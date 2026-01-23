Подготовка к ЕГЭ по химии в 2026 году: как сдать экзамен на высокий балл

— Чтобы сдать ЕГЭ по химии на высокий балл, обязательно решайте все задания. Не может остаться задачи, которую вы не решали. В бланке ответов должны быть все решения, даже если они кажутся вам неверными, — советует Ирина Славинская, заместитель директора ГБОУ города Москвы «Школа № 1411», учитель химии высшей категории, почетный работник общего образования Российской Федерации, заслуженный учитель города Москвы. — Начинайте решать работу со второй части, тогда у вас будет больше шансов справиться с более весомыми заданиями. Очень внимательно читайте каждую задачу: сначала все полностью, а затем все фразы отдельно, находя в них ключевое слово. Путь к решению задания заложен в его формулировке. Если ваша рука уверенно пишет ответ или решение, оно правильное! Не сомневайтесь в своих знаниях, работайте на них! ЕГЭ решает тот, кто умеет читать и ежедневно работает на свой результат.