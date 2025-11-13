РЕБЁНОК.РУ
Что делать, если у мамы и папы разные взгляды на воспитание

Вы точно знаете, как нужно общаться с вашим ребенком, что ему запрещать и как воспитывать (и как ни в коем случае нельзя). Однако ваш партнер всячески мешает педагогическому процессу. В итоге все заканчивается ссорами и взаимными упреками. Как справиться с этим и сохранить мир в семье, знают в Институте Ньюфелда.
Журналист, филолог
Мама с папой играют с ребенком
Источник: Unsplash

1. Не стремитесь вести себя одинаково

Часто в семью собираются очень разные люди, со своими взглядами на воспитание, личными границами. Дети подстраиваются под нас – они знают, что и от кого можно ожидать.

Ребенку достаточно только одного принимающего родителя, чтобы нормально развиваться и расти. Одного человека, с которым можно открыто выражать свои чувства, быть самим собой. Не важно, мама это или папа. Проблемы начнутся, если у ребенка нет такого человека, если ему приходится все держать в себе или плакать у себя в комнате в обнимку с мишкой.

2. Не вставайте на сторону ребенка

Когда случаются конфликт в семье, например, между детьми и папой, в спорах лучше не вставать открыто на сторону ребенка, а идти рядом с ним. Тем более не стоит вести себя демонстративно, отчитывать супруга при детях. Иначе у них может возникнуть убеждение, что «мама спасает, она хорошая, а папа – плохой».

Можно посочувствовать ребенку, поддержать его: «Да, папа сейчас разозлился, так получилось, я с тобой», помочь успокоиться, дать выплакаться. Не делайте из этой ситуации какого-то урока, и с супругом о случившемся поговорите наедине.

3. Помогайте друг другу устранять последствия ссор

Конфликт – это пропасть, в которой бурлит вода или даже раскаленная лава. Над этой пропастью всегда можно возвести мостик. Если супруг не может сам наладить контакт с ребенком после ссоры (у него плохо получается или он не знает, что сделать), помогите ему.

Детям пока сложно помнить на пике эмоционального напряжения, ссоры, что родитель их по-прежнему любит. Важно им это проговаривать: «Папа разозлился, возможно, у него был тяжелый день на работе. Ты не виноват, дорогой, у взрослых это тоже бывает. Он все равно тебя очень сильно любит. Сейчас он успокоится, и вы обязательно достроите с ним кораблик, который вчера начали, и все будет хорошо».

Дети очень успокаиваются от таких разговоров. И в дальнейшем они будут помнить эти мамины слова, «держаться» за них.

4. Делитесь открытиями, а не теоретическими выкладками

Никому в партнерских отношениях не нравится, когда его поучают и критикуют с позиции «учитель–ученик» или «родитель–ребенок». Такое поведение приведет лишь к ответному сопротивлению, например, в виде агрессии или отчуждения.

Вместо нотаций расскажите о своем положительном опыте, в такой форме человеку приятно получать информацию. Например: «Вчера, перед тем как попросить Дашу убрать в комнате, я села с ней рядом, мы поговорили немножко о том, что она делает, пошутили, обнялись, и потом я попросила ее мне помочь. И ты знаешь, она согласилась! Ты помнишь, как она обычно не любит этого делать? Постараюсь и в следующий раз так сделать».

5. Не контролируйте чужие отношения

Часто женщины полагают (может быть, не без оснований), что они лучше знают, как нужно вести себя с ребенком, и поэтому пытаются контролировать отношения супруга и детей или старших и младших братьев и сестер между собой. Ничего хорошего из этого не выйдет.

Если отпустить этот контроль и понаблюдать за ситуацией, то можно увидеть, как много хорошего происходит в отношениях между супругом и детьми без вашего участия.

Важно давать супругу пространство для ошибок. Пусть он что-то сделает неуклюже, пробует, пытается. Поддержите его, но не в назидательном ключе.

6. Устанавливайте контакт, прежде чем говорить о важном

Это правило важно не только в общении с детьми, но и в отношениях супружеских пар. Для того чтобы вы могли что-то объяснить, партнер должен быть готов слушать. Если была какая-то ссора, нужно сначала успокоиться и выбрать момент, когда вы сможете вдвоем сесть и спокойно обсудить ситуацию, сказать, кому что не понравилось.

Замалчивать обиды и неприятные ситуации нельзя, потом это все «вылезает» в отношениях. Нужно проговаривать, что происходит, постоянно взаимодействовать друг с другом, обсуждать и прояснять.

7. Меняйтесь ролями

Все отношения привязанности по сути своей иерархичны, в том числе и отношения в паре. Но если понаблюдать,

После рождения детей пара сталкивается с довольно серьезными испытаниями, это огромный стресс для отношений. Учитесь чувствовать и поддерживать друг друга в нужную минуту. Меняйтесь ролями, нужно быть и тем, кто заботится, и уметь принимать помощь партнера.

Статья подготовлена по материалам Института Ньюфелда.

