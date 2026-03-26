Жар ломит. Врач Тарасова развеяла 5 советских мифов о здоровье детей

Наши мамы и бабушки уверены, что знают все правила по воспитанию и сохранению здоровья детей. Увы, это не всегда так. Об этом рассказывает доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Ольга Тарасова.

Миф 1. Если ребенок плохо ест, его надо заставлять.

Иногда родителям только кажется, что ребенок плохо ест. Разобраться в этом поможет дневник питания ребенка с подсчетом количества еды.

Миф 2. Ребенок может иметь аллергию, если кормящая мама ест всякие вредное.

Важно соблюдать режим питания и не давать никаких перекусов между основными часами еды. Плюс порой ребенок просто не любит тот или иной продукт. Советуем предлагать продукт, который не понравился, до 10 раз с интервалом раз в месяц. Хорошо бы — в разных формах. Скажем, брокколи как пюре, как оладьи, как суп.

Конечно, следует быть внимательным с питанием, но отказываться от всего или переходить на гипоаллергенную диету не следует. Надо есть полноценно, разнообразно и дозировано. И отказываться от каких-то продуктов только после рекомендации врача. Чаще всего аллергию у ребенка могут вызывать яйца. Однако современные рекомендации советуют осторожно возвращаться к спорным продуктам через 6-24 месяцев.

В отношении аллергии и грудного вскармливания можно сказать следующее: кормящей маме нужно питаться полноценно и разнообразно, но дозированно. Даже при риске развития аллергических заболеваний не нужно ограничиваться гипоаллергенной диетой. Если врачом доказана аллергическая реакция на какой-либо продукт, то он исключается из рациона матери на срок от 6 до 24 месяцев. Срок элиминационной диеты (исключающей какие-либо продукты.— Прим. ред.) определяется врачом. Чаще всего аллергия у малышей появляется к белку коровьего молока и куриного яйца.

Миф 3. Нельзя мыться и вообще мочить пробу манту.

Сама по себе вода совершенно не опасна. Другое дело, что постоянный контакт с влагой вкупе с трением может вызвать воспаление. Такая ситуация действительно может исказить результаты исследования. Но мыть руки и тело вполне допустимо.

Миф 4. Малышей, которые получают грудное вскармливание, обязательно допаивать.

В этом нет никакой необходимости. Ребенок не испытывает жажды, он утоляет ее с молоком матери. Грудное молоко на 87% состоит из воды, так что «лишняя» вода совершенно не нужно.

Миф 5. Нельзя позволять ребенку быть легко одетым, особенно если у него температура.

Это не так. Укутывать ребенка, особенно маленького, нельзя. А если он еще и температурит, то теплая одежда и одеяло просто не ласт дару выходить, может произойти перегрев. При чуть повышенной температуре одежду оставляют привычной, если есть сильное повышение — снимают один слой и периодически обтирают тело мягкой тканью чуть намоченной в теплой воде.