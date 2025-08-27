Чек-ап для детей перед школой: что нужно знать

Если вакцинирование по национальному календарю ребенку будут делать в детском саду и далее в школе, то прививки, которые не входят в национальный календарь России, помогут защитить его от менингококковой инфекции, гепатита А, от ветряной оспы, если ребенок ей не болел и ранее не привит, а детей старше 9 лет — от вируса папилломы человека.