«Никто не успел их остановить»: директор школы № 74 — о БДСМ-флешмобе накануне последнего звонка

Одиннадцатиклассники в БДСМ-костюмах опозорили учебное заведение, считают в школе № 74 Владивостока. Директор не уволилась, но у женщины, по ее словам, буквально «нет сил работать». В учебном заведении проводят беседы со школьниками и ждут проверок, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Фотографии девушки в полицейской форме рядом с парнями в масках зайчиков и с заклеенными скотчем сосками разлетелись по соцсетям накануне, 23 мая. Также есть и видео: судя по кадрам, толпа школьников в разных костюмах (среди которых девушка в форме и «БДСМ-зайцы») сначала весело танцевали под музыку на крыльце школы, а затем переместились в актовый зал.

В разговоре с корреспондентом VL.ru директор школы № 74 Галина Пугина рассказала, что о произошедшем она узнала накануне и уже побеседовала с одной из девушек. Выяснилось, что это произошло не на торжественной линейке, а днем раньше – 22 мая.

В конце мая многие школы устраивают так называемый день самоуправления, когда одиннадцатиклассники приходят на занятия не в школьной форме, а в своей повседневной одежде или в забавных костюмах. Как правило, школьники понимают грань разумного и ее не переходят. В школе № 74 тоже есть похожая традиция, только проходит все в формате флешмоба. Как рассказала директор, в прошлом году после уроков школьницы устроили яркое выступление в образах стиляг, надев платья в горошек. В этот раз планировалось аналогичное шоу, но все пошло не по плану.

«Надо понимать, что все это произошло после уроков – школьники выстроились возле крыльца и ждали выступление ребят из 11-го «А», которые уже очень давно готовили свой номер, – рассказывает директор школы № 74 Галина Пугина. – Школьники, про которых все сейчас говорят, – из 11-го «Б». Этот класс вообще, как сказать… Часто стараются продемонстрировать, что они уже взрослые. И я предупредила классного руководителя, чтобы она за ними внимательно следила.

И перед самым началом запланированного флешмоба эти дети выбежали на крыльцо. Это было неожиданно, продолжалось 2 минуты, и никто просто не успел их остановить».

Директор отметила, что школьники, прославившиеся в соцсетях, на занятия пришли в обычном виде – судя по всему, успели где-то быстро переодеться. С девочкой, надевшей полицейскую форму, уже успели побеседовать, по ее словам, она не думала, не понимала, что «делает что-то плохое». С остальными участниками скандального флешмоба учителя и директор также планируют побеседовать.

«Эти события просто выбили из колеи, нет сил работать… Директор ведь за все отвечает, – говорит Галина Пугина. – Я в этой школе работаю 30 лет, из них первые 25 – завучем по воспитательной работе, еще 5 – директором. Как это сейчас ни странно прозвучит, мы школа с углубленным изучением предметов эстетического цикла. У нас один класс в параллели музыкальный, они изучают музыкальную грамоту, сольфеджио. У нас много детей – 52 класса, 1440 школьников, и много очень талантливых».

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Владивостоку, по факту видеозаписи проводится проверка, установлены личности участников инцидента, а также их родителей. «Форму сотрудницы правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия. В ходе проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством», – отметили в пресс-службе. Отметим, что за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 1500 рублей с конфискацией.

Отметим, в прошлом году учащиеся школы № 74 победили в конкурсе «Лучшая служба школьной медиации города Владивостока – Владивосток город Мира и Добра» в специальной номинации «Самый креативный флешмоб».