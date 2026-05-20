Расписание ОГЭ на 2026 год: официальные даты экзаменов для 9 класса

Рассказываем о расписании ОГЭ в 2026 году, а также даем ответы на самые популярные вопросы об экзамене.



Ольга Голикова Автор Дети Mail

Официальный график сдачи ОГЭ утвержден Министерством просвещения и Рособрнадзором.

ОГЭ — первый серьезный экзамен, который предстоит сдать школьникам после 9 класса. От его результатов зависит поступление в колледж или переход в профильный 10 класс. Чтобы подготовка была эффективной, важно заранее знать даты испытаний. Разберем официальное расписание ОГЭ на 2026 год, расскажем, как организованы экзамены, и ответим на частые вопросы.

Когда пройдут экзамены ОГЭ и как они организованы

Проверка знаний учащихся проходит в три этапа:

Досрочный . Предназначен для учеников, которые по уважительной причине не могут сдавать в основной период. Весомыми причинами считаются переезд, болезнь, спортивные сборы.

. Предназначен для учеников, которые по уважительной причине не могут сдавать в основной период. Весомыми причинами считаются переезд, болезнь, спортивные сборы. Основной . Это время сдачи экзамена для большинства выпускников.

. Это время сдачи экзамена для большинства выпускников. Дополнительный. Этот период — последний шанс для пересдачи в случае неудачи или неявки на экзамен в основное время.

Каждый экзамен начинается в 10:00 по местному времени. На входе проверяют паспорт, после чего участники отправляются в аудиторию, где получают индивидуальные комплекты заданий.

Продолжительность ОГЭ по всем предметам

На сдачу предметов отводится от 15 минут до 4 часов.

Предмет Продолжительность Русский язык 3 ч. 55 мин. Математика 3 ч. 55 мин. Физика 3 ч. Химия 3 ч. Биология 3 ч. География 2 ч. 30 мин. Обществознание 3 ч. История 3 ч. Литература 3 ч. 55 мин. Информатика 2 ч. 30 мин. Иностранный язык 2 ч. 15 мин. (письменно) + 15 мин. (устно)

Полное расписание экзаменов ОГЭ в 2026 году

Официальный график сдачи ОГЭ утвержден Министерством просвещения и Рособрнадзором. Ниже представлено полное расписание с указанием всех экзаменационных дат и резервных дней. График составлен таким образом, чтобы между сдачей основных предметов оставалось достаточно времени для отдыха и повторения материала.

Досрочный период

Ранняя сдача предназначена для тех, кто не сможет участвовать в основном периоде по уважительным причинам (например, из-за соревнований, лечения или участия в олимпиадах).

Основной период

Большинство девятиклассников сдает ОГЭ в эти даты.

Дополнительный период

Эти даты — последний шанс пересдать «неуды» в текущем году.

Ответы на частые вопросы выпускников

Несмотря на то что в школе подготовке к ОГЭ уделяется много времени, у учеников все равно остаются вопросы. Вот несколько самых популярных.

Что делать, если не получилось сдать экзамен в назначенный день?

Если вы ОГЭ пропущен по болезни или другой уважительной причине, можно сдать в резервный день. Главное — принести документ, подтверждающий причину отсутствия. Если не сдано 2 предмета или причина неявки не объяснена, пересдача возможна только в сентябре.

Можно ли изменить выбор предмета после подачи заявления?

Только по официальному заявлению в школу и согласованию с комиссией. Сделать это нужно не позднее чем за 2 недели до экзамена.

Как оценивают ОГЭ?

Минимальные баллы для аттестата:

Русский язык — 15 (из 33).

Математика — 8 (из 32, минимум 2 за геометрию).

Остальные предметы оцениваются по шкале ФИПИ.

Что брать с собой на экзамен?

Выпускникам понадобятся:

паспорт;

черная гелевая ручка;

разрешенные материалы;

вода и шоколад (по желанию).

Телефоны и умные часы запрещены — их оставляют вне аудитории.

Для пересдачи предмета из-за пропуска по уважительной причине предусмотрены резервные дни. Если же «неуд» получен без уважительной причины, ученик допускается к пересдаче только через год.

Есть ли возможность в один день сдать два экзамена?

Нет. Если даты совпали, один из предметов автоматически переносится на ближайший резервный срок. Важно заранее уточнить у классного руководителя, какой именно экзамен останется в основной день, а какой перейдет на запасную дату.

Когда будут известны результаты?