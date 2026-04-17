10 мифов о здоровье малышей, в которые пора перестать верить

Миф 1. Купать ребенка во время ОРВИ нельзя — еще сильнее заболеет
К счастью, мы болеем не от воды, а от контакта с вирусными инфекциями.
Да, действительно при отите с перфорацией барабанной перепонки нельзя, чтобы вода попадала в уши. Но, пожалуй, это единственное ограничение.
Миф 2. Нужно допаивать грудничка водой
В этом нет необходимости. Грудное молоко и даже смесь в основном состоят из воды, поэтому дополнительного допаивания не требуется. В допаивании нет ничего критичного, если лактация у матери установилась. Поэтому если вдруг свекровь допоила вашего ребенка водой, мне кажется, это не повод для ссоры. Но поить специально малыша не нужно.
Миф 3. Нужно кормить грудью по режиму
Для того чтобы младенец научился сосать грудь, в первые месяцы жизни рекомендуется давать грудь по первому требованию ребенка. Кроме того, даже короткие прикладывания стимулируют лактацию. Чуть позже ребенок сам установит свой собственный режим и не будет так часто прикладываться к груди. К сожалению, кормление по режиму может снижать лактацию.
Миф 4. Чтобы ребенок получал витамин D, нужно загорать под утренним/вечерним солнцем
Витамин D непременно нужен ребенку, а вот загар — нет. Получить достаточную дозу витамина D при загаре на вечернем солнце (когда УФ-индекс менее 2) практически невозможно.
Поэтому ребенок должен находиться на солнце только с солнцезащитным средством, а витамин D получать безопасным способом из лекарственных препаратов.
Миф 5. Носить малышей в баню, чтоб выпарить все болезни
К сожалению, ни одну болезнь нельзя выпарить в бане. Даже купать ребенка не рекомендуется в воде температурой выше 37 градусов — что уж говорить про баню, в которой пусть даже +50. Это может привести к ожогам. У детей несовершенная терморегуляция и если организм взрослого человека может свободно выделять достаточно большое количество пота и использовать другие механизмы для того, чтобы не перегревались внутренние органы, то организм ребенка на это не способен с достаточной эффективностью. Именно поэтому перегревание опасно для малышей.
Миф 6. Сыпь на лице у грудничка из-за того, что мама что-то не то съела
В абсолютном большинстве случаев сыпь на коже у ребенка вообще никак не связана с питанием кормящей матери. Чаще всего этой «аллергией» называют банальные младенческие акне. Это состояние развивается примерно у 20% малышей. К сожалению, до сих пор не ясна причина возникновения младенческих акне. Иногда причиной называют материнские гормоны. Но это не точно.
Младенческие угри проходят самостоятельно без лечения. Они не оставляют шрамов на коже.
Миф 7. Для того чтобы у ребенка не было аллергии, мама должна соблюдать строгую гипоаллергенную диету (которая включает курицу, гречку и воду)
Ни в одной стране мира нет понятия «диета кормящей матери». Для того чтобы малыш получал полноценное питание, мама должна полноценно и разнообразно питаться, получать необходимые витамины и минералы. Ограничительные диеты приводят к голоду матери и повышению ее тревожности. В некоторых случаях врач может рекомендовать ограничения в питании матери с исключением одного белка (например, белка коровьего молока).
Кроме этого, есть данные о том, что если ребенок в раннем возрасте после введения основного прикорма получает в небольшом количестве «большие аллергены» (яйцо, молочные продукты, арахис, лесные орехи, рыба и моллюски), то риск развития тяжелой аллергии на них в последующем уменьшается.
Миф 8. Во время купания нужно в уши закладывать вату
Ухо состоит из наружного уха, среднего уха, внутреннего уха. Отиты у детей — это бактериальное воспаление среднего уха. То, что мы привыкли называть ухом, — это всего лишь наружное ухо и слуховой проход. Среднее ухо состоит из барабанной полости (объемом примерно 1 см3) и нескольких косточек. Внутреннее ухо — это чувствительный орган, который отвечает за восприятие слуха и равновесие. Между наружным и средним ухом находится барабанная перепонка. И в норме у человека она не имеет отверстий.
Соответственно, между наружным и средним ухом у ребенка (если у него нет дефекта барабанной перепонки) сообщения нет. Именно поэтому затекание воды в уши абсолютно безопасно.
Если ребенку в уши попала вода, просто поверните его сначала на один бочок, затем на другой, чтобы вода вытекла.
Миф 9. Если малыш много срыгивает, то его после кормления нужно держать столбиком
Если ребенок срыгивает редко, то даже при заглатывании воздуха тот выйдет самостоятельно. Единственное, что обязательно в этом случае контролировать, — правильность прикладывания малыша к груди.
Если ребенок срыгивает часто, то, когда вы поднимаете его вертикально после еды, вместе с воздухом выходит часть пищи. Иногда эта часть настолько большая, что ребенок не набирает вес. Основная причина — это слабость сфинктера между желудком и пищеводом.
Держать столбиком малыша после еды — это дополнительная манипуляция с ребенком и дополнительная физическая нагрузка для него. Когда мама перекладывает наевшегося малыша с рук (или кровати, если кормила лежа) в вертикальное положение, ребенок проснется, забеспокоится и, гораздо вероятнее, срыгнет.
Поэтому если ребенок часто срыгивает (и, особенно, если при этом он плохо набирает вес), то оптимально кормить под углом 45 градусов, а после еды не тревожить ребенка.
Миф 10. Если у малыша насморк, гулять с ним нельзя
Чаще всего насморк — это проявление легкой вирусной инфекции. Когда у малыша не дышит нос, то ему бывает трудно есть и спать. На улице — благодаря прохладному и влажному воздуху — ребенку проще уснуть: из-за прохлады сосуды в носу сужаются и ребенок легче дышит. Однако очень важно не заразить других детей, поэтому гулять вдвоем с мамой — это хорошо, а в толпе детей, если у ребенка есть признаки респираторной инфекции, — не очень.
Гулять при лихорадке тоже можно, если ребенку легче на улице. Можно снизить температуру и немного погулять с ребенком, если он активно просится на улицу. Помните: мы болеем из-за вирусов, а не от того, что погуляли.
