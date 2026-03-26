Жар ломит. Врач Тарасова развеяла 5 советских мифов о здоровье детей

Наши мамы и бабушки уверены, что знают все правила по воспитанию и сохранению здоровья детей. Увы, это не всегда так. Об этом рассказывает доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Ольга Тарасова.
Миф 1. Если ребенок плохо ест, его надо заставлять.
Иногда родителям только кажется, что ребенок плохо ест. Разобраться в этом поможет дневник питания ребенка с подсчетом количества еды.
Миф 2. Ребенок может иметь аллергию, если кормящая мама ест всякие вредное.
Конечно, следует быть внимательным с питанием, но отказываться от всего или переходить на гипоаллергенную диету не следует. Надо есть полноценно, разнообразно и дозировано. И отказываться от каких-то продуктов только после рекомендации врача. Чаще всего аллергию у ребенка могут вызывать яйца. Однако современные рекомендации советуют осторожно возвращаться к спорным продуктам через 6-24 месяцев.
Миф 3. Нельзя мыться и вообще мочить пробу манту.
Сама по себе вода совершенно не опасна. Другое дело, что постоянный контакт с влагой вкупе с трением может вызвать воспаление. Такая ситуация действительно может исказить результаты исследования. Но мыть руки и тело вполне допустимо.
Миф 4. Малышей, которые получают грудное вскармливание, обязательно допаивать.
В этом нет никакой необходимости. Ребенок не испытывает жажды, он утоляет ее с молоком матери. Грудное молоко на 87% состоит из воды, так что «лишняя» вода совершенно не нужно.
Миф 5. Нельзя позволять ребенку быть легко одетым, особенно если у него температура.
Это не так. Укутывать ребенка, особенно маленького, нельзя. А если он еще и температурит, то теплая одежда и одеяло просто не ласт дару выходить, может произойти перегрев. При чуть повышенной температуре одежду оставляют привычной, если есть сильное повышение — снимают один слой и периодически обтирают тело мягкой тканью чуть намоченной в теплой воде.
Свежие комментарии