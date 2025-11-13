Что делать, если у мамы и папы разные взгляды на воспитание

1. Не стремитесь вести себя одинаково
Часто в семью собираются очень разные люди, со своими взглядами на воспитание, личными границами. Дети подстраиваются под нас – они знают, что и от кого можно ожидать.
Ребенку достаточно только одного принимающего родителя, чтобы нормально развиваться и расти. Одного человека, с которым можно открыто выражать свои чувства, быть самим собой. Не важно, мама это или папа. Проблемы начнутся, если у ребенка нет такого человека, если ему приходится все держать в себе или плакать у себя в комнате в обнимку с мишкой.
2. Не вставайте на сторону ребенка
Когда случаются конфликт в семье, например, между детьми и папой, в спорах лучше не вставать открыто на сторону ребенка, а идти рядом с ним. Тем более не стоит вести себя демонстративно, отчитывать супруга при детях. Иначе у них может возникнуть убеждение, что «мама спасает, она хорошая, а папа – плохой».
3. Помогайте друг другу устранять последствия ссор
Конфликт – это пропасть, в которой бурлит вода или даже раскаленная лава. Над этой пропастью всегда можно возвести мостик. Если супруг не может сам наладить контакт с ребенком после ссоры (у него плохо получается или он не знает, что сделать), помогите ему.
Дети очень успокаиваются от таких разговоров. И в дальнейшем они будут помнить эти мамины слова, «держаться» за них.
4. Делитесь открытиями, а не теоретическими выкладками
Никому в партнерских отношениях не нравится, когда его поучают и критикуют с позиции «учитель–ученик» или «родитель–ребенок». Такое поведение приведет лишь к ответному сопротивлению, например, в виде агрессии или отчуждения.
Вместо нотаций расскажите о своем положительном опыте, в такой форме человеку приятно получать информацию. Например: «Вчера, перед тем как попросить Дашу убрать в комнате, я села с ней рядом, мы поговорили немножко о том, что она делает, пошутили, обнялись, и потом я попросила ее мне помочь. И ты знаешь, она согласилась! Ты помнишь, как она обычно не любит этого делать? Постараюсь и в следующий раз так сделать».
5. Не контролируйте чужие отношения
Часто женщины полагают (может быть, не без оснований), что они лучше знают, как нужно вести себя с ребенком, и поэтому пытаются контролировать отношения супруга и детей или старших и младших братьев и сестер между собой. Ничего хорошего из этого не выйдет.
Важно давать супругу пространство для ошибок. Пусть он что-то сделает неуклюже, пробует, пытается. Поддержите его, но не в назидательном ключе.
6. Устанавливайте контакт, прежде чем говорить о важном
Это правило важно не только в общении с детьми, но и в отношениях супружеских пар. Для того чтобы вы могли что-то объяснить, партнер должен быть готов слушать. Если была какая-то ссора, нужно сначала успокоиться и выбрать момент, когда вы сможете вдвоем сесть и спокойно обсудить ситуацию, сказать, кому что не понравилось.
Замалчивать обиды и неприятные ситуации нельзя, потом это все «вылезает» в отношениях. Нужно проговаривать, что происходит, постоянно взаимодействовать друг с другом, обсуждать и прояснять.
7. Меняйтесь ролями
Все отношения привязанности по сути своей иерархичны, в том числе и отношения в паре. Но если понаблюдать,
После рождения детей пара сталкивается с довольно серьезными испытаниями, это огромный стресс для отношений. Учитесь чувствовать и поддерживать друг друга в нужную минуту. Меняйтесь ролями, нужно быть и тем, кто заботится, и уметь принимать помощь партнера.
Статья подготовлена по материалам Института Ньюфелда.
