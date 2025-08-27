Чек-ап для детей перед школой: что нужно знать

Какой чек-ап нужен ребенку перед школой
Объем диспансерного обследования для детей определен приказом 211н , который вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
Ежегодно ребенка должен осматривать педиатр. Это тот специалист, который сможет вовремя заподозрить какие-либо нарушения в развитии школьника.
Еще один специалист, которому нужно дважды в год показывать ребенка, — стоматолог. Эмаль зубов у детей достаточно тонкая, из-за чего у них быстро развивается кариес.
Окулист — это тот специалист, к которому по приказу 211н ребенок попадает в 7 лет, 10 лет, затем в 13, 15, 16 и 17 лет. Для ребенка без риска миопии этого осмотра вполне достаточно. Однако детям из групп риска необходимо проверять зрение ежегодно.
Группы риска:
- Если у одного или обоих родителей миопия.
- Если у ребенка высокая зрительная нагрузка, особенно в условиях низкой освещенности (привет телефонам!).
- Малоподвижный образ жизни.
- Быстрый рост в подростковом возрасте (хотя по приказу 211н мы проверяем зрение практически ежегодно).
- Некоторые соматические заболевания, например, сахарный диабет.
- Генетические заболевания, например, синдром Дауна.
Что по поводу других врачей?
- В 7 лет ребенка дополнительно осматривает невролог.
- В 10 лет — детский эндокринолог и хирург.
- В 12 лет — психиатр и травматолог-ортопед.
- В 14 лет — уролог-андролог или акушер-гинеколог
- В 15, 16, 17 лет ежегодно — полное обследование: хирург, уролог-андролог, акушер-гинеколог, эндокринолог, травматолог-ортопед, оториноларинголог, психиатр.
Если ребенок посещает общеобразовательную школу, то эти обследования проведут там. Если врач на профилактическом осмотре заподозрит или выявит у ребенка какое-либо заболевание — его направят на прием к профильному специалисту.
Если ребенок не посещает общеобразовательную школу, то раз в год ему следует посещать педиатра. Уже на приеме врач должен будет направить школьника к тем специалистам, которых он должен посетить по приказу 211н.
Анализы
Мы привыкли, что сдаем анализы только если что-то беспокоит и для того чтобы помочь врачу определиться с дальнейшей тактикой лечения. Иногда (особенно во время ОРВИ) значения анализов у детей могут отклоняться от нормы.
Именно поэтому анализы следует сдавать летом, когда дети, особенно младшие школьники, почти не болеют.
Базовое исследование — это общий анализ крови, который помогает оценить железодефицит у ребенка, а также выявить другие нарушения.
Общий анализ крови сдается по приказу 211н перед школой в 6 лет, затем в 10, 15, 16, 17 лет. Но если у ребенка есть признаки недостатка железа, то педиатр порекомендует сдавать общий анализ крови чаще.
Какие еще анализы сдаются по приказу 211н
- Общий анализ мочи в 10, 15, 16 и 17 лет.
- Липидограмма (для выявления повышенного уровня холестерина в крови) в 10-11 лет.
- Часто педиатры дополнительно назначают анализ на сывороточное железо крови и ферритин. Если ферритин у детей часто ложно высокий (этот белок повышается во время вирусных инфекций и медленно снижается), то сывороточное железо, особенно у младших школьников, — основной параметр оценки дефицита железа, особенно не явного.
- Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек и сердца для скрининга проводят в 15 лет. ЭКГ — в 17 лет.
- Если у ребенка выявляются какие-либо отклонения, то педиатр направит на дополнительное обследование.
Вакцинация
Защитить ребенка от инфекций, с которыми он может столкнуться, когда попадает в новый коллектив, — очень важно.
Если вакцинирование по национальному календарю ребенку будут делать в детском саду и далее в школе, то прививки, которые не входят в национальный календарь России, помогут защитить его от менингококковой инфекции, гепатита А, от ветряной оспы, если ребенок ей не болел и ранее не привит, а детей старше 9 лет — от вируса папилломы человека.
От менингококковой инфекции в России есть несколько вакцин, которые помогут защитить ребенка от двух или четырех штаммов. Особенно важно вакцинировать детей в подростковом возрасте, когда у них появляются компании. Ведь менингококк передается при близком контакте, а подростки — это всегда скученность.
От гепатита А вакцинация состоит из двух доз с перерывом в 6–12 месяцев. В настоящее время в России есть две вакцины от гепатита А: Альгавак и Хаврикс.
Вакцинация от ветряной оспы проводится детям, ранее не болевшим и не привитым. Прививка состоит из двух доз с перерывом не менее 6 недель. Максимального перерыва нет. То есть если ребенку делали первую дозу 2 года назад, а затем вакцина исчезла из оборота, то сейчас нужно просто сделать вторую дозу. Сейчас в России есть вакцина от ветряной оспы Варилрикс.
Кроме этого, не забываем про ежегодную вакцинацию от гриппа осенью. А еще в это же время начинается вакцинация детей от клещевого энцефалита в эндемичных регионах.
Свежие комментарии