречном рассоле выпекать в разогретой духовке (температура - 180 градусов) до легкого румянца (12-15 минут).

 

Фото 8

 

 

Приятного аппетита.

 

Булочки на огуречном рассоле в духовке, рецепт с фото
