Расписание ОГЭ на 2026 год: официальные даты экзаменов для 9 класса

ОГЭ — первый серьезный экзамен, который предстоит сдать школьникам после 9 класса.
Когда пройдут экзамены ОГЭ и как они организованы
Проверка знаний учащихся проходит в три этапа:
- Досрочный. Предназначен для учеников, которые по уважительной причине не могут сдавать в основной период. Весомыми причинами считаются переезд, болезнь, спортивные сборы.
- Основной. Это время сдачи экзамена для большинства выпускников.
- Дополнительный. Этот период — последний шанс для пересдачи в случае неудачи или неявки на экзамен в основное время.
Каждый экзамен начинается в 10:00 по местному времени. На входе проверяют паспорт, после чего участники отправляются в аудиторию, где получают индивидуальные комплекты заданий.
Продолжительность ОГЭ по всем предметам
На сдачу предметов отводится от 15 минут до 4 часов.
Полное расписание экзаменов ОГЭ в 2026 году
Официальный график сдачи ОГЭ утвержден Министерством просвещения и Рособрнадзором. Ниже представлено полное расписание с указанием всех экзаменационных дат и резервных дней. График составлен таким образом, чтобы между сдачей основных предметов оставалось достаточно времени для отдыха и повторения материала.
Досрочный период
Ранняя сдача предназначена для тех, кто не сможет участвовать в основном периоде по уважительным причинам (например, из-за соревнований, лечения или участия в олимпиадах).
Основной период
Большинство девятиклассников сдает ОГЭ в эти даты.
Дополнительный период
Эти даты — последний шанс пересдать «неуды» в текущем году.
Ответы на частые вопросы выпускников
Несмотря на то что в школе подготовке к ОГЭ уделяется много времени, у учеников все равно остаются вопросы. Вот несколько самых популярных.
Что делать, если не получилось сдать экзамен в назначенный день?
Если вы ОГЭ пропущен по болезни или другой уважительной причине, можно сдать в резервный день. Главное — принести документ, подтверждающий причину отсутствия. Если не сдано 2 предмета или причина неявки не объяснена, пересдача возможна только в сентябре.
Можно ли изменить выбор предмета после подачи заявления?
Только по официальному заявлению в школу и согласованию с комиссией. Сделать это нужно не позднее чем за 2 недели до экзамена.
Как оценивают ОГЭ?
Минимальные баллы для аттестата:
- Русский язык — 15 (из 33).
- Математика — 8 (из 32, минимум 2 за геометрию).
Остальные предметы оцениваются по шкале ФИПИ.
Что брать с собой на экзамен?
Выпускникам понадобятся:
- паспорт;
- черная гелевая ручка;
- разрешенные материалы;
- вода и шоколад (по желанию).
Телефоны и умные часы запрещены — их оставляют вне аудитории.
Что делать, если не получилось сдать экзамен в назначенный день?
Для пересдачи предмета из-за пропуска по уважительной причине предусмотрены резервные дни. Если же «неуд» получен без уважительной причины, ученик допускается к пересдаче только через год.
Есть ли возможность в один день сдать два экзамена?
Нет. Если даты совпали, один из предметов автоматически переносится на ближайший резервный срок. Важно заранее уточнить у классного руководителя, какой именно экзамен останется в основной день, а какой перейдет на запасную дату.
Когда будут известны результаты?
Оценки за основной период публикуются в течение 10 дней, а остальные результаты — в течение 5 дней. Информация выкладывается на региональные порталы ГИА, на портале «Госуслуги» или вывешивается на стенде в школе. Свежие данные лучше проверять утром — часто их публикуют ночью.
Свежие комментарии