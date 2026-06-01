Мёд из одуванчиков

Ингредиенты
Одуванчики (цветочки) – 50 г
Сахар – 175 г
Вода – 75 мл
Лимонная кислота – 1 г
- 317 кКал
- 1 ч.
- У: 79.39
Процесс приготовления
Собрать по списку продукты для мёда из одуванчиков. У одуванчиков для приготовления меда потребуются только сами цветочки, поэтому стебли нужно удалить. Зеленые чашелистики тоже можно удалить, оставить только желтые головки. Но можно оставить немного зеленой части, она придает лакомству приятную легкую горчинку, напоминает горчичный мед.
Цветочки поместить в металлическую посуду, залить водой. Промывать их предварительно не нужно, чтобы не смыть пыльцу, которая является основой лакомства. Поставить посуду на огонь, варить на умеренном огне в течение 10 минут.
Затем добавить лимонную кислоту, продолжить варку еще около 15 минут.
Затем процедить отвар, удалить цветочки, тщательно отжав их.
Добавить сахар. Варить еще около 25 минут на медленном огне.
Смесь должна значительно загустеть.
После остывания мед из одуванчиков становится еще плотнее по консистенции. Разложить десерт в пиалки и подать к столу к чаю.
Приятного аппетита!
