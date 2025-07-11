Платят МРОТ, а хотят содрать семь шкур с учителя

Очередное нагнетание страстей. Чем только не отталкивают учителей от школы: низкой зарплатой, отчётностью цифровой и бумажной, нагрузкой в 1,4 ставки, новой аттестацией, проверками профессиональной компетенции и всякими прочими придумками наверху, как например, в этот раз: обязательной сдачей ЕГЭ учителем.

Здравствуйте, уважаемые читатели! Знаю, что напишете в комментариях, что хватит уже писать про образование, давайте лучше про огород или что-то другое — более интересное. Но как тут не написать и не возмутиться, когда по привычке открываешь учительское сообщество и читаешь:

"56% жителей России считают необходимым, чтобы педагоги сдавали ЕГЭ по преподаваемым ими дисциплинам. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob. Луховицкий назвал это показателем неуважительного отношения к учителям".

Откуда эти проценты взяты? Сколько людей опрошено? Опять тысяча или две, а выдают за всех жителей России. Кто эти люди, что решили, как нужно проверять учителей. Они доктора педагогических наук или эксперты в области образования? В комментариях читаю разумные вещи:

"Учитель не учит доктора, КАК лечить пациентов и какие экзамены на проф. пригодность ему (ей) сдавать, а стоматолог не учит слесаря, КАК устранять протечку в трубе.

Так что пусть 56% жителей закатают рукава повыше и трудятся НА СВОЕМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ".

Вот что пишет по этому поводу член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий:

«Сегодня нет никакой обязанности учителей периодически сдавать ЕГЭ.

Все знают, что в большинстве школ Москвы учителям необходимо сдать ЕГЭ на экспертный уровень. Но там и зарплата не такая, как в регионах. Получать 100 - 150 тысяч или 25-50 — есть разница и большая. Поэтому нельзя стричь всех под одну гребенку.

Да и учителей наших не испугать ЕГЭ:

"Согласен за зарплату баллы*1000р. Сдам 3 экзамена инф/мат/физ. И будет 250 тр. в месяц. А то сунули МРОТ и рады драть 7 шкур".

"Готов сдавать ЕГЭ по своему предмету хоть каждый месяц. При условии, что те, кто это придумал, тоже будут сдавать хотя бы один предмет. При тех же условиях, что и выпускники".

А зачем учителям лишняя нервотрёпка?! Вот такая, как описывает коллега:

"к тому же сама диагностика длится целых ПЯТЬ часов + 20 минут на отдых после 4 часов + инструктаж, компьютеры расположены с нарушением санитарный норм. Так в МЦКО на Шаболовке расстояние между компами по 50 см, а от монитора до глаз менее 60 см. и дальше не отодвинешься, так как столы там очень неглубокие.

Если приходишь на диагностику к 11:30 то уходишь уже в 17 часов. Нормальная нагрузка, еще и за свои 2000 рублей".

Многим уже приходилось сдавать ЕГЭ по своему предмету. У нас он был включён одно время в аттестацию на категорию, потом отменили.

Великий русский поэт Александр Пушкин не сдал бы Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за его формализации, сказал в пресс-центре НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Гениальному Пушкину было не до азов русского языка. А нужно ли учителей отправлять на это испытание — большой вопрос. В образовании сейчас столько проблем, что впору их решать, а не придумывать, как создавать очередные сложности педагогам. Какие проблемы? О них напоминает нам один из учителей:

"Есть реальные проблемы: наполняемость классов, инклюзия, коррекционные классы для детей без знания русского языка, отсутствие учебников, лабораторий, лаборантов, наглядности, лабораторного оборудования, химреактивов, расходных материалов для биологии, химии, физики, технологии, низкие зарплаты, отсутствие помещений для отдыха и приёма пищи, не обустроенные туалеты, отсутствие медперсонала... Проблем гора и целая тележка!"

Комментарии отсюда: https://vk.com/profsouz_uchitel?from=groups

Он забыл написать, что учителей катастрофически не хватает в сёлах и городах, что учителя бегут из школ из-за этих именно проблем. А SuperJob, не видя проблем, опросы делает — народ спрашивает, надо ли очередную "шкуру содрать" с учителя или не надо... Дожили!!!

Читателям большое спасибо за внимание и неравнодушие! Мира всем и добра!