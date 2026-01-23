Подготовка к ЕГЭ по химии в 2026 году: как сдать экзамен на высокий балл

Уже известны даты проведения экзамена, а значит, можно создать четкий график подготовки и приступать к повторению школьного курса химии перед экзаменом. Готовиться можно как самостоятельно, так и с преподавателями индивидуально или в группе. А для тренировки можно использовать онлайн-платформы или сборники с заданиями. Подготовка к ЕГЭ по химии в 2026 году — процесс сложный и комплексный, поэтому очень важно не потерять драгоценное время.
Полезная информация о ЕГЭ по химии в 2026 году
На сам экзамен с собой можно взять ручку, линейку и непрограммируемый калькулятор. Вместе с заданиями вы получите раздаточные материалы: таблицу Менделеева, таблицы степени растворимости соединений и справочные материалы электрохимического ряда напряжений металлов.
|Форма экзамена
|Письменная
|Структура
|28 заданий с кратким ответом
|6 заданий с развернутым ответом
|Минимальный балл для сдачи
|36 баллов (11 первичных баллов)
|Максимальное количество баллов
|100 баллов (56 первичных баллов)
|Продолжительность
|3 часа 30 минут (210 минут)
Основные разделы и темы экзамена по химии
ЕГЭ по химии проверяет знания по следующим темам:
- теоретические основы предмета. В этот раздел входит понимание строения веществ, умение ориентироваться в таблице Менделеева, виды химической связи и валентности;
- химические реакции. Вы должны знать классификацию реакций, скорость их прохождения, их тепловой эффект. Отдельно нужно разобрать окислительно-восстановительные реакции, электролиз и гидролиз;
- неорганическая химия. Вы должны помнить свойства металлов и неметаллов, а также их соединений, и уметь идентифицировать неорганические соединения;
- органическая химия. Изучите основы этого раздела, классификацию веществ, их химические свойства. Обратите внимание на особенности алканов, алкинов, алкенов и алкадиенов, спиртов, аренов, фенола, альдегидов и других веществ;
- химия и жизнь. В этом разделе проверяются ваши знания о химии в повседневной жизни, ее влиянии на здоровье и экологию, а также представления о промышленных способах получения разных веществ.
Когда следует начинать подготовку к ЕГЭ по химии
Начинать подготовку к экзамену лучше за полгода-год до его сдачи. Все зависит от ваших знаний и оценок: чем лучше вы изучали школьный материал, тем позже вы можете начать готовиться.
Важно помнить, что даже если по химии у вас одни пятерки, подготовка к ЕГЭ все равно нужна. Дело в самом экзамене: нужно привыкнуть к правилам оформления задач и научиться отвечать на вопросы в соответствии с форматом.
Так как ЕГЭ по химии — это предмет по выбору, он проверяет глубину знания школьной программы. Поэтому важно изучить каждую тему достаточно глубоко и внимательно, не упустить ни одной мелочи. Даже при наличии хороших оценок нужно проверить свои знания и дополнительно повторить и освежить их.
Как подготовиться самостоятельно к ЕГЭ по химии с нуля: пошаговый план
Самостоятельная подготовка к ЕГЭ возможна в том случае, если у вас есть хотя бы общие знания. Ее нужно начинать заранее. Разберемся, как справиться с подготовкой.
1. Оцените текущий уровень знаний
Сначала проверьте, насколько хорошо вы знаете химию на сегодняшний день. Пройдите несколько тестов по подготовке к ЕГЭ, к примеру. Их можно найти в свободном доступе в интернете. Посмотрите, с какими заданиями у вас возникают проблемы, и отметьте их.
2. Составьте план подготовки по темам
Разберитесь, какие темы затрагивают те вопросы, которые вызывают у вас трудности. Их нужно выписать и распределить по графику подготовки таким образом, чтобы они логично продолжали друг друга. План должен быть таким, чтобы вам легко далось изучение каждой темы.
3. Изучите теорию по химии
После составления плана займитесь изучением теоретического материала. Формулы и названия в химии универсальны, поэтому вам нужно выучить суффиксы и префиксы, соответствующие отдельным формулам веществ и их классам. Таблицу Менделеева наизусть можно не заучивать: у вас будет возможность ей воспользоваться на экзамене.
4. Решайте задания по каждому разделу
По каждой теоретической теме необходимо решать задания. Начинайте с самых простых и потихоньку повышайте уровень сложности, чтобы в итоге перейти к задачам, которые встречаются на ЕГЭ.
5. Регулярно решайте демонстрационные варианты ЕГЭ
Обязательно проверяйте уровень своей подготовки решением демонстрационных заданий. Лучше всего это делать на время: так вы поймете не только то, насколько хорошо знаете материал, но и привыкнете к быстрой работе над задачами.
Материалы и ресурсы для подготовки к ЕГЭ по химии
Для подготовки к государственному экзамену можно использовать онлайн-платформы или книги и сборники заданий. А если вам нужна помощь с подготовкой — обратитесь к репетитору, запишитесь на онлайн-курсы или следите за блогами о ЕГЭ.
Онлайн-платформы с заданиями
На онлайн-платформах можно найти как готовые тренировочные варианты ЕГЭ по химии, так и набор заданий по отдельным темам. Это очень удобно при подготовке и отработке материала. Плюс в том, что вам не нужно тратить деньги на покупку курсов. К тому же задания проверяются в автоматическом режиме, и вы можете сразу увидеть свои ошибки. Минус онлайн-платформ заключается в невозможности проверки заданий с развернутым ответом. На них дается примерное решение, но узнать, насколько высоко оценят ваш вариант решения, вы не сможете.
Среди популярных на сегодняшний день онлайн-платформ, которые помогают при подготовке к ЕГЭ по химии, можно выделить следующие:
- «Фоксфорд»;
- «Лектариум»;
- «ЕГЭLand»;
- Skysmart;
- «Умскул».
Онлайн-курсы
Онлайн-курсы хороши для тех, кому нужны дополнительные занятия с педагогом в группе. Они представляют собой записанный набор лекций или групповые созвоны, на которых вы можете узнать новый материал и задать все интересующие вас вопросы. Их плюс в том, что такие занятия мотивируют и помогают усвоить новый материал. Минус онлайн-курсов — это часто их низкое качество, а также то, что на групповых занятиях каждому студенту уделяется меньше внимания, чем на индивидуальных.
Занятия с репетитором
Занятия с репетитором — это лучший способ подготовки в том случае, если у вас слабые знания или вам нужны индивидуальные занятия. Многие преподаватели проводят их как очно, так и онлайн, поэтому вы можете выбрать удобный формат. Стоит это довольно дорого, но так вы сможете качественно подготовиться к экзамену, если у вас изначально слабые знания. Важно начать заниматься с репетитором заранее, чтобы не только изучить все необходимые темы, но и адаптироваться к формату ЕГЭ. Выбирайте тех репетиторов, которые каждый год готовят к экзаменам или занимаются их проверкой.
Как избежать ошибок на ЕГЭ и получить максимальное количество баллов
Для поступления в престижный институт нужно сдать экзамен на максимальный или высокий балл. Чтобы ЕГЭ прошел хорошо, необходимо сделать следующее:
1. Начинайте готовиться заранее. В процессе подготовки нужно не только выучить теоретический материал, но и прорешать тематические задания. Чтобы все успеть, лучше начать готовиться за полгода или за год.
2. Решайте демонстрационные варианты. Это поможет вам ознакомиться с форматом экзамена заранее и снизить стресс при решении заданий на время.
3. Выспитесь перед экзаменом. Хороший отдых очень важен для быстрой работы мозга.
4. Возьмите с собой на экзамен закрытую бутылку воды и шоколадку. Если вдруг вы проголодаетесь или захотите пить, у вас будет возможность это сделать. Главное, чтобы вода была закрыта, а шоколад был не в шуршащей упаковке.
5. Соберите все необходимое. С собой на экзамен можно взять непрограммируемый калькулятор, линейку, ручку и документы.
6. Используйте черновик. Каждое задание сначала решайте на черновике, чтобы потом иметь возможность проверить и исправить ошибки.
7. Аккуратно переносите ответы в бланки. Перед тем как заполнять чистовик, обязательно проверьте свои решения, чтобы убедиться, что все сделано верно. А после переноса ответов перепроверьте их.
8. Соблюдайте временные рамки. Важно сдать бланки с ответами в срок, чтобы результаты не были аннулированы.
Советы эксперта
— Чтобы сдать ЕГЭ по химии на высокий балл, обязательно решайте все задания. Не может остаться задачи, которую вы не решали. В бланке ответов должны быть все решения, даже если они кажутся вам неверными, — советует Ирина Славинская, заместитель директора ГБОУ города Москвы «Школа № 1411», учитель химии высшей категории, почетный работник общего образования Российской Федерации, заслуженный учитель города Москвы. — Начинайте решать работу со второй части, тогда у вас будет больше шансов справиться с более весомыми заданиями. Очень внимательно читайте каждую задачу: сначала все полностью, а затем все фразы отдельно, находя в них ключевое слово. Путь к решению задания заложен в его формулировке. Если ваша рука уверенно пишет ответ или решение, оно правильное! Не сомневайтесь в своих знаниях, работайте на них! ЕГЭ решает тот, кто умеет читать и ежедневно работает на свой результат.
Свежие комментарии