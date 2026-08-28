Давай поболтаем! 5 советов логопеда, как помочь ребёнку заговорить

«Ничего страшного, мальчики начинают говорить позже». «Сам заговорит, выдохни». «Вот мой тоже молчал до трёх, а потом как выдал!

Сравните сами: возрастные нормы

». Знакомая картина советов? Эксперты, которые каждый день работают с детьми, настоятельно рекомендуют не игнорировать молчание и плохое произношение, а реагировать. Ведь речевое развитие — это основа дальнейшей жизни ребенка: как он будет думать, учиться, дружить, понимать мир. Закладывается это именно в раннем возрасте. Подробности — в материал «АиФ Урал» .

«Очень важно, чтобы ребенок развивался по возрасту, когнитивные способности формировались вовремя. Задержка речевого развития — это состояние, когда речевые навыки вырабатываются медленнее возрастной нормы, — объясняет Юлия Пирогова, логопед-дефектолог, руководитель студии развития речи. — И таких детей, к сожалению, становится всё больше. Главная ошибка родителей — надеяться, что ребенок «перерастёт» проблему».

Чтобы понять, есть ли повод для беспокойства, полезно знать ориентиры. Конечно, каждый ребёнок уникален. Но есть чёткие границы, которые специалисты считают нормой.

В 1,5 года — около 40–50 слов, ребёнок повторяет то, что часто слышит.

В 2 года — уже простые фразы: «дай пить», «идём гулять». Словарный запас — 200–300 слов. Малыш понимает просьбы и показывает предметы на картинках.

В 3 года — развёрнутая фраза из 3–4 слов.

Словарный запас — до 1000 слов. Ребёнок использует прилагательные, местоимения, предлоги, различает «на» и «под».

«Задача родителей — вовремя заметить особенности. Если в три года фразовой речи нет — это не повод паниковать, а однозначная причина обратиться к специалисту. Только не ставьте диагноз самостоятельно: дети индивидуальны и развиваются с разной скоростью», — объясняет Юлия Пирогова.

Особый сигнал тревоги — потеря уже сформированных навыков. Если ребёнок вдруг перестаёт говорить слова, которыми раньше владел, — это повод для немедленного визита к врачу. Обсудить ситуацию можно с педиатром, который при необходимости направит к логопеду, детскому неврологу. И обязательно проверьте слух: ребёнок должен хорошо слышать обращённую речь, чтобы учиться говорить.

Пирогова Юлия

Гаджеты — молчаливый враг речи

Каждое занятие — маленький шаг. Результат — слова, фразы, речь. Фото:

На речь влияет всё: слух, нервы, настроение, даже то, сколько и как вы разговариваете с ребёнком. Но есть один фактор, который сегодня бьёт по развитию речи особенно сильно. Это гаджеты. Мультфильмы, планшеты, телевизор прочно вошли в жизнь современных детей. Исследования показывают: чем больше ежедневное экранное время ребёнка, тем выше вероятность отсутствия фразовой речи в раннем возрасте. Дети, которые в раннем детстве погружены в цифровые развлечения, позже показывают более низкие результаты в когнитивном развитии и речи в школе.

«Экран не заменит живого общения. Ребёнку важно видеть лицо взрослого, его артикуляцию, слышать интонацию, отвечать, задавать вопросы. Мультфильмы могут занять малыша, но для развития речи они не работают, — подчёркивает Юлия Пирогова. — В раннем возрасте гаджеты противопоказаны в любом количестве, а в дошкольном (после 5 лет) — критически важно контролировать экранное время».

Что делать прямо сейчас: 5 простых шагов

Пирогова Юлия

Книжка, картинка, вопрос, пауза. Именно так рождается желание говорить. Фото:

Самое эффективное средство для развития речи — это вы. Без планшетов, тренажёров и специальных методик. Просто живой взрослый, который готов слушать, говорить и играть каждый день. Вот пять простых приёмов, которые легко впишутся в ваш обычный день и помогут малышу заговорить быстрее.

1. Разговаривайте во время обычных дел. «Моем руки», «Надеваем синюю кофту», «Кошка спит». Фразы — короткие и понятные. Если ребёнок говорит одним словом, расширяйте его высказывание. Например, ребёнок говорит «Мяч», а взрослый отвечает: «Да, красный мяч». Малыш слышит более сложные конструкции без давления.

2. Читайте каждый день. Рассматривайте картинки, называйте предметы и действия. Если ребёнок пока не отвечает, называйте сами и давайте время на реакцию. Но не превращайте чтение в проверку еще формирующихся знаний.

3. Играйте и озвучивайте. Сюжетные игры — ещё один естественный способ стимулировать речь. Например, во время игры взрослый комментирует: «Мишка заболел. Лечим мишку. Дадим лекарство. Теперь мишке лучше».

4. Учите понимать, а не только говорить. Для этого предлагайте простые задания: «Принеси мяч», «Дай ложку», «Положи кубик на стол». Иногда ребёнку нужно несколько секунд, чтобы осмыслить просьбу — не торопите его.

5. Меньше «Скажи!», больше живого общения. Постоянное «повтори», «ну скажи же» часто даёт обратный эффект — желание общаться снижается. Создайте ситуацию, в которой малышу самому захочется обратиться к вам. Замечайте любую попытку коммуникации — слово, звук, жест — и поддерживайте её.

«Главный ключ к успеху — регулярность, а не длительность, — уверяет логопед-дефектолог Юлия Пирогова. — Лучший «логопедический кабинет» для ребёнка — это обычная жизнь, в которой взрослый много и доброжелательно разговаривает с ним. Каждый день, проведённый в разговорах, чтении, игре, приближает момент, когда ребёнок скажет все больше первых слов и даже начнет рассуждать».